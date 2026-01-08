Từng không muốn mua thêm xe thứ 2 vì lãng phí, nữ chủ xe thay đổi ý định khi gặp VinFast VF 3

Quyết định mua thêm VinFast VF 3 khi đã có xe hạng sang giá hơn 5 tỷ đồng, chị Đỗ Thúy Dung không ngờ mẫu ô tô điện mini này lại mang đến trải nghiệm vượt xa kỳ vọng ban đầu, thậm chí khiến chị thay đổi hoàn toàn thói quen di chuyển.

Nhỏ gọn nhưng cá tính, vượt xa mong đợi

Là chủ một chuỗi nhà hàng và quán cà phê tại Hà Nội, chị Đỗ Thúy Dung thường sử dụng chiếc xe hạng sang trị giá hơn 5 tỷ đồng để di chuyển. Thế nhưng, ngay lần đầu nhìn thấy VF 3, chị Dung đã bị “đốn tim” ngay lập tức với thiết kế nhỏ nhắn, các đường nét vuông vức hiện đại và cá tính của mẫu xe này.

Chị Đỗ Thúy Dung nhận bàn giao xe VF 3.

“Tôi muốn có một chiếc xe nhỏ xinh, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường và có thiết kế trẻ trung. VF 3 đúng mẫu tôi thích nên tôi không cân nhắc thêm mẫu nào khác”, chị chia sẻ về quyết định của mình.

Giá xe tại thời điểm mua được chị đánh giá là “quá hợp lý”. Theo chị, trong tầm tiền, VF 3 không chỉ “đủ dùng” mà còn mang lại nhiều điểm vượt trội so với kỳ vọng ban đầu.

“Ngồi lái rất thoải mái dù xe nhỏ”, chị đánh giá. Theo chị, VF 3 cho khả năng vận hành êm ái, khả năng tăng tốc ổn trong đô thị và đặc biệt là tầm nhìn thoáng nhờ trần xe cao.

Chiếc xe mà chị Dung chọn có màu hồng, được mạnh tay “độ” thêm nội thất màu hồng – trắng, đèn trang trí và một số chi tiết bên trong theo sở thích. Chiếc xe trở nên cá tính, nổi bật hơn và thể hiện đúng phong cách của chị. Ngay sau khi hoàn thiện bản “độ” VF 3, chị Dung cũng từng mời nhóm bạn thân cùng trải nghiệm, mọi người đều có phản hồi tích cực.

“Mọi người đều bất ngờ vì một mẫu xe có mức giá phải chăng lại có điều hòa mát rượi, ghế ngồi thoáng. Ai cũng thích thú chụp hình, quay video với xe. Riêng bản màu hồng khi lên hình rất nổi bật, tôi đăng Facebook nhận được hàng loạt bình luận thích thú”, chị Dung kể lại.

Hai con của chị Dung có vóc dáng cao lớn cũng rất thích chiếc xe nhỏ của mẹ. Hàng ghế trước được chị nhận định là cực kỳ thoải mái và phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Phương tiện để tận hưởng cuộc sống gần gũi, thư thái

Trong quá trình sử dụng VinFast VF 3, chị Dung thấy hài lòng với tầm vận hành của chiếc minicar này. Nhu cầu di chuyển không nhiều trong khu vực nội đô thành phố Thanh Hóa, mỗi lần sạc, xe VF 3 của chị có thể chạy tới 10–15 ngày, thậm chí có lần chị để gần nửa tháng mới phải cắm điện lại.

Hơn nữa, khu đô thị nơi chị sống có hệ thống trạm sạc thuận tiện nên quá trình sạc xe đối với chị cũng vô cùng đơn giản.

Chiếc VF 3 của chị Dung được cá nhân hóa theo sở thích.

“Tôi cắm sạc cho xe rồi đi về nhà làm việc. Sau đó, tôi quay lại là đầy pin, không phải chờ bao giờ”, chị Dung nói. Đây là lý do khiến chị cảm thấy xe điện an toàn, tiện lợi và phù hợp với mình.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng của hãng Việt cũng để lại ấn tượng tốt với chị Dung. Thỉnh thoảng, nhân viên gọi điện hỏi thăm tình trạng vận hành của xe và sẵn sàng hỗ trợ khi cần. Với chị, sự quan tâm ấy cũng giúp tăng chất lượng trải nghiệm sử dụng xe. “VF 3 thuộc phân khúc giá mềm, nhỏ xinh, tiết kiệm nhưng được chăm sóc như vậy là quá ổn”, chị giải thích.

Chia sẻ thêm, chị Dung cho biết trước đây từng nghĩ mua thêm xe là lãng phí, nhưng từ ngày có VF 3, quan điểm ấy thay đổi hoàn toàn. VF 3 là phương tiện giúp chị tận hưởng cuộc sống gần gũi, thư thái hơn - thứ mà đôi khi chiếc xe sang không thể mang lại.

“Có cả xe 5 tỷ đồng nhưng tôi vẫn chọn VF 3 để di chuyển trong phố. Tôi sẽ không bán xe này mà giữ lâu dài. Con tôi chuẩn bị vào đại học nên sau này có thể dùng để đi học hay di chuyển, an toàn hơn nhiều so với việc để con đi xe hai bánh”, chị Dung vui vẻ nói.