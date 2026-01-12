BMW giảm giá mạnh tại Trung Quốc

TPO - Có tổng cộng 31 mẫu xe BMW tại Trung Quốc đang được giảm giá mạnh, trong đó có mẫu giảm tới gần 1/4.

Cuộc đua giảm giá để giành thị phần tại thị trường tỷ dân giờ đây không còn là sân chơi riêng của các thương hiệu nội địa. Trước áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt, ngay cả những 'ông lớn' ô tô đến từ châu Âu cũng đã chính thức nhập cuộc để bảo vệ vị thế.

Đáng chú ý nhất là động thái quyết liệt từ BMW. Chỉ trong tuần qua, hãng xe sang Đức đã gây bất ngờ khi công bố đợt điều chỉnh giá bán mạnh tay cho đồng loạt 31 mẫu xe tại Trung Quốc từ các mẫu xe sang đầu bảng đến những dòng xe phổ thông hơn.

Đa số phiên bản được giảm giá trên 10%. Trong đó, mẫu sedan điện cao cấp BMW i7 M70L được giảm nhiều nhất 301.000 nhân dân tệ, từ 1,899 triệu nhân dân tệ xuống còn 1,598 triệu nhân dân tệ, tương đương mức giảm 16%.

Xe điện BMW i7 M70L tại Trung Quốc.

Mẫu xe có tỷ lệ giảm giá cao nhất là BMW iX1 eDrive25L. Theo đó, mẫu SUV điện cỡ nhỏ có giá bán giảm từ 299.900 nhân dân tệ xuống còn 228.000 nhân dân tệ, tương đương giảm khoảng 24%.

Dòng sedan hạng sang BMW 7 Series cũng được áp dụng ưu đãi lớn. Phiên bản 735Li hiện có giá khởi điểm 808.000 nhân dân tệ, giảm từ 919.000 nhân dân tệ trước đó, trong khi bản 740Li Advanced được điều chỉnh từ 1,069 triệu nhân dân tệ xuống 938.000 nhân dân tệ. Cả hai đều có mức giảm khoảng 12%.

Chia sẻ với Bloomberg, phía BMW cho biết việc điều chỉnh giá tại Trung Quốc nằm trong khuôn khổ “quản lý giá định kỳ”. Hãng này cũng nhấn mạnh rằng “giá giao dịch cuối cùng được đàm phán và quyết định độc lập giữa các đại lý BMW được ủy quyền và khách hàng”.

Trước đợt điều chỉnh, chỉ có ba mẫu xe BMW tại Trung Quốc có giá niêm yết dưới 300.000 nhân dân tệ. Sau khi áp dụng mức giá mới, con số này đã tăng lên 10 mẫu. Hiện tại, mẫu BMW rẻ nhất là 225L M Sport, có giá khởi điểm 208.000 nhân dân tệ, ngang bằng với nhiều mẫu SUV nội địa Trung Quốc.

Doanh số của BMW tại Trung Quốc trong năm 2025 đã giảm tới 12,5%.

Động thái của BMW diễn ra trong bối cảnh doanh số giảm mạnh tại thị trường Trung Quốc. Trong năm 2025, hãng xe Đức này bán được 625.527 xe tại thị trường tỷ dân, giảm 12,5% so với năm trước đó.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ các hãng xe Trung Quốc, nhiều thương hiệu xe sang như Mercedes-Benz, BMW và Audi đã phải bán xe dưới mức giá đề xuất trong một thời gian dài. Làn sóng giảm giá mới nhất cho thấy xu hướng cạnh tranh bằng giá khó có khả năng hạ nhiệt trong năm mới.

Theo Bloomberg, các cơ quan quản lý tại Trung Quốc đang nỗ lực kiềm chế “cuộc đua giảm giá” này thông qua những biện pháp hạn chế như cấm bán xe dưới giá thành sản xuất và cấm các ưu đãi từ đại lý khiến giá bán rơi xuống dưới ngưỡng này.

Trở lại với BMW, hãng này kỳ vọng rằng các mẫu xe Neue Klasse được sản xuất và thiết kế tại Trung Quốc sẽ giúp đảo ngược xu hướng suy giảm trong tương lai. Nổi bật trong đó là mẫu iX3 trục cơ sở kéo dài dự kiến ​​được bán ra trong những tháng tới.

Mẫu xe này có tên mã “NA6”, là một trong số các sản phẩm được phát triển dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Trong nhiều năm qua, các hãng châu Âu đã cho ra đời loạt phiên bản kéo dài của sedan lẫn SUV, sở hữu không gian hàng ghế sau rộng rãi hơn để phù hợp với thị hiếu của người dùng Trung Quốc.