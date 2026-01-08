Volvo hé lộ thêm thông tin về SUV điện chủ lực mới

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trường Vũ
TPO - Volvo EX60 thế hệ mới hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm của thị trường xe điện toàn cầu năm 2026 khi sở hữu tầm vận hành dài nhất trong dải sản phẩm của hãng.

Trước thềm ra mắt sản phẩm ra thế giới, Volvo đã liên tục hé lộ thêm những thông tin quan trọng trên mẫu xe điện EX60. Đây sẽ là sản phẩm đầu tiên của hãng xe Thụy Điển ứng dụng nền tảng điện thế hệ mới SPA3, kết hợp cùng thiết kế đèn hậu dạng dọc đặc trưng của thương hiệu.

Theo các số liệu từ hãng xe Thụy Điển, EX60 mới sẽ có tầm vận hành tối đa khoảng 644 km với mỗi lần sạc. Thông số này được tính toán dựa trên chu trình thử nghiệm của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA).

volvo-ex60-teaser-shots.jpg

Nếu con số trên được xác nhận chính thức, EX60 sẽ trở thành mẫu xe điện có khả năng di chuyển xa nhất trong danh mục sản phẩm hiện nay của Volvo. Để so sánh, mẫu SUV cỡ lớn EX90 hiện chỉ đạt tối đa 499 km, hai dòng EX30 và EX40 có tầm hoạt động dao động từ 420 đến 476 km, trong khi mẫu sedan điện ES90 đạt khoảng 627 km theo chuẩn EPA.

Một điểm nhấn công nghệ khác của Volvo EX60 nằm ở kiến trúc điện 800V. Hệ thống này cho phép xe bổ sung tới 270 km quãng đường chỉ trong 10 phút sạc khi sử dụng bộ sạc nhanh DC.

Theo kế hoạch, Volvo EX60 sẽ chính thức được giới thiệu vào ngày 21/1 tới. Thời điểm bán ra chính thức dự kiến vào cuối năm nay với mức giá khởi điểm khoảng 60.000 USD (khoảng 1,57 tỷ đồng).

Volvo-EX60-teaser.jpg

Đây cũng là mẫu xe tiên phong của Volvo ứng dụng công nghệ “megacasting” giống Tesla nhằm cắt giảm tối đa số lượng chi tiết lắp ráp và trọng lượng xe. Việc tích hợp bộ pin trực tiếp vào thân xe cùng hệ thống mô-tơ điện tự phát triển hứa hẹn sẽ mang lại hiệu suất vận hành và hiệu quả năng lượng vượt trội cho mẫu SUV điện này.

Tại Việt Nam, Volvo đang bán duy nhất một mẫu xe thuần điện là EC40. Xe thuộc phân khúc SUV điện hạng sang cỡ nhỏ, giá từ 1,739 tỷ đồng.

Trường Vũ
