Xe bán chạy nhất mọi thời đại của Volvo sắp có bản thuần điện

TPO - SUV điện EX60 dự kiến sẽ là sự thay thế lâu dài cho XC60 - mẫu xe bán chạy nhất trong suốt lịch sử của Volvo.

Volvo vừa công bố XC60 trở thành sản phẩm bán chạy nhất lịch sử của hãng. Cụ thể, mẫu SUV cỡ trung này đã đạt doanh số hơn 2,7 triệu chiếc, vượt qua dòng xe huyền thoại Volvo 240 (sedan/wagon) đã ngừng sản xuất vào năm 1993.

Đáng chú ý, XC60 đạt được doanh số kỷ lục trên chỉ trong 16 năm, nhanh hơn hai năm so với Volvo 240 (1974–1993). Trung bình mỗi năm, Volvo bán ra hơn 158.000 chiếc XC60, tương đương khoảng 435 chiếc mỗi ngày.

Thành tích trên cũng có đóng góp không nhỏ từ chiến lược mở rộng sản xuất mẫu XC60 sang Trung Quốc từ năm 2014, giúp tăng đáng kể doanh thu từ thị trường tỷ dân. Theo đó, XC60 cũng là mẫu xe toàn cầu đầu tiên của Volvo được sản xuất tại quốc gia này.

Ra mắt lần đầu vào năm 2008, XC60 nhanh chóng trở thành sản phẩm được ưa chuộng hàng đầu của Volvo nhờ ưu điểm về an toàn, tính thực dụng và trải nghiệm lái cao cấp. Mẫu xe này cũng từng được vinh danh tại giải thưởng “World Car of the Year” với hạng mục “Xe của năm 2018”.

Mới đây, XC60 cũng nhận được bản nâng cấp với nội và ngoại thất cải tiến theo hướng của đàn anh XC90. Hệ truyền động vẫn bao gồm các tùy chọn mild-hybrid hoặc hybrid cắm sạc (PHEV).

Trong bối cảnh XC60 đang ở đỉnh cao, Volvo mới đây đã hé lộ thêm về mẫu xe điện EX60 được cho là sản phẩm thay thế cho XC60 trong tương lai.

Những hình ảnh mới nhất từ hãng cho thấy EX60 có thiết kế cụm đèn hậu góc cạnh với dải LED đặc trưng kéo dài lên trụ D. Đây là chi tiết đặc trưng trên các mẫu SUV thương hiệu Volvo.

Thông tin về hệ truyền động của xe vẫn được giữ kín, song EX60 được xác nhận sẽ sử dụng nền tảng SPA3 – phiên bản nâng cấp của SPA2 hiện dùng cho EX90 và ES90.

Theo đó, mẫu SUV điện mới dự kiến sẽ có các tùy chọn mô-tơ đơn và kép, đi kèm pin 102 kWh cho phạm vi hoạt động khoảng 644 km/lần sạc như ES90. Bên cạnh đó là khả năng sạc nhanh DC 350 kW, cho phép tăng đi thêm 300 km chỉ với 10 phút sạc.

Ngoài ra, EX60 cũng sẽ là mẫu xe đầu tiên được trang bị dây an toàn thích ứng mới của Volvo. Công nghệ này sử dụng hàng loạt cảm biến để xác định hình thể của hành khách, từ đó điều chỉnh lực siết phù hợp trong trường hợp va chạm.

Theo kế hoạch, Volvo EX60 sẽ ra mắt vào đầu năm 2026. Nhưng với việc XC60 mới được nâng cấp và đang bán chạy, EX60 sẽ được phân phối song song thay vì sớm thay thế mẫu SUV anh em sử dụng động cơ đốt trong.