Xem trước thiết kế SUV 7 chỗ đời mới của Mitsubishi

TPO - Mẫu SUV 7 chỗ huyền thoại của Mitsubishi dự kiến sẽ trở lại, nhiều khả năng vẫn giữ nguyên cấu trúc khung gầm rời, hệ dẫn động 4 bánh và khả năng off-road thực thụ.

Mitsubishi gần đây đã có động thái ‘nhá hàng’ một mẫu SUV cỡ trung mới thông qua một video quảng bá chính thức. Chiếc xe này xuất hiện dưới dạng bóng mờ và được cho là nguyên mẫu của Pajero thế hệ tiếp theo.

Dựa trên hình ảnh video cũng như từ nguyên mẫu thử nghiệm từng xuất hiện trên đường phố, studio Avarvarii mới đây đã dựng nên bản xem trước của Mitsubishi Pajero thế hệ mới. Mẫu xe Nhật này được kỳ vọng sẽ có nhiều nâng cấp đáng kể cả về thiết kế lẫn công nghệ.

Bản dựng dự đoán thiết kế của Mitsubishi Pajero thế hệ mới. Video: Avarvarii.

Về diện mạo, chiếc xe này mang dáng vẻ vuông vức, thẳng đứng đặc trưng của các mẫu SUV khung gầm rời truyền thống. Điểm nhấn mặt trước là lưới tản nhiệt nan ngang cỡ lớn cùng cụm đèn LED khá giống các mẫu Xforce và Destinator.

Ngoài ra, xe sở hữu nắp ca-pô dập nổi, hốc bánh xe và mâm kích thước lớn, tấm ốp gầm và trụ C dày. Tất cả góp phần tạo nên diện mạo bề thế và khỏe khoắn cho chiếc SUV.

Theo dự đoán của tạp chí Car and Driver, Mitsubishi Pajero thế hệ mới có thể ra mắt vào năm 2028. Mẫu SUV này nhiều khả năng sẽ chia sẻ nền tảng kỹ thuật với bán tải Frontier và SUV cỡ lớn Patrol của Nissan, qua đó giúp Mitsubishi rút ngắn thời gian phát triển cũng như tối ưu chi phí.

Mitsubishi Pajero thế hệ mới được dự đoán sẽ ra mắt vào năm 2028. Ảnh: Avarvarii

Về hệ truyền động, các báo cáo cho biết Pajero mới sẽ có tùy chọn động cơ xăng dung tích lớn, đồng thời bổ sung phiên bản hybrid. Điều này tạo nên sự khác biệt so với Nissan Patrol hiện tại, vốn chỉ được trang bị động cơ V6 3.5L tăng áp kép VR35DDTT, cho công suất 425-460 mã lực tùy phiên bản.

Kết hợp với hệ dẫn động bốn bánh và kết cấu gầm khung rời, đây hứa hẹn là sẽ là một chiếc SUV off-road thực thụ, với khả năng vận hành mạnh mẽ và bền bỉ trên mọi địa hình.

Nguyên mẫu chạy thử của Pajero thế hệ tiếp theo. Ảnh: Carscoops

Pajero còn được biết đến với tên Montero hay Shogun tại một số thị trường, được sản xuất từ năm 1981 đến 2021. Cho đến năm 2024, cái tên Pajero/Montero được Mitsubishi đăng ký trở lại. Các nguyên mẫu chạy thử sau đó cũng thường xuyên xuất hiện, gợi mở về màn tái xuất của dòng SUV 7 chỗ đình đám này.

Tại Việt Nam, Mitsubishi vẫn kinh doanh dòng Pajero Sport nhưng số lượng bán ra rất ít. Trong năm 2025 vừa, mẫu SUV này chỉ bàn giao 180 xe.

Theo thông tin trên website của Mitsubishi Việt Nam, Pajero Sport hiện có duy nhất bản máy xăng giá 1,23-1,31 tỷ đồng. Xe cũng chỉ được phân phối cho "khách dự án", tức các lô xe bán theo hình thức tập trung cho tổ chức, thay vì bán lẻ cho khách hàng cá nhân.