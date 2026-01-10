Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Chi tiết Honda Wave 110 bản mới 2026

Trường Vũ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Honda Thái Lan vừa chính thức giới thiệu Honda Wave 110 phiên bản hoàn toàn mới 2026. Màn ra mắt đánh dấu bước nâng cấp toàn diện cho mẫu xe số phổ thông thương hiệu Nhật.

Về thiết kế, Honda Wave 110 bản 2026 sở hữu diện mạo hiện đại và trẻ trung hơn. Hệ thống đèn LED trước và sau cùng đèn xi-nhan được thiết kế lại theo phong cách thể thao, vừa cải thiện khả năng chiếu sáng và tăng độ nhận diện.

﻿honda-wave-110-2026-15.jpg
honda-wave-110-2026-11.jpg﻿
Honda Wave 110 bản 2026 ra mắt tại Thái Lan ngày 9/1. Ảnh: Motocross Magazine TH.

Điểm khác biệt nổi bật nhất của Honda Wave 110 đời 2026 so với thế hệ trước nằm ở việc được trang bị hệ thống phanh kết hợp CBS (Combined Brake System). Đây là công nghệ an toàn cho phép phân bổ lực phanh đều giữa bánh trước và bánh sau, giúp người lái kiểm soát tốt hơn và rút ngắn quãng đường phanh, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp.

﻿honda-wave-110-2026-6.jpg
honda-wave-110-2026-5.jpg

Song song với nâng cấp về an toàn, Honda cũng bổ sung hàng loạt trang bị hiện đại cho Wave 110 2026. Theo đó, xe được tích hợp cổng sạc USB Type-C đặt ở khu vực yếm trước, cụm đồng hồ mới hiển thị đầy đủ thông tin, dễ quan sát trong mọi điều kiện ánh sáng. Trong khi đó, móc treo đồ trước được gia cố chắc chắn hơn, thuận tiện cho nhu cầu sử dụng hàng ngày.

honda-wave-110-2026-9.jpg
honda-wave-110-2026-12.jpg

Về khả năng vận hành, Honda Wave 110 bản 2026 tiếp tục sử dụng động cơ Honda Smart Engine dung tích 110 cc, nổi tiếng với độ bền bỉ và chi phí bảo dưỡng thấp. Động cơ này kết hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI được tinh chỉnh và hộp số 4 cấp.

honda-wave-110-2026-14.jpg

Honda Wave 110 2026 được phân phối với nhiều phiên bản nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu và ngân sách người dùng. Phiên bản vành nan hoa khởi động bằng cần đạp có giá đề xuất 39.000 baht (khoảng 32 triệu đồng).

honda-wave-110-2026-8.jpg

Bản vành nan hoa khởi động điện có giá 46.300 baht (37,8 triệu đồng). Trong khi đó, phiên bản vành đúc khởi động điện có giá 48.300 baht (39 triệu đồng), còn bản Special Edition cao cấp hơn được niêm yết ở mức 48.800 baht (39,9 triệu đồng).

honda-wave-110-2026-13.jpg

Hiện tại, mẫu Honda Wave 110 2026 mới chỉ ra mắt tại Thái Lan và chưa có thông tin chính thức về việc phân phối tại Việt Nam. Dòng Wave 110 tại nước ta thường được biết đến với tên Wave Alpha hoặc các biến thể tương tự, giá bản hiện hành dao động 17,8-18,7 triệu đồng.

honda-wave-110-2026-1.jpg
Trường Vũ
#Honda Wave 110 #honda #wave 110 #honda wave 2026 #wave alpha #xe số #xe máy honda

Xem thêm

Cùng chuyên mục