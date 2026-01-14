Mazda công bố giá bán CX-5 đời mới

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Dù được làm mới với thiết kế sắc sảo hơn, bổ sung loạt màu sơn mới và nhiều trang bị nâng cấp cho năm 2026, Mazda CX-5 vẫn giữ được lợi thế lớn về giá bán.

Ra mắt toàn cầu từ tháng 7/2025, mẫu Mazda CX-5 thế hệ thứ ba đến nay mới được hãng công bố giá. Theo đó, giá khởi điểm của mẫu xe Nhật này tại Mỹ là từ 29.990 USD (khoảng 788 triệu đồng), chưa bao gồm phí vận chuyển 1.495 USD (khoảng 39 triệu đồng).

So với đời cũ, giá của CX-5 đã tăng khoảng 940 USD (xấp xỉ 24,7 triệu đồng), đồng thời nhỉnh hơn khoảng 90 USD (khoảng 2,37 triệu đồng) so với mẫu CX-50 cùng cỡ.

mazda-cx-5-the-he-moi-2026 (17).jpg
Mazda CX-5 thế hệ mới có giá khởi điểm từ 31.485 USD tại Mỹ, quy đổi tương đương 827 triệu đồng. Ảnh: Mazda.

Mazda chưa công bố đầy đủ danh sách tùy chọn cho CX-5 2026, song màu sơn cao cấp sẽ có tính phí riêng. Các màu như Aero Gray, Polymetal Gray, Rhodium White, Soul Red Crystal và Machine Gray đều yêu cầu khách hàng chi thêm 595 USD (khoảng 15,6 triệu đồng).

Dù tăng nhẹ, mức giá của Mazda CX-5 2026 vẫn khá cạnh tranh khi so với các đối thủ cùng phân khúc tại Mỹ. Để so sánh, Toyota RAV4 đời mới có giá khởi điểm 33.350 USD (khoảng 876 triệu đồng), Volkswagen Tiguan vừa nâng cấp ở mức (khoảng 863 triệu đồng).

2026-mazda-cx-5-2.jpg

Mẫu xe bán chạy hàng đầu của Honda là CR-V có giá từ 32.370 USD (khoảng 850 triệu đồng). Ngay cả Ford Escape, mẫu xe dù đã ở cuối vòng đời cũng có giá khởi điểm 31.845 USD (836 triệu đồng), cao hơn CX-5 đời mới.

Trở lại với CX-5, mẫu đời mới dù tăng giá nhẹ nhưng đổi lại, người dùng sẽ sở hữu một mẫu SUV có thiết kế sắc sảo và bề thế hơn. Đáng chú ý, chiều dài tổng thể của xe tăng thêm khoảng 114 mm và chiều dài cơ sở tăng thêm 76 mm so với đời trước, qua đó cải thiện không gian hành lý và chỗ ngồi cho hành khách.

2026-mazda-cx-5-1.jpg

Bên trong khoang lái, CX-5 đời mới được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch cùng màn hình giải trí trung tâm 12,9 inch tích hợp Google built-in. Hệ thống này vẫn hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay nhưng kết nối theo dạng có dây.

﻿mazda-cx-5-2025.jpg
mazda-cx-5-the-he-moi-2026 (23).jpg

Xe vẫn sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh dung tích 2.5L quen thuộc, cho công suất 187 mã lực và và mô-men xoắn 252 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tiêu chuẩn. Mazda cho biết sẽ sớm bổ sung phiên bản hybrid vào năm 2027.

Tại Việt Nam, mẫu Mazda CX-5 vẫn đang bán bản cũ nhưng bản thế hệ mới đã xuất hiện và dự kiến sẽ mở bán vào cuối năm nay. Hiện chưa có thông tin về giá bán nhưng con số dự kiến sẽ tăng so với mức 749-979 triệu đồng của đời cũ.

mazda-cx-5-the-he-moi-flagship-showroom.jpg
Mazda CX-5 thế hệ mới được trưng bày tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý.
Lê Tuấn
