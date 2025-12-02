Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cận cảnh mẫu SUV 7 chỗ mới của Mitsubishi tại Việt Nam

Lê Tuấn

TPO - Mitsubishi vừa chính thức giới thiệu mẫu SUV 7 chỗ hoàn toàn mới mang tên Destinator tại thị trường Việt Nam, đánh dấu bước đi quan trọng của hãng trong phân khúc SUV dành cho gia đình.

mitsubishi-destinator-1.jpg﻿﻿﻿﻿﻿Được mệnh danh là XForce 7 chỗ, mẫu xe mới Destinator cũng áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi.
mitsubishi-destinator-18.jpg
Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt đa tầng và họa tiết tổ ong đặt sau lớp acrylic trong suốt, bên cạnh cụm đèn LED hình chữ T tạo điểm nhấn nhận diện.
mitsubishi-destinator-16.jpg
﻿Thân xe đậm chất SUV với các đường gân dập nổi. Trong đó, cột C với họa tiết chạm khắc hình bậc thang độc đáo là một điểm nhấn tạo cảm giác thể thao.
mitsubishi-destinator-2.jpg
Phía sau của Destinator sử dụng nhiều họa tiết hình lục giác lấy cảm hứng từ dòng Pajero huyền thoại. Đèn hậu LED dạng chữ T đồng bộ với mặt trước. Ngoài ra, phía sau xe còn có cản sau hầm hố, cánh gió nóc.
mitsubishi-destinator-17.jpg
Những chi tiết trên kết hợp với khoảng sáng gầm 214 mm và bộ mâm 18 inch giúp hoàn thiện vẻ ngoài mạnh mẽ cho chiếc xe.
mitsubishi-destinator-3.jpg
﻿Về kích thước, Mitsubishi Destinator có chiều dài x rộng x cao tương ứng 4.680 x 1.840 x 1.780 mm. Đáng chú ý, xe có trục cơ sở đạt 2.815 mm, tương đương với một số mẫu SUV hạng trên.
﻿mitsubishi-destinator-10.jpg
mitsubishi-destinator-9.jpg
Nhờ đó, Destinator có một khoang cabin rộng rãi với cấu hình 3 hàng ghế, được mô tả là cho không gian ngồi thoải mái ở cả 7 ghế.
mitsubishi-destinator-14.jpg
﻿Nội thất của xe được Mitsubishi thiết kế theo định hướng xe gia đình, chú trọng tối đa vào sự thoải mái và tính thực dụng với nhiều hộc để đồ, bàn gập sau lưng ghế trước, cổng sạc USB Type A và Type C cho từng hàng ghế.
mitsubishi-destinator-8.jpg
Hàng ghế giữa gập 40:20:40, hàng ghế ba gập 50:50 và cả hai hàng ghế sau đều có thể gập phẳng hoàn toàn để tăng dung tích khoang hành lý.
mitsubishi-destinator-11.jpg
mitsubishi-destinator-13.jpg
Các trang bị nổi bật trong khoang lái của Mitsubishi Destinator bao gồm màn hình giải trí 12,3 inch, kết hợp màn hình trung tâm dành cho người lái dạng LCD kích thước 8 inch. Phiên bản cao cấp được trang bị hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium.
mitsubishi-destinator-4.jpg
﻿Về vận hành, Mitsubishi Destinator sử dụng động cơ tăng áp MIVEC 1.5L, cho công suất 161 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm, kết hợp hộp số CVT. Hệ thống treo được hãng xe Nhật tinh chỉnh riêng cho điều kiện đường sá Đông Nam Á và Việt Nam, hướng đến độ êm ái và ổn định khi đi trong phố lẫn đường dài.
mitsubishi-destinator-12.jpg
﻿Về công nghệ an toàn, Destinator đạt tiêu chuẩn 5 sao ASEAN NCAP và được trang bị gói an toàn chủ động Diamond Sense với nhiều tính năng hỗ trợ người lái.
mitsubishi-destinator-6.jpg
Đây cũng là mẫu xe đầu tiên tại Việt Nam được Mitsubishi tích hợp hệ thống kết nối thông minh MITSUBISHI CONNECT. Các trang bị an toàn quen thuộc gồm 6 túi khí, camera 360 độ, hệ thống cảm biến áp suất lốp (TPMS) cùng cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau.
20251201-091504.jpg
Theo công bố, Mitsubishi Destinator sẽ được bán ra với 2 phiên bản gồm Premium và Ultimate. Giá bán lần lượt là 780 triệu và 855 triệu đồng. Hãng hiện có ưu đãi trong tháng 12, giúp đưa giá xe xuống còn 739 và 808 triệu đồng.
Lê Tuấn
