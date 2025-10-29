Xe thể thao mới của Mazda gây sốt

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Mẫu xe thể thao giới hạn của Mazda là MX-5 Spirit Racing Roadster 12R đã nhận được hơn 9.500 đơn đặt hàng, gấp gần 50 lần số lượng dự kiến sản xuất.

Mẫu MX-5 Spirit Racing Roadster 12R là sản phẩm đầu tiên của Mazda Spirit Racing - bộ phận hiệu suất cao mới của thương hiệu, kế thừa thành công của MazdaSpeed ​​trước đây.

Phiên bản đặc biệt mới này chỉ được bán độc quyền tại Nhật Bản và đã được giới mê xe nước này săn đón kể từ khi được hé lộ lần đầu vào năm 2024.

mazda-spirit-racing-mx-5-2.jpg

Mazda mở đơn đăng ký từ ngày 5 đến 20/10, và dự kiến chọn ra 200 khách hàng may mắn vào ngày 23/10. Tuy nhiên cho đến khi kết thúc đợt đăng ký, số đơn đặt hàng đổ về đã lên đến 9.500, tức gấp gần 50 lần số lượng xe dự kiến sản xuất.

Trước lượng quan tâm lớn dành cho MX-5 Spirit Racing Roadster 12R, hãng xe Nhật thừa nhận có thể sẽ xem xét phát triển thêm một phiên bản khác mang tinh thần tương tự trong tương lai.

mazdaspiritracing-03-l-2048x1462.jpg

Dòng MX-5 Spirit Racing hiện hành gồm hai phiên bản: tiêu chuẩn và 12R hiệu năng cao. Cả hai đều dùng động cơ 4 xi-lanh 2.0L hút khí tự nhiên, nhưng bản 12R được tinh chỉnh mạnh mẽ hơn.

mazda-spirit-racing-mx-5-5.jpg

Cụ thể, trong khi bản tiêu chuẩn có công suất 181 mã lực thì bản 12R mạnh 197 mã lực. Con số này có được nhờ cổng nạp mới, ống xả được tinh chỉnh và trục cam được nâng cấp, biến 12R trở thành một trong những chiếc Miata mạnh nhất từng được sản xuất chính hãng.

Cả hai phiên bản đều sử dụng hộp số sàn 6 cấp truyền sức mạnh tới cầu sau, đồng thời trang bị giảm xóc Bilstein hiệu chỉnh đặc biệt nhằm tối ưu khả năng vào cua và cảm giác lái.

mazda-spirit-racing-mx-5-3.jpg

Ngoại thất của Roadster 12R nổi bật với màu sơn Aero Gray cùng các chi tiết khí động học màu xám đậm như cánh chia gió trước, ốp sườn và cánh gió sau, tạo diện mạo thể thao, đồng thời có tem đặc biệt nhận diện phiên bản.

Bên trong, nội thất của bản 12R được trang bị ghế bucket bọc Alcantara kèm dây đai an toàn 4 điểm dành cho xe đua, trong khi bản tiêu chuẩn chỉ có ghế bán thể thao.

mazda-spirit-racing-mx-5-4.jpg

Giá bán và sản lượng của hai phiên bản cũng có sự chênh lệch lớn. MX-5 Spirit Racing tiêu chuẩn giới hạn 2.200 chiếc, có giá khởi điểm 5.265.700 yên (khoảng 890 triệu đồng). Trong khi đó, bản Roadster 12R chỉ sản xuất 200 chiếc, có giá từ 7.612.000 yên (gần 1,3 tỷ đồng).

mazdaspiritracingroadster12r-13.jpg
Lê Tuấn
