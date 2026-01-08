Xem trước thiết kế Toyota Fortuner đời mới

TPO - Trong bối cảnh dòng bán tải Hilux đã có bản thế hệ mới, mẫu SUV chung nền tảng là Fortuner được cho là sẽ sớm ‘nối bước’ để giữ vững sức hút trong phân khúc.

Dựa trên thiết kế đã được công bố của Hilux mới, studio Poloto mới đây đã dựng nên bản xem trước của mẫu Toyota Fortuner thế hệ mới. Diện mạo của xe được kỳ vọng sẽ có sự thay đổi toàn diện theo hướng hiện đại.

Cụ thể, điểm nhấn lớn nhất trên Fortuner thế hệ tiếp theo nằm ở thiết kế ngoại thất. Theo đó, mẫu xe này sẽ bỏ cụm đèn pha tạo hình “mí mắt” của bản hiện hành, thay bằng thiết kế mới góc cạnh và hiện đại hơn.

Bản dựng dự đoán thiết kế của Toyota Fortuner thế hệ mới. Video: Poloto.

Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn LED projector, kết hợp dải đèn LED định vị ban ngày bố trí theo phương ngang ở cả phía trên và dưới. Ở trung tâm, lưới tản nhiệt cỡ lớn sơn đen bóng được thay thế bằng lưới tổ ong cùng màu thân xe, phía trên là dòng chữ Toyota cỡ lớn.

Phía dưới cản trước xuất hiện cảm biến radar, cho thấy Fortuner thế hệ mới nhiều khả năng sẽ lần đầu được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2. Tổng thể cản trước cũng được tạo hình táo bạo và góc cạnh hơn, thay vì phong cách sắc nét nhưng có phần mềm mại như thế hệ hiện tại.

Nhìn từ bên hông, các đường nét thân xe trở nên vuông vức và cơ bắp hơn. Xe cũng sẽ có bộ mâm hợp kim thiết kế mới, kích thước có thể lên đến 19 inch.

Ở phía sau, thiết kế đuôi xe được làm mới và có nhiều nét gợi liên tưởng đến Land Rover Discovery Sport. Fortuner thế hệ mới vẫn duy trì cánh gió nóc, cụm đèn hậu LED thanh mảnh cùng cản sau mang phong cách mạnh mẽ, đậm chất SUV địa hình.

Tương tự Hilux, khoang nội thất của Fortuner được kỳ vọng sẽ có nhiều thay đổi đáng kể theo hướng cao cấp hơn. Cụ thể, trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí cảm ứng dạng nổi kích thước 14 inch. Bên dưới là các nút bấm vật lý để điều khiển điều hòa tự động hai vùng và chức năng làm mát ghế trước.

Fortuner thế hệ mới cũng được trang bị vô-lăng thiết kế tương tự Land Cruiser Prado, đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn. Cần số được làm to bản hơn, trong khi phiên bản dẫn động bốn bánh 4x4 có thêm núm xoay lựa chọn chế độ lái. Phía ghế phụ phía trước, bảng táp-lô cũng xuất hiện dòng chữ Toyota tạo điểm nhấn.

Ngoài ra, Fortuner thế hệ mới nhiều khả năng sẽ lần đầu được trang bị cửa sổ trời, dù chưa rõ là loại một mảnh hay toàn cảnh.

Về vận hành, Toyota Fortuner thế hệ tiếp theo được kỳ vọng sẽ sử dụng động cơ diesel hybrid. Cụ thể, xe có thể trang bị động cơ diesel 2.8L tăng áp mã 1GD-FTV, kết hợp hệ thống mild-hybrid 48V. Cấu hình này được cho là cho công suất trên 204 mã lực, đồng thời giúp cải thiện đáng kể hiệu suất nhiên liệu so với phiên bản diesel truyền thống.

Tại Việt Nam, Toyota Fortuner hiện được phân phối với 2 biến thể là bản tiêu chuẩn và bản Legender. Mẫu SUV này hiện có giá bán từ 1,055-1,395 tỷ đồng.