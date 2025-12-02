Cận cảnh mẫu SUV 7 chỗ mới của Mitsubishi tại Việt Nam

TPO - Mitsubishi vừa chính thức giới thiệu mẫu SUV 7 chỗ hoàn toàn mới mang tên Destinator tại thị trường Việt Nam, đánh dấu bước đi quan trọng của hãng trong phân khúc SUV dành cho gia đình.