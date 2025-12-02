Cận cảnh mẫu SUV 7 chỗ mới của Mitsubishi tại Việt Nam

TPO - Mitsubishi vừa chính thức giới thiệu mẫu SUV 7 chỗ hoàn toàn mới mang tên Destinator tại thị trường Việt Nam, đánh dấu bước đi quan trọng của hãng trong phân khúc SUV dành cho gia đình.
Nhờ đó, Destinator có một khoang cabin rộng rãi với cấu hình 3 hàng ghế, được mô tả là cho không gian ngồi thoải mái ở cả 7 ghế.
Các trang bị nổi bật trong khoang lái của Mitsubishi Destinator bao gồm màn hình giải trí 12,3 inch, kết hợp màn hình trung tâm dành cho người lái dạng LCD kích thước 8 inch. Phiên bản cao cấp được trang bị hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium.