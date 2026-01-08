Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Ra mắt chưa lâu, mẫu SUV Nhật hạng A liên tục 'phá đáy' giá bán

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ra mắt từ giữa tháng 10/2025, Suzuki Fronx liên tục được giảm giá từ chính hãng nhằm tăng sức cạnh tranh ở phân khúc SUV hạng A.

Bước sang năm mới 2026, mẫu Suzuki Fronx tiếp tục được hưởng ưu đãi chính hãng với mức giảm có sự điều chỉnh so với tháng 12/2025. Cụ thể, mẫu xe này đang được giảm 30-60 triệu đồng tùy phiên bản.

Trong đó, bản cao nhất Fronx GLX Plus được giảm 35 triệu đồng, giá thực tế từ 649 triệu đồng nay chỉ còn 614 triệu đồng. Bản giữa GLX được giảm nhiều nhất 60 triệu đồng, giá từ 599 triệu xuống còn 539 triệu đồng.

suzuki-fronx-1.jpg
Suzuki Fronx có khuyến mãi trong 3 tháng liên tiếp sau khi ra mắt. Ảnh: Đại lý.

Mức ưu đãi của hai bản này giữ nguyên so với tháng trước. Cuối cùng là bản tiêu chuẩn Fronx GL được giảm 30 triệu đồng, nhiều hơn 4 triệu so với tháng 12/2025. Nhờ đó, giá khởi điểm thực tế của Suzuki Fronx tại đại lý nay chỉ còn 490 triệu đồng.

Đây là mức giá thấp nhất của dòng Fronx kể từ khi ra mắt hồi tháng 10/2025. Ở thời điểm đó, mức giá niêm yết 520-649 triệu đồng của mẫu xe này bị đánh giá là khá cao so với mặt bằng SUV hạng A ở Việt Nam.

Tuy nhiên ở tháng 1/2026, nhờ các ưu đãi từ hãng, giá thực tế của dòng Suzuki Fronx đang dao động ở mức 490-614 triệu đồng. Khoảng giá này đang khá cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc SUV đô thị cỡ A.

Hiện nay, Toyota Raize có giá niêm yết 510 triệu đồng, Kia Sonet dao động từ 499-624 triệu đồng, Hyundai Venue có giá 499-539 triệu đồng và VinFast VF 5 giá 529 triệu đồng.

Động thái đẩy mạnh khuyến mãi từ hãng nhằm giúp tăng sức cạnh tranh cho Suzuki Fronx trong phân khúc SUV đô thị hạng A. Mẫu xe Nhật này mới ghi nhận doanh số đầu tiên ở tháng 11 với 116 chiếc, thấp nhất cả nhóm.

suzuki-fronx-2.jpg
Suzuki đặt mục tiêu bán 2.500 chiếc Fronx vào năm 2026. Ảnh: Đại lý

Nếu chỉ tính xe xăng, Kia Sonet đang là mẫu xe bán tốt nhất nhóm SUV cỡ A với 4.795 chiếc trong 11 tháng của năm 2025. Xếp sau là Toyota Raize và Hyundai Venue với doanh số lũy kế lần lượt là 3.289 và 2.022 xe.

So với cùng kỳ 2024, cả Kia Sonet, Toyota Raize và Hyundai Venue đều giảm doanh số, lần lượt 30%, 22% và 48%. Điều này chịu tác động từ sự chuyển dịch sang xe điện của thị trường nói chung và phân khúc SUV cỡ A nói riêng khi VinFast VF 5 đang có doanh số áp đảo phần còn lại.

Cụ thể, mẫu xe điện cỡ nhỏ thương hiệu Việt đã bàn giao được 38.478 chiếc tính từ tháng 1-11/2025. Không chỉ dẫn đầu phân khúc, VF 5 còn đang cạnh tranh với đàn em VF 3 cho doanh hiệu ‘ô tô bán chạy nhất năm 2025’.

Lê Tuấn
#suzuki fronx #suv hạng a #xe nhật #suv cỡ a #xe giảm giá #vinfast vf 5

Xem thêm

Cùng chuyên mục