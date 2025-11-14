Vận hành ngon, chi phí cực thấp: Tài xế dịch vụ xuýt xoa vì 'tìm ra chân lý' với Limo Green

Với nhiều tài xế dịch vụ, mẫu MPV 7 chỗ của VinFast Limo Green là lựa chọn kinh tế hơn về mọi mặt so với xe xăng trong khi trang bị và khả năng vận hành thì “trên cơ” hoàn toàn.

Trang bị, vận hành “out trình” đối thủ

Bảng xếp hạng doanh số ô tô trên thị trường Việt Nam tháng 10/2025 tiếp tục gọi tên VinFast với kỷ lục hơn 20.000 xe bàn giao. Thương hiệu ô tô Việt Nam gần như đã chắc chắn giữ vững vị trí số 1 của năm 2025 với hơn 124 ngàn xe tính tới thời điểm này, gấp 3 lần vị trí thứ 2 của “cựu vô địch” nhiều năm là Toyota.

Trong số hơn 20 ngàn xe của VinFast trong tháng 10, riêng doanh số mẫu MPV 7 chỗ Limo Green là 4.160, độc chiếm ngôi đầu phân khúc, cao gấp rưỡi so với đối thủ cùng phân khúc là Xpander. Sức hút đáng nể của Limo Green không nằm ngoài dự đoán, bởi ngay từ khi ra mắt, Limo Green đã được đánh giá là mẫu xe sẽ viết nên định nghĩa mới cho thị trường xe dịch vụ.

Nhận định này nhận được sự đồng tình của nhiều tài xế dịch vụ. Anh Kiên, một tài xế dịch vụ Xanh SM tại Đắk Lắk mới đây đã “xuống tiền” đặt cọc một chiếc Limo Green sau khi trải nghiệm thực tế. Anh chia sẻ, chất lượng hoàn thiện và cảm giác lái ấn tượng chính là những yếu tố khiến anh tin tưởng lựa chọn dòng xe 7 chỗ đến từ thương hiệu Việt.

“Rất đầm, rất mạnh, không thể đòi hỏi gì hơn”, anh dành lời khen Limo Green sau khi trải nghiệm nhiều cung đường. Anh cũng đặc biệt tâm đắc với hệ thống treo sau đa điểm - điều mà các mẫu xe MPV khác cùng phân khúc như Xpander không có. Trang bị này giúp cho xe di chuyển ổn định, êm ái khi đi qua các đoạn ổ gà, cung đường xấu. Ngoài ra, khả năng cách âm xuất sắc giúp cho hành khách và tài xế đỡ mệt mỏi sau những hành trình dài.

Đồng thời, hệ thống điều hòa mát lạnh cũng là lợi thế lớn với xe dịch vụ. “Khả năng làm lạnh sâu đến hàng ghế thứ ba là một yếu tố then chốt để khách hàng thấy thoải mái nhất”, anh nói thêm.

Quãng đường di chuyển mỗi lần sạc đầy của Limo Green cũng được vị tài xế đánh giá tốt. Anh đã thử chở 3 người trên xe với nhiều đồ trong cốp, để chế độ lái Bình thường và thoải mái đạp ga. Kết quả, với điều kiện lái xe trên đường hỗn hợp, Limo Green có thể đi được hơn 440 km cho một lần sạc đầy - con số gần như sát với thực tế kiểm nghiệm.

Thậm chí, trong một bài test mới đây, anh Nguyễn Thanh Hải (kênh Lên Xe TV) đã thực hiện một chuyến đi kéo dài từ Hà Nội vào các tỉnh miền Trung để đánh giá tầm hoạt động tối đa của Limo Green. Kết quả thực tế đã cho con số bất ngờ với quãng đường có thể di chuyển sau khi sạc đầy lên đến 526km - vượt khá xa mức 450km được nhà sản xuất công bố.

Đây cũng là lợi thế của Limo Green được nhiều bác tài thừa nhận. Quãng đường di chuyển lớn giúp các bác tài có thể tự tin nhận khách trên những hành trình xa. Hơn thế, hệ thống trạm sạc phủ rộng với hơn 150.000 cổng ở các thành phố lớn và các khu vực vùng sâu, vùng xa giúp cho mọi hành trình của các bác tài và hành khách đều vô cùng tiện lợi, thoải mái.

Lãi cả chục triệu đồng tiền xăng, bảo dưỡng “nhẹ như gió”

Vận hành tốt và chi phí cũng rất tốt, đó là nhận xét từ nhiều tài xế dịch vụ đối với Limo Green. Anh Bảo (TP.HCM) là một trong những khách hàng đầu tiên đặt cọc mẫu MPV 7 chỗ nhà VinFast. Trước đó, anh từng chạy dịch vụ bằng mẫu Toyota Vios rồi sang mẫu VF 5. Từ khi chuyển đổi sang xe điện, điều thuyết phục anh là cảm giác “lãi ngay chục triệu đồng” mỗi tháng. Đây là số tiền anh phải dành ra để đổ xăng mỗi tháng với chiếc xe xăng cũ, với mức tiêu thụ khoảng 7-8lít/100km của mẫu Vios. Với xe điện, khoản chi này đang bằng 0 với chính sách miễn phí sạc của VinFast.

Chạy xe động cơ đốt trong không chỉ phải chịu chi phí nhiên liệu mà còn phải “gánh” thêm chi phí bảo dưỡng với tần suất thường xuyên. “Bảo dưỡng Vios ‘bèo’ cũng 2-3 triệu đồng, thậm chí 4-5 triệu đồng. Do chạy dịch vụ nên xe hư hỏng nhiều hơn xe cá nhân, khiến chi phí bảo dưỡng cũng là một khoản đáng kể”, anh Bảo nhớ lại. Từ khi chuyển sang xe điện, anh cảm thấy đây không còn là gánh nặng nữa, từ đó giúp anh tối ưu hóa được các khoản thu nhập của mình.

Khi VinFast ra mắt Limo Green, anh Bảo đã ngay lập tức tính toán để chuyển sang mẫu xe 7 chỗ nhằm đón đầu nhu cầu ngày càng tăng tại TP.HCM. “Cuối tuần, trong 10 đơn chạy xe đường dài thì 9 đơn là xe 7 chỗ. Ngoài ra, nhiều khách đi du lịch chỉ 2-3 người vẫn muốn thuê xe 7 chỗ để có không gian rộng hơn, để đồ, hoặc mang theo thú cưng”, anh Bảo nói thêm.

Không chỉ mở rộng được tệp khách hàng, anh Bảo cũng tự tin thu nhập thực tế sẽ tốt hơn bởi giá cuốc xe 7 chỗ cao hơn xe 5 chỗ khoảng 20-30%. “Limo Green rõ ràng hiệu quả hơn xe xăng cùng tầm tiền với lợi thế cuốc đường dài và số lượng cuốc nhiều hơn”, anh tổng kết.

Nếu tham gia vận hành cùng Xanh SM, các tài xế được đảm bảo mức chia sẻ doanh thu lên tới 90% trong 3 năm đầu, 85% trong 2 năm tiếp theo - tỷ lệ chưa từng có trên thị trường. Nhiều bác tài tính toán, với doanh thu tốt hơn, chi phí tiết kiệm hơn, thời gian hoàn vốn thực tế với mẫu MPV 7 chỗ của VinFast chỉ khoảng 2 năm.

Với chi phí vận hành tối ưu, hiệu suất vượt trội và trang bị “trên cơ” mọi đối thủ cùng tầm giá, Limo Green thực sự đang mở ra một chuẩn mực mới cho xe dịch vụ tại Việt Nam.