Xuất hiện xe máy điện đi được 600 km mỗi lần sạc

TPO - Lần đầu tiên trên thế giới, một mẫu xe máy điện thương mại được trang bị pin thể rắn toàn phần đã chính thức ra mắt. Công nghệ này mang lại tầm hoạt đồng lên tới 600 km/lần sạc.

Nhà sản xuất đến từ Phần Lan - Verge Motorcycles vừa công bố mẫu Verge TS Pro. Mẫu mô tô điện này ra mắt với tư cách xe hai bánh chạy điện sản xuất hàng loạt đầu tiên sử dụng pin thể rắn.

Xe mô tô điện Verge TS Pro trang bị pin thể rắn ra mắt tại CES 2026. Ảnh: New Atlas

Bộ pin này do DoNUT Lab – công ty con của Verge – phát triển và sẽ được trang bị cho các dòng mô tô điện TS Pro và TS Ultra. Pin thể rắn mới hoạt động kết hợp với mô-tơ điện gắn trực tiếp trên vành bánh xe, qua đó đơn giản hóa hệ thống truyền động. Thiết kế này cũng giúp tối giản quy trình sản xuất, giảm trọng lượng và tối ưu chi phí.

Hệ thống nền tảng của DoNUT bao gồm các mô-đun pin, bộ xử lý trung tâm và phần mềm điều khiển xe với nhiều cấu hình và mức hiệu năng khác nhau. Nhờ thiết kế mô-đun, nền tảng này có thể ứng dụng linh hoạt cho nhiều loại xe khác nhau trong tương lai.

Theo công bố, pin thể rắn của Verge đạt mật độ năng lượng lên tới 400 Wh/kg, cho phép tăng đáng kể tầm hoạt động trong khi trọng lượng pin được cắt giảm mạnh. Pin có thể sạc đầy chỉ trong khoảng 5 phút, không bị giới hạn mức sạc 80% như pin lithium-ion truyền thống, đồng thời cho phép xả đầy an toàn và lặp lại nhiều lần. Đáng chú ý, pin được thiết kế cho 100.000 chu kỳ sạc với mức hao dung lượng rất thấp.

Nhờ cấu trúc thể rắn, bộ pin không sử dụng chất điện phân lỏng dễ cháy, qua đó loại bỏ nguy cơ mất kiểm soát nhiệt và những nguyên nhân khác gây cháy pin. Với hệ thống pin mới, các mẫu mô tô điện của Verge có thể sạc trong chưa đầy 10 phút, trong đó mỗi phút sạc mang lại quãng đường di chuyển lên tới 60 km.

Mô-tơ điện DoNUT cho mô-men xoắn cực đại lên tới 1.000 Nm. Riêng Verge TS Pro được cung cấp với hai tùy chọn pin 20,2 kWh hoặc 33,3 kWh, tương ứng tầm hoạt động lần lượt khoảng 350 km và 600 km.

Xe hỗ trợ sạc nhanh chuẩn CCS với công suất tối đa 200 kW, trong khi hiệu suất sạc được quản lý bởi phần mềm độc quyền của Verge, cho phép cập nhật từ xa qua OTA. Thiết kế mô-đun của TS Pro cũng giúp việc sửa chữa, bảo dưỡng hoặc nâng cấp trở nên thuận tiện hơn.

Về hiệu năng, Verge TS Pro sở hữu công suất tương đương 136,78 mã lực, tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 200 km/h và khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong 3,5 giây. Trọng lượng xe đạt 235 kg, chiều cao yên 780 mm, cùng nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau.

Theo kế hoạch, Verge Motorcycles sẽ bắt đầu bàn giao mẫu mô tô điện Verge TS Pro tới khách hàng từ quý I/2026. Giá bán của mẫu xe này khởi điểm từ 29.900 USD, quy đổi tương đương khoảng 785 triệu đồng.