Xã hội

Hà Nội nêu hướng giải quyết việc các chung cư cấm xe máy điện

Trần Hoàng
TPO - Liên quan đến việc một số chung cư từ chối xe điện, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ kiến nghị các bộ, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ sớm ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn nơi đỗ xe tại tầng hầm nhà chung cư nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về PCCC.

Tại buổi tọa đàm với chủ đề "Hà Nội cấm xe máy xăng theo giờ: Tính toán nào cho hạ tầng và sinh kế?" do báo Dân trí phối hợp với Văn phòng UBND TP Hà Nội tổ chức chiều 9/12, lãnh đạo Sở Xây dựng đã có thông tin về việc một số chung cư cao tầng trên địa bàn từ chối tiếp nhận xe điện.

Ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trước mắt, Sở Xây dựng đề nghị UBND xã, phường phối hợp với các ban quản trị, ban quản lý nhà chung cư kiểm tra, rà soát phân định tách biệt các khu vực để xe (xe máy, xe đạp điện, xe máy điện) thành khu riêng biệt để đảm bảo an toàn về cháy nổ tại các tầng hầm nhà chung cư.

Bên cạnh đó, ban quản trị, ban quản lý nhà chung cư cần rà soát các diện tích đất tại khu vực nhà chung cư đảm bảo diện tích phù hợp chuyển đổi công năng để bố trí sử dụng làm bãi để xe đạp điện, xe máy điện và xây dựng các trụ sạc xe điện đảm bảo thuận tiện cho người dân cũng như đảm bảo an toàn về cháy nổ.

anh-man-hinh-2025-12-09-luc-164320.png
Ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội chia sẻ tại tọa đàm

Về lâu dài, ông Long cho biết, các sở, ngành thành phố sẽ phối hợp, hướng dẫn UBND xã, phường trong việc giải quyết các tranh chấp, bất đồng trong công tác quản lý sử dụng nhà chung cư nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng sẽ kiến nghị các bộ, ngành (Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, Bộ Khoa học công nghệ) căn cứ chức năng, nhiệm vụ sớm ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn nơi đỗ xe tại tầng hầm nhà chung cư nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về PCCC.

Ông Đào Việt Long cho biết thêm, hiện Sở cũng đang làm việc về đề xuất thiết lập hệ thống trạm đổi pin cho xe điện hai bánh. Đây cũng là một giải pháp quan trọng nhằm giảm lo ngại của người dân về thời gian tiếp nhiên liệu, đồng thời hạn chế nguy cơ cháy nổ khi sạc tại nhà hoặc các điểm không đảm bảo an toàn.

Thời gian tới, thành phố dự kiến sẽ thuê tư vấn có kinh nghiệm để khảo sát, phân loại và lập kế hoạch tổng thể hệ thống trạm sạc, tủ đổi pin trên toàn đô thị.

Đồng thời xây dựng một bộ tiêu chí đầy đủ từ pháp lý, kỹ thuật, tài chính đến hiệu quả đầu tư làm cơ sở cho việc chuẩn bị hồ sơ mời thầu và lựa chọn nhà đầu tư phù hợp sau giai đoạn thí điểm...

Trần Hoàng
