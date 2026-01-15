Veloz Cross giảm đến 66 triệu đồng, Toyota tăng tốc trước thềm Tết Nguyên đán

Bước sang năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục ghi nhận những động thái kích cầu mua sắm từ các hãng xe phổ thông lớn. Trong đó, Toyota gây chú ý khi “giữ nhịp” ưu đãi từ năm ngoái cho đến năm nay. Nổi bật nhất là chương trình ưu đãi tương đương 100% thuế trước bạ cho Veloz Cross và Avanza Premio, mức giảm lên đến 66 triệu đồng. Bên cạnh Veloz Cross, Avanza Premio cũng được áp dụng mức ưu đãi lên tới 60 triệu đồng. Đây là lựa chọn kinh tế cho nhóm khách hàng gia đình và kinh doanh dịch vụ.

Veloz Cross là mẫu xe Toyota nhận khuyến mại lớn nhất tháng 1/2026.

Động thái này không chỉ tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt ở phân khúc MPV cỡ nhỏ mà còn cho thấy chiến lược bán hàng bền bỉ, mang tính dài hơi của hãng xe Nhật. Đặc biệt, bộ đôi MPV này được lắp ráp trong nước, giúp hãng chủ động nguồn cung, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng kịp thời nhận xe mới trước thềm Tết Nguyên đán. Năm vừa qua, 8.346 xe Veloz Cross đã được bán ra thị trường, nâng tổng tích lũy lên hơn 40.000 xe. Tháng 12 cũng là giai đoạn đỉnh cao của mẫu xe này trong năm 2025 khi ghi nhận doanh số ấn tượng, 1.310 xe.

Bên cạnh đó, mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng B là Toyota Vios tiếp tục được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ, với mức cao nhất 27 triệu đồng cho phiên bản G CVT. Ở phân khúc SUV đô thị, Yaris Cross – một trong những mẫu xe bán chạy nhất năm 2025 – tiếp tục góp mặt trong danh sách ưu đãi. Với chính sách hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ, Yaris Cross HEV được trợ giá tối đa 38 triệu đồng, trong khi bản động cơ xăng nhận mức hỗ trợ 33 triệu đồng.

Chính sách vay 100% giá trị xe giúp nhiều giáo viên, y bác sĩ sở hữu ô tô trước Tết.

Bên cạnh ưu đãi trực tiếp vào giá bán, Toyota còn đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ tài chính nhằm giảm áp lực dài hạn cho người mua xe. Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) áp dụng mức lãi suất vay ưu đãi chỉ từ 3,99%/năm trong 6 tháng đầu cho nhiều mẫu xe xăng, và từ 3,49%/năm cho tất cả các dòng HEV của hãng. Đặc biệt, chương trình vay “Trả trước 0 đồng” tiếp tục là cơ hội cho nhóm khách hàng là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước (bao gồm Giáo viên, Y/Bác sĩ, Lực lượng vũ trang, viên chức); nhân viên thuộc công ty trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (bao gồm cả các chi nhánh và công ty con); nhân viên thuộc đối tác/nhà cung cấp/hệ thống đại lý của Toyota Việt Nam có cơ hội sở hữu ô tô dễ dàng hơn.

Toyota gia tăng thời gian bảo hành chính hãng cho nhiều mẫu xe.

Song song với chính sách bán hàng, Toyota còn tạo dấu ấn mạnh mẽ khi chính thức triển khai chương trình bảo hành chính hãng lên đến 10 năm hoặc 185.000 km từ đầu năm 2026. Đây được xem là một trong những chính sách hậu mãi dài hạn nổi bật nhất thị trường hiện nay, thể hiện rõ cam kết của Toyota về chất lượng, độ bền và giá trị sử dụng lâu dài. Các mẫu xe được gia hạn bảo hành bao gồm: Land Cruiser, Land Cruiser Prado, Alphard, Fortuner, Camry, Innova Cross, Corolla Cross, Corolla Altis, Veloz Cross và Avanza Premio (tất cả các phiên bản). Các mẫu xe này được bảo hành cho cả xe và pin HEV. Riêng Yaris Cross HEV, chính sách bảo hành chỉ áp dụng cho pin HEV. Bên cạnh đó, khách hàng mua Vios còn được tặng thêm gói bảo hành mở rộng 1 năm hoặc 25.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) cho động cơ và hộp số, góp phần gia tăng giá trị bán lại và sự an tâm trong quá trình sử dụng.

Anh Minh Hùng, khách hàng mới nhận xe Veloz Cross hồi đầu tháng chia sẻ: “Với tôi, chọn Veloz Cross là quyết định thiên về giá trị lâu dài. Xe đáp ứng đủ nhu cầu gia đình, đi phố hay đường dài đều ổn, xe vừa làm kinh tế vừa phục vụ tốt nhu cầu cá nhân”. Một lý do quan trọng khiến anh quyết định chốt mua mẫu xe này là vừa giảm chi phí lăn bánh, vừa không phải áp lực trả lãi hàng tháng và còn được hưởng chính sách bảo hành dài hạn. Toyota có hệ thống đại lý rộng khắp giúp việc bảo dưỡng, sửa chữa chính hãng trở nên dễ dàng hơn, mang đến cho người dùng sự an tâm trong suốt quá trình gắn bó.