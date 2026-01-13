Đối thủ mới của Ford Ranger tiếp tục lộ diện tại Việt Nam

TPO - Mới đây, trên mạng xã hội và các diễn đàn ô tô lan truyền hình ảnh một chiếc bán tải Kia Tasman được cho là xuất hiện tại sự kiện của Thaco Auto.

Theo tìm hiểu, chiếc bán tải Hàn Quốc này được trưng bày tại một sự kiện giữa hãng xe và các đối tác. Dựa trên hình ảnh rò rỉ, chiếc Kia Tasman xuất hiện mới đây thuộc bản cao nhất X-Pro. Bản này có ngoại hình hầm hố với mâm hợp kim thiết kế riêng, cản trước gia cố, các chi tiết bảo vệ gầm cùng nhiều trang bị tăng cường khả năng off-road.

Chiếc Kia Tasman xuất hiện trong một sự kiện gần đây của Thaco Auto, báo hiệu khả năng sắp được phân phối tại Việt Nam. Ảnh: Autopro.

Trước đó hồi giữa tháng 12/2025, mẫu Kia Tasman cũng từng được bắt gặp lăn bánh trên đường phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Chiếc xe này mang biển số Campuchia và cũng thuộc phiên bản X-Pro cao cấp.

Hiện chưa có thông tin chính thức về việc phân phối Kia Tasman tại thị trường trong nước. Dẫu vậy, việc được trưng bày trong sự kiện của nhà phân phối Thaco Auto có thể là dấu hiệu cho thấy ngày ra mắt khách Việt của mẫu bán tải này đang tới gần.

Nếu được bán chính hãng tại Việt Nam trong tương lai, Kia Tasman có thể là làn gió mới khuấy động phân khúc bán tải phổ thông vốn đang chỉ có xe Mỹ và Nhật. Nhóm này hiện đang được dẫn đầu bởi Ford Ranger với doanh số 16.493 chiếc trong 11 tháng của năm 2025, bỏ xa mẫu xe xếp sau là Mitsubishi Triton bán được 3.724 xe.

Kia Tasman sở hữu cấu trúc khung gầm rời (body-on-frame), hướng tới hướng tới khả năng tải chở và vận hành địa hình. Ở phiên bản X-Pro, Kia, xe có khoảng sáng gầm đạt 252 mm.

Kia Tasman được định vị ở phân khúc xe bán tải cỡ trung cạnh tranh với Toyota Hilux và Ford Ranger. Ảnh: Kia.

Nhờ thiết kế cửa hút gió đặt cao cùng các giải pháp chống thấm tối ưu cho khoang nội thất, Tasman X-Pro có khả năng lội nước sâu tới 800 mm.

Về khả năng chuyên chở, Tasman có tải trọng hơn 1 tấn và khả năng kéo tối đa 3,5 tấn, tương đương các đối thủ hàng đầu trong phân khúc bán tải cỡ trung. Thùng xe phía sau có dung tích 1.173 lít, trang bị sàn thùng dạng trượt, đèn chiếu sáng và ổ cắm điện xoay chiều 240V hoặc 220V.

Về vận hành, Kia Tasman có các tùy chọn động cơ tùy theo thị trường. Đáng chú ý nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh dung tích 2.5L, cho công suất 281 mã lực và mô-men xoắn cực đại 421 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp.

Bên cạnh đó, hãng xe Hàn Quốc cũng cung cấp tùy chọn động cơ diesel tăng áp 2.2L, sản sinh công suất 210 mã lực và mô-men xoắn 441 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động.

Kia Tasman bản tiêu chuẩn có tùy chọn dẫn động một cầu hoặc hai cầu. Riêng bản X-Pro cao cấp được trang bị sẵn hệ dẫn động hai cầu, bổ sung khóa vi sai điện tử phía sau (e-LD) tự động kích hoạt cùng chế độ lái X-Trek, tối ưu khả năng off-road.