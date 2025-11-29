Thêm một mẫu xe Nhật sắp rút khỏi thị trường Việt Nam?

TPO - Cái tên Outlander hiện vừa biến mất khỏi danh mục sản phẩm trên website của Mitsubishi Việt Nam trong bối cảnh doanh số hai tháng gần đây bằng không.

Trên website chính thức của Mitsubishi Việt Nam, Outlander không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm. Dù nhà sản xuất chưa đưa ra thông tin chính thức về tương lai của mẫu xe này nhưng ở các đại lý không có xe mới. Nhân viên tư vấn bán hàng theo đó cũng không nhận cọc mẫu Outlander suốt nhiều tháng nay.

Động thái cho thấy Mitsubishi Outlander đang đứng trước nguy cơ bị khai tử tại nước ta. Đây được cho là điều khó tránh khỏi khi mẫu xe này đang có doanh số “chạm đáy” ở năm 2025.

Mitsubishi Outlander có doanh số chưa tới 400 chiếc sau 10 tháng đầu năm 2025.

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Mitsubishi Outlander không bán được chiếc nào trong tháng 9 và 10. Lần gần nhất mẫu xe này có doanh số là tháng 8 nhưng cũng chỉ đạt 35 xe.

Tính lũy kế 10 tháng đã qua của năm 2025, Mitsubishi Outlander mới bán được vỏn vẹn 362 chiếc, thấp nhất phân khúc SUV cỡ C. Đây cũng là một trong hai mẫu xe bán ít nhất của Mitsubishi Việt Nam, chỉ sau Pajero Sport.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự thất thế của Outlander trong phân khúc đến từ sự lỗi thời so với các đối thủ. Trong khi các đối thủ đã ra mắt bản nâng cấp hoặc thế hệ mới, với nhiều công nghệ an toàn và trang bị nâng cao, Outlander tại Việt Nam vẫn là bản cũ thế hệ thứ ba.

Mitsubishi Outlander đã ra mắt thế hệ thứ tư với thiết kế mới, công nghệ hiện đại hơn và có tùy chọn hybrid (PHEV) ở thị trường quốc tế nhưng mẫu ở Việt Nam vẫn là đời cũ.

Thiết kế cũ và thiếu đi các trang bị hiện đại khiến cho Mitsubishi Outlander không được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng, đặc biệt là trong bối cảnh người dùng ngày càng ưu tiên công nghệ.

Nếu thực sự bị khai tử tại nước ta, Mitsubishi Outlander sẽ là mẫu xe Nhật tiếp theo rút khỏi thị trường trong năm nay, sau Mazda6, Toyota Innova và Honda Civic Type R. Trước đó vào năm 2024, Mazda BT-50, Suzuki Ciaz, Suzuki Ertiga, Toyota Yaris, Nissan Kicks cũng lần lượt bị ngừng bán, nguyên nhân chủ yếu do doanh số thấp.

Dù có khả năng ngừng bán Outlander nhưng Mitsubishi Việt Nam sẽ không từ bỏ phân khúc SUV cỡ C. Theo đó, hãng chuẩn bị ra mắt một mẫu xe 7 chỗ mới mang tên Mitsubishi Destinator vào tháng 12.

Được coi là sản phẩm thay thế cho chính Outlander, Mitsubishi Destinator sở hữu nền tảng mới, thiết kế hiện đại và gói công nghệ an toàn tiên tiến. Xe hướng tới nhóm khách hàng gia đình, cũng chính là tệp khách hàng của Outlander trước đây.