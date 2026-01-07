Xem trước thiết kế của Hyundai Santa Fe bản mới

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lê Tuấn
TPO - Hyundai Santa Fe bản nâng cấp 2027 được kỳ vọng sẽ mang đến một cuộc "cải tổ" về thiết kế để giúp mẫu xe Hàn này lấy lại vị thế trong phân khúc SUV cỡ D.

Thế hệ mới của Hyundai Santa Fe ra mắt từ năm 2023 mang đến sự thay đổi toàn diện về thiết kế, mang phong cách vuông vức kiểu Land Rover. Tuy nhiên, một số chi tiết ngoại hình mới lạ của xe lại thu về không ít ý kiến trái chiều ở cả quốc tế lẫn Việt Nam.

Mẫu SUV 7 chỗ này dự kiến sẽ có bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) vào khoảng năm 2027. Phiên bản này được kỳ vọng sẽ mang tới những điều chỉnh về thiết kế để giúp Santa Fe trở nên hài hòa, phù hợp với số đông hơn.

Dựa trên những thông tin rò rỉ cũng như nguyên mẫu chạy thử đã lộ diện gần đây, studio nổi tiếng NYMammoth đã dựng nên bản xem trước của mẫu Santa Fe facelift 2027.

Bản dựng dự đoán thiết kế của Hyundai Santa Fe facelift 2027. Video: NYMammoth.

Theo đó, mẫu Santa Fe 2027 được cho là vẫn giữ kiểu dáng vuông vức đặc trưng, song phần cản trước và sau có nhiều tinh chỉnh theo hướng gọn gàng, mềm mại và trẻ trung hơn. Điểm thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống chiếu sáng, khi thiết kế đèn định vị tạo hình chữ “H” gây nhiều tranh cãi trước đó được thay thế bằng dải đèn xếp dọc đơn giản hơn ở cả trước và sau.

Cụm đèn hậu phía sau được nối liền bởi một thanh LED kéo dài toàn chiều ngang cốp xe. Nhìn chung, thiết kế mới mang lại cảm giác gọn gàng, tinh tế và cân đối hơn so với bản hiện hành.

Tuy vậy, những thay đổi nêu trên hiện mới dừng ở mức dự đoán, dựa trên những chi tiết hiếm hoi được hé lộ thông qua nguyên mẫu chạy thử. Tất cả các chi tiết này chưa được Hyundai xác nhận chính thức.

Ngoài thiết kế, Santa Fe 2027 được cho là sẽ bổ sung phiên bản EREV - xe điện mở rộng phạm vi (truyền động bằng mô-tơ điện trong khi máy xăng chỉ làm nhiệm vụ máy phát điện để sạc pin). Các tùy chọn máy xăng truyền thống và hybrid vẫn sẽ được duy trì.

hyundai-santa-fe-ngoaithat-3.jpg
Hyundai Santa Fe phiên bản hiện hành.

Tại thị trường Việt Nam, Santa Fe thế hệ mới được ra mắt từ giữa năm 2024 với các bản máy xăng và máy xăng tăng áp, đi kèm giá bán 1,069-1,365 tỷ đồng.

Tuy nhiên, mẫu xe từng là cái tên "hot" nhất phân khúc SUV cỡ D tại Việt Nam lại không có được doanh số tốt như thế hệ trước. Tính từ tháng 1-11/2025, mẫu Santa Fe mới bán được 2.380 xe, giảm hơn 60% so với cùng kỳ năm trước.

Hyundai Thành Công mới đây đã bổ sung phiên bản Hybrid cho dòng Santa Fe với giá bán 1,369 tỷ đồng. Động thái được kỳ vọng sẽ góp phần vực dậy doanh số cho dòng xe này trong bối cảnh thị trường đang ngày càng chuộng xe điện hóa.

Lê Tuấn
