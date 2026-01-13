Xem trước thiết kế Hyundai Creta thế hệ mới

TPO - Theo chu kỳ 3 năm làm mới sản phẩm một lần của xe Hàn Quốc, Hyundai Creta thế hệ mới được dự đoán sẽ ra mắt vào năm 2027 với diện mạo lột xác.

Theo Cartoq, Hyundai đang chuẩn bị cho một sự thay đổi lớn trên dòng Creta thế hệ mới, dự kiến ra mắt vào năm 2027. Dự án này đang trong quá trình phát triển nội bộ với tên mã SX3, được kỳ vọng sẽ đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của dòng Creta trong giai đoạn tiếp theo.

Mới đây, kênh SRK Designs đã công bố loạt hình ảnh phác họa kỹ thuật số dự đoán thiết kế của Hyundai Creta thế hệ mới. Theo đó, mẫu xe Hàn này được cho là sở hữu diện mạo vuông vức và thể thao hơn so với thế hệ hiện tại.

Bản dựng dự đoán thiết kế của Hyundai Creta thế hệ mới. Video: SRK Designs.

Phần đầu xe áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của Hyundai với cụm đèn LED chia hai tầng. Dải đèn định vị ban ngày nằm ngang được tạo hình bằng các chi tiết dạng “pixel”. Trong khi đó, cụm đèn chiếu sáng chính được hạ thấp, bố trí dọc theo hốc đèn trên cản trước.

Nắp ca-pô phẳng, các đường gân thân xe sắc nét cùng tỷ lệ thân xe chắc chắn mang lại cảm giác cứng cáp hơn. Kính xe được dựng đứng hơn, gợi mở khả năng tối ưu không gian cabin.

Những chi tiết như bộ mâm hợp kim kích thước lớn, ốp thân màu đen, baga mui và phần mái vuốt nhẹ về phía sau càng nhấn mạnh phong cách SUV hiện đại, thiên hướng thể thao.

Ở phía sau, Creta thế hệ mới tiếp tục theo đuổi phong cách thiết kế tối giản nhưng hiện đại với cụm đèn hậu LED thanh mảnh. Cản sau được tạo hình bắt mắt với cụm ống xả thiết kế nổi bật.

Về mặt kỹ thuật, Hyundai được cho là đang phát triển phiên bản hybrid cho Creta, kết hợp động cơ xăng 1.5L với mô-tơ điện và pin. Ở bản hiện hành, mẫu SUV cỡ nhỏ này được cung cấp các tùy chọn hệ truyền động gồm máy xăng, máy xăng tăng áp và diesel.

Không chỉ nâng cấp về thiết kế và hệ truyền động, Creta thế hệ mới còn được kỳ vọng sở hữu loạt trang bị cao cấp như màn hình giải trí kích thước lớn, cụm đồng hồ kỹ thuật số mới, tính năng cập nhật phần mềm qua mạng (OTA), cửa sổ trời toàn cảnh, ghế trước thông gió, điều hòa tự động cùng hệ thống hỗ trợ lái nâng cao cấp độ 2 (ADAS Level 2).

Tương tự như các phiên bản trước, Creta thế hệ mới nhiều khả năng sẽ được ra mắt đầu tiên tại Ấn Độ, sau đó mở rộng sang các thị trường châu Á khác.

Tại Việt Nam, Hyundai Creta bản facelift được mở bán từ tháng 6/2025. Đây là mẫu xe bán tốt thứ hai của Hyundai Thành Công trong năm qua với doanh số lũy kế đạt 9.046 xe.