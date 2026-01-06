MPV VinFast Limo bản mới có gì đặc biệt?

TPO - VinFast VF Limo được coi là phiên bản đầy đủ của Limo Green, được nâng cấp nhiều trang bị tiện ích để hướng tới nhóm khách hàng mua xe phục vụ gia đình.

Trong những ngày gần đây, các diễn đàn ô tô và mạng xã hội lan truyền hình ảnh một mẫu xe điện mang ngoại hình giống VinFast Limo Green nhưng có thay đổi một số chi tiết.

Nguyên mẫu VinFast VF Limo chạy thử trên đường.

Đây được cho là phiên bản “đủ” của mẫu MPV điện thương hiệu Việt với tên gọi VinFast VF Limo. Từ những hình ảnh rò rỉ ban đầu, mẫu xe này có mâm xe họa tiết mới cùng kích thước lớn hơn, đồng thời dải LED định vị cũng dài hơn so với Limo Green đang bán trên thị trường.

Chia sẻ với Tiền Phong, anh Phạm Ngọc Hải - chuyên gia đánh giá xe đã có cơ hội tiếp cận nguyên mẫu của VF Limo, cho biết điểm đáng chú ý của mẫu xe này nằm ở các nâng cấp trang bị.

Theo đó, VF Limo được bổ sung camera trước, cảm biến lùi, vô-lăng được chuyển từ núm xoay ở yên ngựa thành dạng cần gạt trên cột lái, đồng thời có tích hợp hệ thống ga tự động (cruise control) cơ bản. Ngoài ra, ghế ngồi sẽ là loại bọc da công nghiệp thay vì bọc nỉ như bản Limo Green.

Hình ảnh rò rỉ ngoại và nội thất của VF Limo.

Do chiếc xe xuất hiện gần đây mới chỉ là bản thử nghiệm, chưa phải xe thương mại chính thức nên danh sách trang bị vẫn có thể thay đổi khi ra mắt chính thức.

Ngoài các nâng cấp vệ trang bị tiện ích, VF Limo dự kiến sẽ sử dụng hệ truyền động giống Limo Green với động cơ điện mạnh 201 mã lực và 280 Nm mô-men xoắn. Bộ pin đi kèm có dung lượng khả dụng 60,13kWh, cho phạm vi hoạt động lên tới 450km/lần sạc và hỗ trợ sạc nhanh 10-70% pin trong 30 phút.

Bộ mâm thiết kế mới là điểm nhận diện dễ thấy nhất của VF Limo so với bản Limo Green.

Với phiên bản VF Limo đầy đủ trang bị hơn, VinFast hướng tới mở rộng tệp khách hàng cho dòng MPV điện này sau thành công của phiên bản dịch vụ Limo Green.

Chỉ sau 4 tháng mở bán (từ tháng 8 đến 11/2025), mẫu Limo Green đã bàn giao 16.146 chiếc đến tay khách hàng trong nước, vươn lên đứng thứ 2 về doanh số ở nhóm MPV phổ thông.

Mẫu MPV này được giới tài xế dịch vụ quan tâm nhờ giá bán khá cạnh tranh (749 triệu đồng chưa gồm ưu đãi) cùng chính sách miễn phí sạc. Trong khi đó, phiên bản VF Limo sắp tới dự kiến sẽ có giá nhỉnh hơn đáng kể.