Tân binh xe Nhật khuấy động phân khúc SUV cỡ C

TPO - Mẫu xe Destinator hoàn toàn mới của Mitsubishi ra mắt với giá khởi điểm dưới 800 triệu đồng hứa hẹn sẽ là cái tên đáng chú ý ở phân khúc SUV hạng C trong thời gian tới.

Ngày 1/12, Mitsubishi Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu xe Destinator hoàn toàn mới đến khách hàng trong nước. Đây là mẫu SUV thuộc phân khúc hạng C với 7 chỗ ngồi, hướng tới tệp khách hàng gia đình.

Trong khi cấu hình trang bị và thiết kế đã có thể tham khảo trước từ thị trường nước ngoài, giá bán tại Việt Nam là yếu tố được nhiều người dùng quan tâm.

Theo đó, hãng xe Nhật công bố mẫu Mitsubishi Destinator tại Việt Nam sẽ được phân phối 2 phiên bản, gồm Premium và Ultimate. Giá niêm yết lần lượt là 780 và 855 triệu đồng.

Trong tháng đầu mở bán, Mitsubishi Việt Nam đem đến ưu đãi đặc biệt để đưa giá xe xuống còn 739 và 808 triệu đồng. Đây được đánh giá là con số vô cùng cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C.

Với ngoại và nội thất thiết kế hiện đại, không gian cabin rộng rãi chuẩn xe 7 chỗ và quan trọng nhất là giá bán cạnh tranh, Destinator được dự đoán thu hút được nhiều khách hàng có nhu cầu mua xe phục vụ gia đình tại Việt Nam.

Mẫu xe “tân binh” này cũng được kỳ vọng sẽ nối tiếp thành công của Xpander và XForce để trở thành trụ cột doanh số của Mitsubishi Việt Nam. Điểm chung của cả ba là đều được phát triển dựa trên nghiên cứu thị hiếu của khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

Ngoài ra động thái ra mắt Destinator của Mitsubishi với giá cạnh tranh cũng cho thấy tham vọng của hãng ở phân khúc SUV hạng C. Đây là nhóm xe mà hãng Nhật này đang có phần thất thế khi Outlander đã cũ và không còn thu hút được khách hàng.

Về phân khúc SUV cỡ C, vị trí dẫn đầu đang thuộc về Mazda CX-5 với doanh số 12.900 xe bán ra từ đầu năm. Xếp sau lần lượt là Ford Territory (9.585 xe), VinFast VF 7 (7.067 xe) và Hyundai Tucson (6.389 xe), Honda CR-V (4.895 xe), Kia Sportage (1.146 xe) và Mitsubishi Outlander (362 xe).