Xe

Google News

Hé lộ SUV điện hoàn toàn mới của Rolls-Royce

Trường Vũ

TPO - Sau thành công với dòng Cullinan ra mắt vào năm 2018, Rolls-Royce đang phát triển một mẫu SUV siêu sang mới với nhiều thay đổi cả về thiết kế lẫn công nghệ vận hành.

Nguyên mẫu SUV mới của Rolls-Royce mới đây được bắt gặp chạy thử nghiệm tại Bắc Âu. Hình ảnh ban đầu cho thấy mẫu xe này có tỷ lệ kích thước rất giống với Cullinan – mẫu SUV duy nhất mà Rolls-Royce đang bán.

Theo Autocar, đây có thể là phiên bản nâng cấp của Cullinan hoặc một mẫu SUV thuần điện hoàn toàn mới. Tạp chí ô tô của Anh nghiêng về khả năng thứ hai, bởi Cullinan động cơ đốt trong vẫn đang là sản phẩm có doanh số tốt trong khi nhu cầu xe điện trên toàn cầu đang chậm lại.

rolls-royce-suv-ev-spy-shot-front-3-4.jpg
Nguyên mẫu SUV điện mới của Rolls-Royce đang trong quá trình thử nghiệm. Ảnh: Autocar.

Về thiết kế, mẫu xe mới có phần đầu nổi bật với cụm đèn chiếu sáng hai tầng và lưới tản nhiệt rộng hơn. Hốc gió cỡ lớn phía dưới gợi liên tưởng đến thiết kế trên mẫu coupe điện Spectre.

Phía sau xe tiếp tục duy trì phong cách quen thuộc, nhưng được làm mới với cụm đèn hậu dọc được làm mỏng và dài hơn. Cửa hậu cũng được thiết kế lại, trong khi vị trí biển số đã được chuyển xuống cản sau.

Đáng chú ý, các ốp giả ống xả đã biến mất, thay vào đó là các dải phản quang nằm ngang. Chi tiết này càng củng cố khả năng đây là một mẫu xe điện, điều cũng được các thợ săn của Carscoops ngầm xác nhận.

rolls-royce-suv-ev-spy-shot-rear-3-4.jpg
Mẫu SUV mới sở hữu thiết kế mang tính đột phá với những điểm nhấn lấy cảm hứng từ mẫu coupe điện Spectre. Ảnh: Autocar.

Dù Rolls-Royce chưa công bố thông tin kỹ thuật chính thức, nhiều khả năng mẫu xe mới sẽ thừa hưởng nền tảng và công nghệ từ mẫu coupe điện Spectre.

Hiện tại, Rolls-Royce Spectre sử dụng nền tảng Architecture of Luxury, đi kèm pin dung lượng 102 kWh và hệ dẫn động bốn bánh với hai mô-tơ điện, cho công suất 577 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm. Cấu hình này giúp Spectre tăng tốc từ 0–96 km/h trong 4,4 giây và đạt tầm hoạt động 530 km theo chuẩn WLTP.

Hãng còn cung cấp phiên bản hiệu suất cao Black Badge, với hệ truyền động nâng cấp cho công suất 650 mã lực và mô-men xoắn lên tới 1.075 Nm, rút ngắn thời gian tăng tốc 0–96 km/h xuống còn 4,1 giây. Đây cũng chính là chiếc xe mạnh nhất mà Rolls-Royce từng chế tạo.

Với lợi thế không gian lớn hơn, mẫu SUV mới nhiều khả năng sẽ được trang bị bộ pin dung lượng cao hơn so với Spectre. Giới chuyên môn dự đoán mẫu xe này có thể được trình làng sớm nhất vào năm sau, cùng thời điểm với mẫu SUV điện của Bentley.

Trường Vũ
#Rolls-Royce #suv điện #Cullinan #xe siêu sang

