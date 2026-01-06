Loạt xe Nhật đua giảm giá trong tháng đầu năm 2026

TPO - Dù không còn giảm mạnh và rầm rộ như tháng trước nhưng phần lớn mẫu xe chủ lực của các hãng Nhật như Toyota, Honda, Mitsubishi… vẫn tiếp tục được khuyến mãi trong tháng 1/2026.

Nối tiếp xu hướng của năm 2025, các hãng xe Nhật như Toyota, Honda, Mitsubishi… sớm triển khai chương trình ưu đãi nhằm kích cầu khách hàng ngay trong tháng đầu năm mới.

Toyota

Đi đầu trong cuộc đua ưu đãi ở nhóm xe Nhật là Toyota với chương trình hỗ trợ 50-100% phí trước bạ cho các dòng xe chủ lực. Tuy nhiên, ưu đãi cụ thể đã có sự thay đổi đáng kể so với tháng trước.

Trong đó, dòng sedan Vios được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, thay vì mức 100% như trước. Ưu đãi tương đương mức giảm 23-27 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn 435-518 triệu đồng.

Bộ đôi MPV cỡ nhỏ là Veloz Cross và Avanza Premio tiếp tục được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Mức giảm dao động từ 56-66 triệu đồng, tùy mẫu xe và phiên bản. Ngoài ra, Yaris Cross cũng được hỗ trợ 50% phí trước bạ.

So với tháng trước, danh sách khuyến mãi của Toyota đã không còn các mẫu Corolla Cross HEV, Hilux và Camry.

Honda

Trong tháng 1 này, Honda Việt Nam cũng triển khai chương trình ưu đãi cho hàng loạt mẫu ô tô gồm City, CR-V, Civic, BR-V và HR-V. Đầu tiên là Honda CR-V bản G và L tiếp tục được giảm trực tiếp 80 triệu đồng vào giá bán, đưa giá khởi điểm thực tế xuống còn 949 triệu đồng.

Dòng sedan City được hỗ trợ phí trước bạ nhưng giảm từ 100% xuống còn 50%, giá trị tương đương 25-28,5 triệu đồng. Các mẫu Honda Civic bản G và RS cùng BR-V và HR-V cũng được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Mức giảm dao động từ 31-44,5 triệu đồng, tùy mẫu xe và phiên bản.

Duy nhất mẫu Civic e:HEV RS (bản hybrid) được giữ nguyên khuyến mãi 100% phí trước bạ. Giá trị ưu đãi tương đương khoảng 100 triệu đồng nhưng chỉ áp dụng cho xe sản xuất năm 2024 (VIN 2024).

Mitsubishi

Mitsubishi Việt Nam là một trong số ít hãng xe vẫn đẩy mạnh khuyến mãi trong tháng đầu năm thay vì cắt giảm. Theo đó, mẫu xe bán chạy nhất của hãng là Xpander được hỗ trợ 100% phí trước bạ. Ưu đãi tương đương giảm khoảng 56-70 triệu đồng, chưa gồm các quà tặng phụ kiện khác.

Đáng chú ý, sau tháng đầu tiên mở bán kèm ưu đãi trừ vào giá, mẫu SUV mới Destinator tiếp tục được khuyến mãi trong tháng 1/2026. Theo đó, Destinator được giảm giá trực tiếp 35 triệu đồng và quà tặng cho cả 2 phiên bản, đưa giá thực tế xuống còn 745-820 triệu đồng.

Mẫu SUV cỡ B - Mitsubishi Xforce cũng được hỗ trợ 100% phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn và bản cao nhất, tương đương giảm 60-70 triệu đồng. Bản giữa được hỗ trợ 50% phí trước bạ (34 triệu đồng) kèm quà tặng.

Hai mẫu xe gồm sedan cỡ B Attrage và bán tải Triton cũng được hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ. Giá xe tại đại lý giảm lần lượt 38-49 triệu đồng và 40-56 triệu đồng.

Mazda

Trong tháng đầu năm 2026, Mazda tiếp tục duy trì mức giá ưu đãi cho dòng CX-5 chủ lực. Theo đó, mẫu SUV cỡ C này hiện có giá khởi điểm 709 triệu, tương đương được giảm 40 triệu đồng.

Ở phân khúc gầm cao cỡ B và B+, bộ đôi CX-3 và CX-30 đều được giảm 20 triệu đồng. Theo đó, giá thực tế của CX-3 có thể được giảm xuống còn từ 529 triệu đồng và CX-30 là từ 679 triệu đồng.

Ngoài SUV, các mẫu sedan Mazda3 và Mazda2 có giá bán từ 403 triệu đồng, hướng đến khách hàng mua xe lần đầu, yêu thích thương hiệu Nhật Bản và tối ưu chi phí sử dụng.

Subaru

Tương tự tháng trước, Subaru vẫn đang giảm giá để xả kho mẫu Forester đời cũ VIN 2024. Theo đó, hai bản 2.0 iL và 2.0 iL EyeSight có giá bán ưu đãi lần lượt là 829 và 869 triệu đồng. Mức giảm tương đương 140 và 268 triệu đồng.

Bản 2.0 i-S EyeSight cao nhất được ưu đãi nhiều nhất lên đến 308 triệu đồng bao gồm cả giảm giá và quà tặng. Giá thực tế được đại lý rao bán ở mức 919 triệu đồng.

Ngoài Forester đời cũ, Subaru Việt Nam tiếp tục duy trì ưu đãi dành cho dòng Crosstrek với mức giảm 199-239 triệu đồng. Nhờ đó, giá xe được đưa xuống còn 899 triệu và 1,029 tỷ đồng cho phiên bản xăng và hybrid.

Suzuki

Một thương hiệu Nhật khác là Suzuki cũng nhập cuộc đua giảm giá ô tô trong tháng 1/2026. Cụ thể, hãng đang có chương trình ưu đãi tương đương 50-100% phí trước bạ kèm quà tặng cho toàn bộ các dòng xe du lịch trừ Swift.

Giống với Subaru, Suzuki đang xả kho một dòng xe VIN2024 là Jimny. Theo đó, mẫu SUV cỡ nhỏ nhập Nhật này được giảm nhiều nhất 95 triệu đồng. Ưu đãi này giúp đưa giá bán của Jimny từ mức 789-799 triệu xuống còn 694-704 triệu đồng.

Suzuki Jimny. Ảnh: Đại lý.

Dòng SUV đô thị Fronx được giảm 35-60 triệu đồng, đưa giá bán về mức 490-614 triệu đồng tùy phiên bản. Cuối cùng là mẫu MPV XL7 Hybrid được giảm 70 triệu đồng, giúp giá khởi điểm được đưa xuống còn 529 triệu đồng.