Chi tiết Honda Wave 110 bản mới 2026

TPO - Honda Thái Lan vừa chính thức giới thiệu Honda Wave 110 phiên bản hoàn toàn mới 2026. Màn ra mắt đánh dấu bước nâng cấp toàn diện cho mẫu xe số phổ thông thương hiệu Nhật.

Về thiết kế, Honda Wave 110 bản 2026 sở hữu diện mạo hiện đại và trẻ trung hơn. Hệ thống đèn LED trước và sau cùng đèn xi-nhan được thiết kế lại theo phong cách thể thao, vừa cải thiện khả năng chiếu sáng và tăng độ nhận diện.

﻿ ﻿ Honda Wave 110 bản 2026 ra mắt tại Thái Lan ngày 9/1. Ảnh: Motocross Magazine TH.

Điểm khác biệt nổi bật nhất của Honda Wave 110 đời 2026 so với thế hệ trước nằm ở việc được trang bị hệ thống phanh kết hợp CBS (Combined Brake System). Đây là công nghệ an toàn cho phép phân bổ lực phanh đều giữa bánh trước và bánh sau, giúp người lái kiểm soát tốt hơn và rút ngắn quãng đường phanh, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp.

Song song với nâng cấp về an toàn, Honda cũng bổ sung hàng loạt trang bị hiện đại cho Wave 110 2026. Theo đó, xe được tích hợp cổng sạc USB Type-C đặt ở khu vực yếm trước, cụm đồng hồ mới hiển thị đầy đủ thông tin, dễ quan sát trong mọi điều kiện ánh sáng. Trong khi đó, móc treo đồ trước được gia cố chắc chắn hơn, thuận tiện cho nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Về khả năng vận hành, Honda Wave 110 bản 2026 tiếp tục sử dụng động cơ Honda Smart Engine dung tích 110 cc, nổi tiếng với độ bền bỉ và chi phí bảo dưỡng thấp. Động cơ này kết hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI được tinh chỉnh và hộp số 4 cấp.

Honda Wave 110 2026 được phân phối với nhiều phiên bản nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu và ngân sách người dùng. Phiên bản vành nan hoa khởi động bằng cần đạp có giá đề xuất 39.000 baht (khoảng 32 triệu đồng).

Bản vành nan hoa khởi động điện có giá 46.300 baht (37,8 triệu đồng). Trong khi đó, phiên bản vành đúc khởi động điện có giá 48.300 baht (39 triệu đồng), còn bản Special Edition cao cấp hơn được niêm yết ở mức 48.800 baht (39,9 triệu đồng).

Hiện tại, mẫu Honda Wave 110 2026 mới chỉ ra mắt tại Thái Lan và chưa có thông tin chính thức về việc phân phối tại Việt Nam. Dòng Wave 110 tại nước ta thường được biết đến với tên Wave Alpha hoặc các biến thể tương tự, giá bản hiện hành dao động 17,8-18,7 triệu đồng.