Ra mắt chưa lâu, mẫu SUV Nhật hạng A liên tục 'phá đáy' giá bán

TPO - Ra mắt từ giữa tháng 10/2025, Suzuki Fronx liên tục được giảm giá từ chính hãng nhằm tăng sức cạnh tranh ở phân khúc SUV hạng A.

Bước sang năm mới 2026, mẫu Suzuki Fronx tiếp tục được hưởng ưu đãi chính hãng với mức giảm có sự điều chỉnh so với tháng 12/2025. Cụ thể, mẫu xe này đang được giảm 30-60 triệu đồng tùy phiên bản.

Trong đó, bản cao nhất Fronx GLX Plus được giảm 35 triệu đồng, giá thực tế từ 649 triệu đồng nay chỉ còn 614 triệu đồng. Bản giữa GLX được giảm nhiều nhất 60 triệu đồng, giá từ 599 triệu xuống còn 539 triệu đồng.

Suzuki Fronx có khuyến mãi trong 3 tháng liên tiếp sau khi ra mắt. Ảnh: Đại lý.

Mức ưu đãi của hai bản này giữ nguyên so với tháng trước. Cuối cùng là bản tiêu chuẩn Fronx GL được giảm 30 triệu đồng, nhiều hơn 4 triệu so với tháng 12/2025. Nhờ đó, giá khởi điểm thực tế của Suzuki Fronx tại đại lý nay chỉ còn 490 triệu đồng.

Đây là mức giá thấp nhất của dòng Fronx kể từ khi ra mắt hồi tháng 10/2025. Ở thời điểm đó, mức giá niêm yết 520-649 triệu đồng của mẫu xe này bị đánh giá là khá cao so với mặt bằng SUV hạng A ở Việt Nam.

Tuy nhiên ở tháng 1/2026, nhờ các ưu đãi từ hãng, giá thực tế của dòng Suzuki Fronx đang dao động ở mức 490-614 triệu đồng. Khoảng giá này đang khá cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc SUV đô thị cỡ A.

Hiện nay, Toyota Raize có giá niêm yết 510 triệu đồng, Kia Sonet dao động từ 499-624 triệu đồng, Hyundai Venue có giá 499-539 triệu đồng và VinFast VF 5 giá 529 triệu đồng.

Động thái đẩy mạnh khuyến mãi từ hãng nhằm giúp tăng sức cạnh tranh cho Suzuki Fronx trong phân khúc SUV đô thị hạng A. Mẫu xe Nhật này mới ghi nhận doanh số đầu tiên ở tháng 11 với 116 chiếc, thấp nhất cả nhóm.

Suzuki đặt mục tiêu bán 2.500 chiếc Fronx vào năm 2026. Ảnh: Đại lý

Nếu chỉ tính xe xăng, Kia Sonet đang là mẫu xe bán tốt nhất nhóm SUV cỡ A với 4.795 chiếc trong 11 tháng của năm 2025. Xếp sau là Toyota Raize và Hyundai Venue với doanh số lũy kế lần lượt là 3.289 và 2.022 xe.

So với cùng kỳ 2024, cả Kia Sonet, Toyota Raize và Hyundai Venue đều giảm doanh số, lần lượt 30%, 22% và 48%. Điều này chịu tác động từ sự chuyển dịch sang xe điện của thị trường nói chung và phân khúc SUV cỡ A nói riêng khi VinFast VF 5 đang có doanh số áp đảo phần còn lại.

Cụ thể, mẫu xe điện cỡ nhỏ thương hiệu Việt đã bàn giao được 38.478 chiếc tính từ tháng 1-11/2025. Không chỉ dẫn đầu phân khúc, VF 5 còn đang cạnh tranh với đàn em VF 3 cho doanh hiệu ‘ô tô bán chạy nhất năm 2025’.