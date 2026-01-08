Khởi đầu năm mới cùng Omoda & Jaecoo - Ưu đãi đầu năm cho hành trình bứt phá 2026

Bước sang năm 2026, Omoda & Jaecoo Việt Nam mở ra giai đoạn phát triển mới với loạt chương trình ưu đãi đầu năm hấp dẫn, mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu các mẫu SUV công nghệ cao, thiết kế hiện đại cùng chính sách tài chính linh hoạt ngay từ những ngày đầu năm.

Cơ hội sở hữu SUV công nghệ cao với ưu đãi đầu năm

Bước sang tháng 1/2026, Omoda & Jaecoo Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi đầu năm dành cho các dòng xe chủ lực, mở ra cơ hội để khách hàng dễ dàng sở hữu những mẫu SUV công nghệ cao với mức giá cạnh tranh trong phân khúc.

Omoda C5, mẫu SUV C-Coupe mang đậm phong cách trẻ trung và thời trang, tiếp tục là lựa chọn nổi bật trong phân khúc nhờ thiết kế khác biệt và trải nghiệm công nghệ hiện đại. Trong chương trình đầu năm, Omoda C5 được áp dụng các chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ 110%, 0 đồng lãi suất vay ưu đãi trong 12 tháng đầu với thời hạn vay kéo dài trong 96 tháng, 0 đồng chi phí bảo dưỡng trong 5 năm hoặc 50,000km (áp dụng có điều kiện). Mẫu xe hiện được chào bán với giá từ 479.100.000 đồng, phù hợp với khách hàng trẻ và gia đình hiện đại.

Jaecoo J7 Flagship ghi dấu ấn với khả năng vận hành ổn định cùng loạt công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến. Trong tháng 1, mẫu xe được áp dụng chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 90%, cùng chương trình lãi suất ưu đãi 0 đồng lãi suất trong 12 tháng đầu, thời hạn vay linh hoạt lên đến 96 tháng, mang đến sự an tâm và chủ động về tài chính cho khách hàng. Jaecoo J7 Flagship hiện được giới thiệu với giá bán từ 729.000.000 đồng.

Đặc biệt, Jaecoo J7 PHEV (SHS) Flagship, mẫu SUV hybrid tiên phong xu hướng di chuyển xanh, được áp dụng chính sách hỗ trợ 90% lệ phí trước bạ kèm bộ quà tặng giá trị lên đến 45 triệu. Giá bán của mẫu xe hiện từ 879.000.000 đồng.

Giá trị toàn cầu - Phù hợp tối ưu với khách hàng Việt

Trong suốt hành trình phát triển, Omoda & Jaecoo kiên định theo đuổi định hướng xây dựng các dòng SUV công nghệ cao, thiết kế thời thượng, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thực tế của người Việt. Với hệ thống các mẫu SUV đô thị trẻ trung, những dòng xe hướng tới trải nghiệm cao cấp và xu hướng xanh, mỗi sản phẩm đều được phát triển dựa trên triết lý “Đến Việt Nam - Vì Việt Nam” của thương hiệu.

Chính sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ toàn cầu, phong cách thiết kế hiện đại và mức giá dễ tiếp cận đã giúp các mẫu xe Omoda & Jaecoo ngày càng nhận được sự quan tâm và tin tưởng từ đông đảo khách hàng.

Đồng hành lâu dài, cam kết vì khách hàng Việt

Bên cạnh các chính sách giá hấp dẫn, Omoda & Jaecoo Việt Nam tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn dịch vụ và hậu mãi cao cấp, nhằm đảm bảo khách hàng luôn an tâm trong suốt quá trình sở hữu và sử dụng xe. Hãng đầu tư bài bản vào hệ thống phân phối, dịch vụ sau bán hàng và chiến lược nội địa hóa sản xuất, thể hiện cam kết phát triển lâu dài tại thị trường Việt Nam.

Chương trình ưu đãi đầu năm 2026 được áp dụng đến hết 31/01/2026 tại toàn bộ hệ thống nhà phân phối chính hãng Omoda & Jaecoo Việt Nam trên toàn quốc. Khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ nhà phân phối Omoda & Jaecoo gần nhất, gọi Hotline 0962 670 926 hoặc truy cập https://omodajaecoo.vn/ để được tư vấn chi tiết.