Mitsubishi muốn hồi sinh một dòng xe huyền thoại

TPO - Một kỹ sư kỳ cựu của Mitsubishi hé lộ khả năng tái sinh dòng xe huyền thoại Lancer Evolution, lần này có thể mang công nghệ điện hóa và hệ dẫn động tiên tiến.

Đã gần một thập kỷ kể từ khi chiếc Lancer Evolution (Evo) cuối cùng rời dây chuyền sản xuất vào năm 2016, và kể từ đó Mitsubishi vẫn giữ im lặng về cái tên kế nhiệm tiềm năng cho dòng xe huyền thoại này.

Mặt khác, hãng xe Nhật cũng đã chuyển hướng sang các dòng xe thương mại sinh lời tốt hơn, đồng thời hợp tác với Renault để tung ra nhiều mẫu xe mang thương hiệu chung tại châu Âu.

Tại Triển lãm Japan Mobility Show vừa qua, Mitsubishi giới thiệu hàng loạt mẫu xe mới như Elevance Concept – SUV ba hàng ghế hoàn toàn mới, phiên bản nâng cấp của Delica D:5, cùng Delica Mini thế hệ mới. Tuy nhiên, điều người hâm mộ chờ đợi nhất là một mẫu xe hiệu năng cao, hay cụ thể là một chiếc Evo mới lại vắng bóng.

Mitsubishi Lancer Evolution Concept X.

Dẫu vậy, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Drive (Australia), kỹ sư Kaoru Sawase, người từng tham gia phát triển hệ thống Super All-Wheel Control (S-AWC) trứ danh của Mitsubishi, cho biết hãng vẫn "mơ" về việc chế tạo một chiếc Lancer Evolution mới.

“Chúng tôi vẫn có một giấc mơ – giấc mơ về Lancer Evolution. Cá nhân tôi cũng luôn mong điều đó trở thành hiện thực”, ông Sawase chia sẻ.

Khi được hỏi liệu Evo có thể trở lại, ông cho biết: “Chúng tôi đang nắm trong tay nhiều công nghệ khác nhau để hiện thực hóa điều đó”.

Mặc dù không xác nhận bất cứ điều gì, nhưng ông Sawase cho biết nếu một chiếc Evo mới thực sự được phát triển, xe chắc chắn sẽ được điện khí hóa. Ông khẳng định: “Tôi hiểu rõ tầm quan trọng của hiệu năng điện hóa đối với động lực học của xe”.

Điều này phù hợp với định hướng sản phẩm mới nhất của Mitsubishi. Mẫu concept Elevance SUV vừa ra mắt tại Tokyo sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), cho thấy hãng vẫn ưu tiên hiệu năng bền bỉ và khả năng vận hành linh hoạt hơn thay vì điện hóa toàn phần.

Nếu được tối ưu lại, nền tảng này hoàn toàn có thể là cơ sở cho một mẫu Lancer Evolution hiện đại trong tương lai.

Song song đó, Mitsubishi cũng đang dần tái sinh thương hiệu Ralliart - thương hiệu phụ chuyên hiệu suất cao từng gắn liền với thành công của dòng Evo. Tuy nhiên, điều này hiện chỉ được thể hiện qua việc bổ sung gói nâng cấp Ralliart cho nhiều mẫu xe hiện hành như Outlander.