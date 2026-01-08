Xác định 'ngôi vương' 2 phân khúc ô tô hot hàng đầu Việt Nam

TPO - Dù các hãng chưa công bố đầy đủ doanh số bán ra tháng 12, nhưng hai mẫu xe Nhật gồm Mazda CX-5 và Toyota Vios gần như chắc chắn sẽ là xe bán chạy nhất ở phân khúc của mình.

Theo Mazda Việt Nam, mẫu xe chủ lực CX-5 ghi nhận doanh số hơn 2.596 chiếc trong tháng 12/2025. Đây là lượng tiêu thụ cao nhất mà mẫu SUV cỡ C này đạt được trong một tháng của năm 2025, vượt mốc hơn 1.766 xe được thiết lập trong tháng 11.

Màn tăng tốc trong tháng cuối năm giúp Mazda CX-5 chốt sổ doanh số lũy kế năm 2025 ở mức hơn 17.200 xe. Với con số này, mẫu xe Nhật Bản coi như đã cầm chắc danh hiệu “vua doanh số” của phân khúc SUV hạng C năm 2025.

Bởi lẽ đối thủ bám đuổi gần nhất là Ford Territory mới bàn giao 11.124 xe tính hết tháng 11/2025, doanh số tháng 12 chưa công bố. Như vậy, để có thể vượt qua CX-5 trong cuộc đua doanh số cả năm, mẫu xe Ford buộc phải bán hơn 7.000 xe trong tháng cuối năm. Khả năng này rất khó xảy ra, bởi ngay cả trong tháng cao điểm nhất thì Territory cũng mới bán được xấp xỉ 1.500 xe.

Ford Territory khó có cơ hội vượt qua Mazda CX-5 trong cuộc đua doanh số cả năm 2025.

Trong năm qua, CX-5 cũng chính là cái tên đóng góp lớn nhất vào tổng lượng xe tiêu thụ của Mazda tại Việt Nam trong năm qua, với hơn 50% xe bán ra là CX-5. Mẫu xe này hưởng lợi từ chính sách ưu đãi và điều chỉnh giá bán từ hãng và đại lý.

Theo đó, CX-5 được bán với giá khởi điểm chỉ khoảng 700 triệu đồng trong nhiều tháng. Đây là mức giá thấp bậc nhất ở phân khúc SUV cỡ C, từ đó càng tiếp thêm đà cho Mazda CX-5 vươn lên bỏ xa các đối thủ.

Bước sang năm 2026, Mazda CX-5 dự kiến sẽ có thế hệ mới tại Việt Nam. Với những nâng cấp về thiết kế và không gian cabin rộng rãi hơn thế hệ hiện tại, mẫu xe Nhật này hứa hẹn sẽ tiếp tục là cái tên ‘đáng gờm’ ở phân khúc SUV hạng C.

Ngoài CX-5, một mẫu xe Nhật khác ‘sáng cửa’ trở thành vua của phân khúc trong năm 2025 là Toyota Vios. Với 1.972 xe bán ra trong tháng 12/2025, Vios đã nâng doanh số lũy kế cả năm lên thành 13.424 xe.

Dù con số này giảm nhẹ so với năm trước nhưng vẫn đủ để giúp Toyota Vios bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu doanh số phân khúc sedan hạng B, bất chấp các đối thủ khác chưa công bố lượng bán ra trong tháng 12.

Toyota Vios 'chắc suất' trở thành sedan hạng B bán tốt nhất tại Việt Nam năm 2025. Ảnh: TMV.

Bởi lẽ đối thủ trực tiếp của Toyota Vios là Honda City mới bàn giao 9.214 xe trong 11 tháng đầu năm. Để có thể lật đổ vị thế của Vios, mẫu xe nhà Honda buộc phải bán được ít nhất 4.211 xe chỉ trong tháng cuối cùng của năm.

Giống như trường hợp của Territory với CX-5, đây được đánh giá là một thách thức cực lớn với Honda City. Lý do là bởi trên thị trường hiện nay, chỉ có một số mẫu xe điện VinFast có thể đạt mốc doanh số hơn 4.000 xe/tháng, chưa kể phân khúc sedan đang ngày càng lép vế trước SUV và MPV.

Một số phân khúc hot khác của thị trường là SUV cỡ A và B cũng đã xác định được cái tên bán chạy nhất năm. Theo đó, ngôi vị này lần lượt thuộc về VinFast VF 5 và VF 6 với doanh số lũy kế chưa tính tháng 12/2025 đạt 38.478 và 19.750 xe, áp đảo phần còn lại của phân khúc.