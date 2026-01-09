Cận cảnh Mitsubishi Triton phiên bản thiết kế lạ

TPO - Mitsubishi Triton phiên bản Street sở hữu thiết kế đầu xe hoàn toàn mới, nhưng hiện chỉ được phân phối tại thị trường Thái Lan.

Dòng Mitsubishi Triton được bổ sung bản mới mang tên Street có giá bán 649.000 baht (khoảng 530,7 triệu đồng) tại Thái Lan. Đây là phiên bản cải tiến và thay thế cho biến thể Mega Cab 2.4 Active ở thế hệ trước đây, có giá bán lẻ tương đương.

Về ngoại hình, điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở phần đầu xe. Theo đó, Mitsubishi Triton Street sở hữu lưới tản nhiệt được thiết kế hình lục giác, khác biệt so với dáng vuông trên các phiên bản Triton tiêu chuẩn.

Cản trước được làm mới với phần lớn được sơn đen. Các hốc hút gió cũng được tinh chỉnh nhẹ.

Được định vị là phiên bản giá thấp, Mitsubishi Triton Street có danh sách trang bị ở mức đủ dùng. Xe sử dụng đèn pha halogen, ghế nỉ, 3 túi khí, hệ thống âm thanh 2 loa và màn hình giải trí trung tâm 10 inch hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay.

﻿ ﻿

Chiếc bán tải này có cấu hình thân xe Mega Cab, nằm giữa hai biến thể cabin đơn và cabin đôi trong danh mục Triton. Xe chỉ có cửa sau mở ngược, hàng ghế sau dạng băng không có tựa lưng cùng không gian hạn chế.

﻿

Đúng như tên gọi, Triton Street được định hướng sử dụng chủ yếu trên đường nhựa. Mẫu bán tải này sử dụng bộ mâm hợp kim đen kích thước 17 inch, giữ nguyên chiều cao hệ thống treo tiêu chuẩn. Xe cũng có hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) đi kèm phanh tự động khẩn cấp và khả năng nhận diện người đi bộ.

Về vận hành, Triton Street sử dụng động cơ diesel tăng áp 4 xi-lanh dung tích 2.4L quen thuộc của Mitsubishi, cho công suất 148 mã lực và mô-men xoắn 330 Nm. Sức mạnh động cơ được truyền tới cầu sau qua hộp số tự động 6 cấp (bản Mega Cab Pro AT).

Dù không có hệ dẫn động 4 bánh, Triton Street vẫn được trang bị vi sai chống trượt chủ động, sử dụng phanh để kiểm soát bánh xe bị trượt và phân bổ lực kéo sang bánh còn độ bám.

Mitsubishi Triton thế hệ mới ra mắt từ năm 2023. Dựa trên chu kỳ của thế hệ trước, bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) có thể được ra mắt vào năm 2027 hoặc 2028.

Trong thời gian chờ facelift, những điều chỉnh nhẹ về thiết kế và công nghệ như trên bản Street là yếu tố được kỳ vọng giúp Triton tăng sức cạnh tranh trong phân khúc bán tải cỡ trung.

Các đối thủ chính của Triton bao gồm Ford Ranger, Toyota Hilux và Nissan Navara thế hệ mới cùng Isuzu D-Max hay Mazda BT-50. Ngoài ra, phân khúc này còn chứng kiến sự gia nhập của Kia Tasman và ngày càng nhiều mẫu bán tải thương hiệu Trung Quốc.

Tại Việt Nam, Mitsubishi Triton thế hệ mới được mở bán từ giữa năm 2024 với giá 655-924 triệu đồng. Mẫu xe Nhật này hiện xếp thứ hai về doanh số trong phân khúc, với lượng tiêu thụ đạt 3.724 xe tính từ tháng 1-11/2025.