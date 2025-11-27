Khách hàng Việt tranh thủ chốt đơn VF 5 trước khi loạt ưu đãi bom tấn kết thúc

VinFast VF 5 đang trở thành lựa chọn hàng đầu của người trẻ, các gia đình và tài xế dịch vụ nhờ khả năng vận hành bền bỉ, trang bị an toàn vượt tầm giá và chi phí sử dụng thấp. Từ những phản hồi của cộng đồng người dùng, mẫu A-SUV của VinFast chứng minh tính đa dụng hiếm có, phù hợp cả đi phố lẫn đi đường trường.

SUV đô thị nhưng “xử gọn” các con đèo phía Bắc

Anh Trần Anh Hiệu (Hưng Yên) sử dụng VinFast VF 5 làm xe chạy dịch vụ hằng ngày trong phố. Tuy nhiên, trong một chuyến nhận khách đầu tháng 9, anh lần đầu đánh xe đi xa với hành trình Hà Nội - Cao Bằng. Chuyến đi bất ngờ trở thành “bài test” toàn diện cho VF 5 trên cả cao tốc lẫn đèo dốc vùng cao.

Theo anh Hiệu, ban đầu, do chưa từng lái xe đường xa, đặc biệt các cung đường đèo núi từ Bắc Kạn lên Cao Bằng nên anh có chút e ngại. Tuy nhiên, nhờ VF 5, hành trình hơn 3 ngày anh cùng hai vị khách lại diễn ra hết sức thoải mái, an toàn. Trên cung đường đèo núi, nhờ sức mạnh từ động cơ điện và phanh tái sinh, VF 5 đã đưa cả đoàn vượt đèo Gió một cách dễ dàng. Suốt chuyến đi, không gian nội thất với chỗ ngồi rộng rãi của hàng ghế sau cùng khoảng để chân thoáng khiến hai vị khách cảm thấy thoải mái, thư thái.

Điều anh Hiệu yên tâm ở chiếc xe VF 5 là khả năng đảm bảo an toàn với 6 túi khí, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, camera và cảm biến hỗ trợ đỗ xe. Ngoài ra, trợ lý giọng nói trên xe cũng giúp anh tập trung lái tốt hơn, đặc biệt khi chạy trên cao tốc. Đây đều là những tính năng thường chỉ xuất hiện ở phân khúc B giá cao hơn.

Trong suốt lộ trình, theo anh, xe chỉ phải dừng lại sạc một lần tại thành phố Bắc Kạn, một lần tại thành phố Cao Bằng; chiều về cũng tương tự nhờ cụm pin cho phép di chuyển tới hơn 300 km mỗi lần sạc đầy.

Việc được miễn phí sạc giúp anh tối ưu hóa lợi nhuận thu được từ chuyến đi. Anh Hiệu cho biết, sau chuyến đi, anh càng yêu mến chiếc VF 5 hơn vì những giá trị mà anh đã được trải nghiệm qua từng cung đường, đồng thời đánh giá, đây là một mẫu xe vận hành hết ý và cực kỳ thân thiện với người dùng.

Chi phí sử dụng thấp đến khó tin

Với anh Mạnh Cường (Hà Nội), sau khi mua VinFast VF 5 từ giữa năm 2023, anh sử dụng xe cho cả mục đích cá nhân và cho thuê tự lái. Chủ xe này cũng đồng tình về khả năng vận hành vượt trội trong tầm giá của mẫu SUV đô thị VinFast hiện tại. Vô-lăng nhẹ, phản hồi tự nhiên, bán kính vòng quay nhỏ giúp xe xoay trở linh hoạt. "Chiếc xe này hoạt động rất mượt mà và êm ái trên các cung đường, và ăn đứt xe xăng ở khoản tăng tốc", anh Cường nhận xét.

Cũng theo anh, trang bị và vận hành tốt nhưng lại có chi phí sử dụng hợp lý là lý do khiến VinFast VF 5 được cả tài xế, khách hàng trẻ và dân văn phòng ưu tiên lựa chọn. Đặc biệt, ưu đãi bom tấn của VinFast khi miễn phí sạc đến hết tháng 6/2027 giúp chủ xe “càng đi nhiều càng lời”.

Ngoài ra, việc bảo dưỡng đối với xe điện cũng mang đến rất nhiều tiện lợi cho người dùng. "Tôi chỉ tốn vài trăm nghìn mỗi lần đến đại lý để bảo dưỡng xe", anh Trần Anh Hiệu nói, đồng thời nhận định, tần suất bảo dưỡng của xe điện là 12.000 km/lần giúp anh và nhiều chủ xe khác không chỉ tiết kiệm được tiền bạc mà còn cả thời gian, công sức.

Hiện nay, mẫu A-SUV đa dụng nhà VinFast đang có giá niêm yết 529 triệu đồng. Tuy nhiên, cơ hội để khách hàng sở hữu VF 5 trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết nhờ loạt ưu đãi ngập tràn: giảm 4% trên giá trị xe - tương đương hơn 20 triệu đồng, hỗ trợ đổi từ xe xăng sang xe điện với ưu đãi 10 triệu đồng, giảm thêm 2% giá trị xe nếu khách hàng mua qua website vinfastauto.com. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng quà trị giá 10 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub khi đăng ký xe tại Hà Nội hoặc TP.HCM.

Riêng trong tháng 11, khách hàng còn được tặng 2 năm bảo hiểm vật chất, có thể quy đổi ra tiền mặt trị giá 12 triệu đồng, miễn phí chọn màu nâng cao (tương đương 8 triệu đồng). Tính tổng cộng, người mua có thể tiết kiệm được thêm gần 55 triệu đồng khi mua xe.

Với loạt lợi thế lớn, VinFast VF 5 đang khẳng định vị thế là lựa chọn lý tưởng cho người chạy dịch vụ cần phương tiện ổn định và kinh tế, người trẻ mua chiếc ô tô đầu tiên, các gia đình cần một mẫu xe đáng tin cậy cũng như dân văn phòng muốn lên đời ô tô điện để tối ưu chi phí đi lại hằng ngày.