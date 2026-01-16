Xe điện hóa 'bùng nổ' tại Việt Nam

TPO - Thị trường ô tô Việt Nam năm 2025 ghi nhận mức doanh số kỷ lục hơn 600.000 xe, trong đó mảng xe điện hóa đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng với sự dẫn dắt của VinFast và Toyota.

Theo số liệu báo cáo bán hàng mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong năm 2025, các hãng thành viên bán ra 375.736 ô tô các loại. Hai hãng lớn là VinFast và Hyundai công bố doanh số riêng, lần lượt ở mức 175.099 và 53.299 xe.

Khi cộng chung số liệu của 3 đơn vị trên lại, thị trường Việt Nam ước tính đã tiêu thụ hơn 604.000 xe trong năm qua, tăng khoảng 22%. Đây là mốc doanh số kỷ lục, vượt qua mức 509.000 xe từng thiết lập năm 2022.

Xét về thị phần, VinFast là hãng đứng đầu thị trường với 29%, tăng từ mức 17,6%. Trong khi đó, các hãng lâu năm như Toyota (11,9%), Hyundai (8,8%) hay Thaco (nắm các thương hiệu Kia, Mazda, Peugeot, BMW, Mini - 15,1%) đều giảm.

VinFast là hãng xe bán chạy nhất Việt Nam trong hai năm liên tiếp.

Đáng chú ý, tất cả xe VinFast bán ra thị trường đều là ô tô thuần điện chạy pin. Đây cũng là hãng kinh doanh xe điện duy nhất công bố đầy đủ doanh số hàng tháng, trong khi các hãng khác hoặc không công bố, hoặc lượng bán ra chưa đáng kể.

Theo đó, doanh số VinFast có thể coi là đại diện cho lượng tiêu thụ ô tô điện của cả nước. Con số 29% thị phần phản ánh sự trỗi dậy của xe điện tại Việt Nam trong năm 2025, khi đây không còn lựa chọn mang tính thử nghiệm mà đã trở thành một trụ cột dẫn dắt tăng trưởng cho thị trường.

Mặt khác, doanh số xe điện tăng cao phản ánh thị hiếu người dùng trong nước đang ngày càng nghiêng về các dòng xe thân thiện với môi trường. Điều này cũng được thể hiện qua top những mẫu xe bán tốt nhất năm 2025, với 4 vị trí đầu là xe điện VinFast.

Trong khi thị trường xe điện nội địa hiện đang được dẫn dắt chủ yếu bởi VinFast, các thương hiệu ngoại cũng bắt đầu cho thấy những bước chạy đà mạnh mẽ. Vào giữa năm 2025, Ford và Geely lần lượt mở bán những mẫu xe điện đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời triển khai lắp đặt hệ thống trạm sạc để phục vụ khách hàng.

Gần đây có thêm Omoda & Jaecoo bắt đầu lắp đặt trạm sạc tại đại lý để chuẩn bị bán xe thuần điện trong tương lai. Cụ thể, hãng này có kế hoạch ra mắt 11 mẫu xe mới tại Việt Nam trong năm 2026, trong đó bao gồm 4 xe có phiên bản thuần điện. Ngoài ra, hãng xe châu Âu Skoda cũng có kế hoạch sản xuất xe điện tại Việt Nam từ năm tới.

Bên cạnh xe thuần điện, mảng xe hybrid cũng đã có những bước tiến đáng chú ý. Trong năm 2025 vừa qua, VAMA ghi nhận 14.171 chiếc xe hybrid được bán ra, tăng mạnh tới 30% so với năm 2024. Thị phần của mảng này tính trong VAMA cũng đang mở rộng, tăng từ 2,9% lên thành 3,8%.

Toyota tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt thị trường xe hybrid tại Việt Nam.

Về thương hiệu, các hãng xe Nhật như Toyota, Honda hay Suzuki đang có ưu thế và dẫn đầu ở mảng xe hybrid. Trong đó, Toyota dẫn đầu phân khúc với doanh số 8.389 xe hybrid trong năm 2025, tăng 36,23%.

Hãng này chiếm gần 60% tổng doanh số hybrid theo thống kê của VAMA, trong đó có nhiều mẫu bán chạy như Innova Cross HEV (3.021 xe), Corolla Cross HEV (2.926 xe) hay Camry HEV (1.595 xe).

Honda cũng có một năm khá thành công ở mảng hybrid với doanh số đạt 3.043 xe, tăng 37,4%. Trong năm qua, hãng này đã bổ sung HR-V vào danh mục sản phẩm ô tô hybrid, bên cạnh CR-V và Civic đã ra mắt trước.

Doanh số xe hybrid tăng trưởng ổn định cho thấy người tiêu dùng đang ngày càng 'cởi mở' hơn với loại phương tiện này. Dù chưa thể bằng xe thuần điện về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, nhưng xe hybrid lại không chịu rào cản từ hạ tầng trạm sạc.

Nắm bắt nhu cầu ngày càng lớn của thị trường, cả Toyota và Honda đều có kế hoạch lắp ráp xe hybrid tại Việt Nam nhằm gia tăng sức cạnh tranh và chủ động nguồn cung. Ngoài ra, VinFast dự kiến cũng sẽ tham gia mảng xe hybrid trong 2026, hứa hẹn khuấy động phân khúc đang phát triển này.

Đáng chú ý, trong năm 2026, các xe hybrid tự sạc (HEV) sẽ được ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt tương đương xe hybrid sạc ngoài (PHEV). Đây là điều kiện để giúp các dòng HEV có giá bán dễ tiếp cận hơn, từ đó thúc đẩy người dùng lựa chọn sử dụng xe hybrid.