Loạt xe máy điện tương lai của Honda xuất hiện tại Hà Nội

TPO - Bên cạnh màn ra mắt mẫu UC3 mới, loạt xe máy điện và concept mang phong cách tương lai của Honda cũng thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham quan tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Không lâu sau khi được đăng ký bản quyền kiểu dáng tại Việt Nam, mẫu mô tô điện Honda WN7 đã được đưa về nước trưng bày tại Hà Nội hôm 10/1. Đây là mẫu naked bike chạy điện đầu tiên của thương hiệu Nhật.

Xe sở hữu thiết kế tối giản nhưng hiện đại và vẫn đậm chất thể thao. Khung xe dạng không dầm chính được đúc từ hợp kim nhôm, trong đó bộ pin cỡ lớn đặt giữa đóng vai trò chịu lực trung tâm.

Điểm nhấn ở đầu xe là hệ thống đèn chiếu sáng LED toàn phần, được thiết kế dạng phân tầng. Trong đó, dải LED định vị đặt giữa được coi là chi tiết nhận diện cho các dòng mô tô điện Honda trong tương lai.

Phần đuôi xe vuốt gọn, tích hợp đèn hậu LED dạng thanh. Cụm đèn xi-nhan được đặt rời.

Hệ thống treo do Showa cung cấp với phuộc trước USD 43 mm và giảm xóc sau gắn với gắp đơn, đều cho phép điều chỉnh tải trước.

﻿

Hệ thống phanh Nissin sử dụng đĩa đôi phía trước và một đĩa phía sau, đi kèm ABS hai kênh và cảm biến IMU 6 trục hỗ trợ kiểm soát ổn định khi phanh và vào cua.

Honda WN7 nặng 217 kg đi kèm hiệu suất tương đương một chiếc mô tô động cơ đốt trong 600 phân khối. Phạm vi hoạt động được hé lộ rơi vào khoảng 140-153 km cho mỗi lần sạc.

Đáng chú ý, WN7 được trang bị cổng sạc nhanh CCS2 giống nhiều mẫu ô tô điện, cho phép nạp lại pin từ 20-80% trong khoảng 30 phút.

Xe được trang bị màn hình hiển thị TFT kích thước 5,1 inch có kết nối điện thoại, bên cạnh một số tính năng như ga điện tử, kiểm soát mô-men xoắn và hỗ trợ lùi xe.

Trước đó, mẫu WN7 được hé lộ sẽ có giá bán tại Anh là 12.999 Bảng, tức tương đương khoảng 460 triệu đồng. Xe hiện mới được trưng bày tại Việt Nam, chưa có thông tin mở bán.

Bên cạnh WN7, hãng xe Nhật còn mang đến Hà Nội một số mẫu xe hai bánh chạy điện độc đáo khác, bao gồm concept EV Outlier. Mẫu xe ý tưởng này cho thấy tầm nhìn của Honda về mô tô điện trong tương lai.

Honda EV Outlier Concept.

Honda Motocompacto là mẫu xe điện siêu nhỏ gọn dạng scooter đã ra mắt tại Mỹ từ 2023. Xe sở hữu thiết kế có thể xếp gọn lại thành một khối để tiện cất giữ với trọng lượng chỉ 19 kg.

Honda CR Electric là mẫu xe cào cào điện, được đưa vào tranh tài tại giải đua địa hình quốc tế FIM E-Xplorer World Cup dưới màu áo đội đua HRC. Mẫu xe đóng vai trò là một "thí nghiệm thực tế", giúp Honda mài giūa công nghệ động cơ điện trong các điều kiện đua địa hình khắc nghiệt nhất.

Cuối cùng là nguyên mẫu xe đạp điện Honda e-MTB Concept. Xe được cho là có động cơ trợ lực điện đặt giữa khung, kết hợp với một số công nghệ lấy từ xe mô tô để tối ưu khả năng vận hành trên địa hình phức tạp.

