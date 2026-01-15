VinFast VF 7 - Mạnh như xe tiền tỷ, chi phí sở hữu ngang xe phổ thông

VinFast VF 7 được đông đảo người dùng cũng như các chuyên gia đánh giá là đáp ứng mọi nhu cầu của những chủ xe mê cầm lái nhờ động cơ mạnh và loạt trang bị, tính năng an toàn hiện đại. Loạt ưu đãi thúc đẩy chuyển đổi xanh càng khiến khách hàng Việt có thêm động lực sở hữu mẫu xe này trước Tết Nguyên đán.

Chiếc xe “chiều chuộng người lái” hết mức

“VinFast VF 7 sinh ra để thỏa mãn những tâm hồn đam mê tốc độ”, là nhận định của anh Phan Hoàng Anh, một bạn trẻ Gen Z thừa nhận đã “mê tít” chiếc C-SUV điện sau 8 tháng gắn bó.

Với hai động cơ điện sản sinh công suất tối đa 349 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm, phiên bản VF 7 Plus mang lại cho anh Hoàng Anh cảm giác lái “sướng” chưa từng có. Trước đây, người dùng Việt thường phải bỏ ra vài tỷ đồng cho các dòng xe sang thể thao mới có được chiếc xe có động cơ mạnh mẽ như vậy. Nay, sức mạnh ấy nằm gọn trong tầm tay với VF 7.

Cảm nhận của anh Hoàng Anh cũng được giới chuyên môn chia sẻ. Trong nhiều bài thử, VF 7 cũng đã khiến các chuyên gia ngỡ ngàng khi cán mốc 100 km/h từ vị trí đứng yên chỉ trong khoảng 5 giây - vượt trội hơn cả thông số công bố.

“Cảm giác dính lưng vào ghế ngay từ cú đạp ga đầu tiên là thứ gây nghiện trên VF 7. Mô-men xoắn tức thời khiến chiếc xe lao đi dứt khoát, mang lại sự phấn khích tột độ mà hiếm mẫu xe xăng nào trong tầm giá làm được”, chuyên gia xe Trịnh Lê Hùng nhận xét trong một lần “phá” chiếc VF 7 với hàng loạt bài test.

Đáng chú ý, trong lần thử này, quãng đường phanh từ tốc độ 100-0 km/h của VF 7 chỉ dừng ở mức 38,9 m - thành tích theo anh là quá xuất sắc. “Trong những tình huống khẩn cấp, sự chênh lệch chỉ 5-10 cm quãng đường phanh cũng có thể tạo ra khác biệt lớn bởi liên quan tới an toàn tính mạng”, anh Hùng phân tích.

Cũng theo chuyên gia này, hệ thống dẫn động 2 cầu toàn thời gian (AWD) phối hợp cùng hệ thống kiểm soát lực kéo (TC) và cân bằng điện tử (ESP) là những yếu tố giúp VF 7 vận hành ổn định trong các bài thử nghiệm slalom (zíc-zắc) hay vào cua gấp.

Đi kèm đó là hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) với các tính năng hỗ trợ giữ làn, chuyển làn, ga tự động, cảnh báo trước khi xảy ra va chạm… Khoang nội thất của VF 7 cũng được tối ưu hóa triệt để cho trải nghiệm lái với cách phối màu thể thao tạo nên không gian vừa sang trọng, vừa kích thích thị giác. Theo nhiều người dùng, VF 7 là mẫu xe “chiều” người lái về mọi mặt.

“Điều khiến tôi hài lòng nhất là sự yên tĩnh tuyệt đối khi di chuyển. Chuyển từ xe xăng sang xe điện, tôi cảm nhận rõ sự khác biệt. Vô lăng nhẹ nhàng, độ nhạy cao, khiến việc lái xe hàng ngày trở nên dễ chịu hơn rất nhiều”, anh Thanh Lâm (Hà Nội) cho biết.

Dễ dàng “tậu xe” đi chơi Tết với ưu đãi 6%

Sở hữu sức mạnh tương đương xe thể thao nhưng VF 7 lại đang có mức giá niêm yết cực kỳ cạnh tranh, chỉ từ 789 triệu đồng. Thậm chí, mua xe ở thời điểm hiện tại, khách hàng còn nhận hàng loạt chương trình ưu đãi, giúp giá lăn bánh thực tế chạm mức chưa từng có.

Theo đó, trong năm 2026, trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, khách hàng được hỗ trợ 6% giá xe - tương đương 47-57 triệu đồng. Riêng người mua VF 7 Plus được ưu đãi thêm tới 50 triệu đồng (tùy phiên bản) khi mua xe và xuất hóa đơn tới ngày 10/2. Trường hợp đăng ký xe tại Hà Nội và TP.HCM, chủ xe nhận thêm quà tặng lên tới 35 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub.

Đặc biệt, trong trường hợp mua xe trả góp, khách hàng sẽ được VinFast bảo lãnh để nhận xe chỉ từ 0 đồng vốn đối ứng. Đây là chính sách đảm bảo “ai cũng có thể tiếp cận ô tô điện” và giúp quá trình chuyển đổi xanh diễn ra nhanh hơn.

“Xe điện đang được miễn 100% lệ phí trước bạ nên mức giá lăn bánh cho VF 7 chỉ còn loanh quanh hơn 750 triệu đồng, còn được thêm một khoản điểm thưởng VinClub để mua sắm. Đúng là một món hời, nên tôi chốt lấy luôn để có xe đi chơi Tết”, anh Khải Hoàn (Hà Nội) cho biết. Anh tính toán, nếu mua phiên bản Plus cao cấp hơn, người dùng cũng chỉ cần chi từ khoảng 850 triệu đồng (lăn bánh Hà Nội, TP.HCM).

Không chỉ có chi phí sở hữu tốt, VF 7 còn “nhẹ gánh” ở khâu nuôi xe. Chính sách miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng V-Green đến hết 30/6/2027 giúp chủ xe xóa bỏ hoàn toàn nỗi lo về chi phí “nhiên liệu”.

Bên cạnh đó, chi phí bảo dưỡng VF 7 cũng được nhiều chủ xe chia sẻ là “nhẹ bẫng” với số tiền chỉ vài trăm nghìn đồng ở mốc kiểm tra đầu tiên. Mới đây, hãng xe Việt cũng đã nâng mốc bảo dưỡng định kỳ từ 12.000 km lên 15.000 km, giúp khách hàng tiết kiệm thêm chi phí và thời gian. Chưa kể, với chính sách bảo hành 10 năm hoặc 200.000 km cho xe và pin, chủ xe VF 7 có thể yên tâm sử dụng xe lâu dài.

Hiệu năng vận hành ấn tượng cho một mẫu xe có giá lăn bánh dưới 1 tỷ đồng, VinFast VF 7 được xem là “chiếc xe thể thao dành cho số đông” khi vừa ưu tiên cảm giác lái, đồng thời vẫn tối ưu chi phí.