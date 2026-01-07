Thời điểm đẹp để đổi xe trước Tết: VF 7 đáp ứng cả trải nghiệm lái lẫn tính kinh tế cho gia đình

VF 7 đang tạo dấu ấn mạnh mẽ với khách hàng Việt dịp cuối năm nhờ thiết kế cá tính, khả năng vận hành vượt trội, loạt công nghệ hiếm thấy trong khi chi phí ở mức không thể tốt hơn.

Đẹp và mạnh từ trong ra ngoài

Từ những nhận xét của reviewer đến phản hồi của người dùng thực tế, VF 7 được nhận định là mẫu xe SUV cỡ C hiếm hoi trên thị trường có sự kết hợp hài hòa giữa ngoại hình và nội lực.

Về ngoại hình, nhiều chuyên gia đánh giá VF 7 sở hữu vẻ đẹp cá tính và đậm chất thể thao nhất trong tầm giá. Anh Trung Kiên (kênh Mê Xe) cho biết, VF 7 thu hút anh từ bộ mâm 20 inch, cụm đèn hậu vuốt dài, logo đặt ở trung tâm và loạt chi tiết hiện đại, giúp chiếc xe nổi bật trên đường. Nội thất với hai tông màu trắng, đen tạo cảm giác sang trọng, cùng loạt trang bị hiện đại như HUD sắc nét, camera 360 độ, trần kính toàn cảnh, ghế chỉnh điện kèm sưởi, làm mát.

Bên cạnh những ấn tượng thiết kế, vận hành cũng là yếu tố giúp VF 7 trở thành một mẫu xe được nhiều người ưa thích, trong đó, phiên bản Plus được trang bị mô tơ điện có công suất cực mạnh 350 mã lực và 500 Nm. Theo reviewer Ngọc Tân (Đường 2 Chiều), dù sở hữu sức mạnh của một mẫu xe thể thao, nhưng VF 7 vẫn rất dễ kiểm soát khi có thể di chuyển nhẹ nhàng trong phố, mạnh mẽ khi vượt trên cao tốc và giữ thân xe ổn định ngay cả khi tăng tốc nhanh. Hệ thống treo của VF 7 được tinh chỉnh êm ái, cấu trúc khung gầm chắc chắn giúp mang lại sự yên tâm cho những người ngồi trên xe.

Anh Minh Đức, một chủ xe chạy hơn 20.000 km khẳng định, khi so sánh với xe xăng cùng phân khúc, VF 7 sở hữu những trang bị về công nghệ an toàn vượt trội như 8 túi khí, hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) với đầy đủ các tính năng như giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp…

Trải nghiệm thực tế khi đi cao tốc của anh Đức cũng cho thấy sự thoải mái. Anh cho biết, chỉ cần bật chức năng ga tự động thích ứng, xe sẽ tự duy trì khoảng cách và tốc độ một cách chuẩn xác, giúp người lái nhàn nhã hơn rất nhiều.

Tính kinh tế vượt trội, hậu mãi đáng tiền

Một trong những lý do khiến VF 7 trở thành lựa chọn ưa thích của đông đảo người dùng là giá lăn bánh dễ tiếp cận trong khi trang bị và sức mạnh đều vượt tầm phân khúc. Hiện nay VF 7 đang được hỗ trợ trực tiếp 6% vào giá xe trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”. Đặc biệt, khách hàng lựa chọn VF 7 Plus cũng sẽ được hỗ trợ lên tới 50 triệu đồng (tùy phiên bản).

Ngoài ra, chi phí sử dụng dài hạn tiếp tục là điểm cộng lớn. Người dùng Minh Đức cho biết mỗi lần đổ xăng trước đây tốn khoảng một triệu đồng nhưng từ khi chuyển sang VF 7, chi phí bằng 0 cho đến giữa năm 2027.

Dịch vụ hậu mãi của VinFast cũng được vị chủ xe dành nhiều lời khen với hệ thống xưởng dịch vụ rộng khắp cả nước, hơn xa các hãng xe xăng truyền thống. Ngoài ra còn là mạng lưới 150.000 cổng sạc được quy hoạch tại 34/34 tỉnh thành. Giới quan sát nhận định, đây là hệ thống sạc quy mô hơn nhiều nước ở châu Âu, tạo sự tin tưởng tuyệt đối với người dùng.

Khi trải nghiệm lái, trang bị an toàn và bài toán kinh tế cùng hội tụ trong một mẫu xe, VF 7 cho thấy lý do vì sao ngày càng nhiều khách hàng sẵn sàng “xuống tiền”, đặc biệt là trong thời điểm vàng trước Tết.