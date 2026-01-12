Diễn biến bất ngờ ở phân khúc SUV hạng B

TPO - Hyundai Creta ghi nhận mốc doanh số gần 1.700 xe trong tháng 12/2025, bất ngờ vượt qua cả đối thủ top đầu phân khúc SUV cỡ B là Toyota Yaris Cross.

Theo báo cáo doanh số của Hyundai Thành Công, mẫu Creta đã bán ra được 1.696 xe trong tháng cuối năm 2025. Con số này tăng 37,2% so với tháng liền trước, đồng thời trở thành mức bán theo tháng cao nhất của mẫu xe Hàn này kể từ đầu năm 2025.

Đáng chú ý, doanh số gần 1.700 xe/tháng của Creta còn cao hơn cả mẫu xe top đầu phân khúc là Yaris Cross. Trong tháng 12, mẫu xe của Toyota bán được 1.393 chiếc, giảm 19%.

Hyundai Creta 'sáng cửa' lọt top xe xăng/dầu bán chạy nhất tháng 12/2025. Ảnh: TC Motor

Dù các thương hiệu khác chưa công bố doanh số chi tiết thông qua VAMA, nhưng với doanh số 1.700 chiếc, Hyundai Creta có cơ hội lớn để lọt vào top mẫu ô tô động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường trong tháng cuối năm 2025.

Tính chung cả năm 2025, mẫu SUV cỡ B này đã bàn giao tổng cộng 9.046 xe đến tay khách hàng Việt. Creta là mẫu xe bán chạy thứ hai của Hyundai tại Việt Nam trong năm qua, chỉ đứng sau đàn anh Tucson với 9.243 xe bán ra trong cùng kỳ.

So với năm 2024, doanh số của Hyundai Creta tăng thêm 406 xe, tương đương mức tăng trưởng 4,5%. Đây là một kết quả khả quan trong bối cảnh phân khúc SUV hạng B tại Việt Nam đang ở giai đoạn "căng thẳng" nhất từ trước đến nay.

Trước sự vươn lên của những đối thủ VinFast VF 6, Toyota Yaris Cross hay Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta không giữ được vị thế của mình trong phân khúc. Trước đó vào năm 2023, mẫu xe Hàn này chính là cái tên bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam.

Ra mắt từ tháng 6/2025, phiên bản Hyundai Creta facelift góp phần lấy lại sức hút trên thị trường cho dòng xe. Ảnh: Đại lý

Dẫu vậy, việc ghi nhận mức tăng trưởng dương so với năm trước cho thấy Hyundai Creta đang có sự phục hồi tích cực, đồng thời vẫn là cái tên có sức cạnh tranh trong phân khúc.

Trong năm 2025, mẫu xe Hàn cũng đón bản nâng cấp (facelift) với diện mạo mới, đồng thời thường xuyên được hãng và đại lý chạy khuyến mãi để tăng sức hút với khách hàng.

Bước sang năm 2026, Hyundai Thành Công triển khai các chương trình ưu đãi mới nhằm chạy đà doanh số sớm, duy trì đà tăng trưởng cho các dòng xe hot. Theo đó, hãng đang có các gói ưu đãi giá bán từ 50 lên đến 220 triệu đồng cùng chính sách bảo hành mở rộng lên tới 8 năm hoặc 120.000 km, được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy tâm lý mua sắm của khách hàng trong thời gian tới.