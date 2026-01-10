Loạt ô tô ra mắt thị trường chưa lâu đã đua giảm giá

TPO - Áp lực cạnh tranh khiến ngay cả những mẫu xe mới mở bán chưa lâu cũng phải nhập cuộc đua giảm giá. Nổi bật trong số này có thể kể đến như Mitsubishi Destinator và Hyundai Santa Fe Hybrid.

Mitsubishi Destinator

Là một trong những mẫu ô tô nổi bật nhất ra mắt thị trường hồi tháng 12/2025, Mitsubishi Destinator được ưu đãi trong tháng đầu mở bán và sớm thu về 2.000 đơn đặt trước chỉ trong 7 ngày kể từ thời điểm ra mắt.

Bước sang năm mới 2026, mẫu SUV hạng C tiếp tục có khuyến mãi chính hãng trị giá 35 triệu đồng. Ưu đưa này giúp đưa giá thực tế của Destinator xuống còn 745-820 triệu đồng, được đánh giá khá hấp dẫn cho một mẫu xe 7 chỗ.

Mặc dù mức giảm trong tháng 1/2026 ít hơn tháng liền trước nhưng đây hứa hẹn vẫn sẽ là động lực để ‘giữ nhiệt’ cho Mitsubishi Destinator trên thị trường. Mẫu SUV cỡ C mới này được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột doanh số mới của Mitsubishi Việt Nam, bên cạnh Xpander và Xforce.

Hyundai Santa Fe Hybrid

Bên cạnh Destinator, Hyundai Santa Fe Hybrid (1,369 tỷ đồng) là một mẫu xe 7 chỗ nổi bật khác ra mắt Việt Nam hồi tháng 12/2025. Ngay trong tháng đó, mẫu xe này được giảm giá khoảng 50 triệu đồng tại đại lý.

Bước sang tháng 1/2026, một số tư vấn bán hàng Hyundai chào bán mẫu Santa Fe Hybrid với giá ưu đãi khoảng 1,31 tỷ đồng. Như vậy. mức giảm dành cho cho mẫu SUV này tương đương so với tháng trước.

Hyundai Santa Fe Hybrid bản mới giá 1,369 tỷ đồng. Ảnh: TC Motor.

Ngoài bản Hybrid, các phiên bản còn lại của Santa Fe cũng đang được khuyến mãi với giá trị cao nhất 220 triệu đồng. Khoản ưu đãi này là sự kết hợp giữa việc giảm giá bán trực tiếp tại đại lý cùng các quyền lợi gia tăng khác.

Đợt khuyến mãi lớn này mở ra cơ hội cho khách hàng có thể sở hữu mẫu SUV Hàn Quốc với giá dễ tiếp cận hơn, đồng thời tiếp thêm động lực để Santa Fe vươn lên trong phân khúc xe gầm cao cỡ D.

Suzuki Fronx

Ra mắt từ tháng 10/2025, kể từ đó dòng Suzuki Fronx liên tục có khuyến mãi từ hãng và đại lý để kích cầu khách hàng. Trong tháng đầu năm 2026, mẫu SUV đô thị hạng A này được hỗ trợ phí trước bạ tương đương mức giảm 30-60 triệu đồng, tùy phiên bản.

Với ưu đãi này, giá thực tế của Suzuki Fronx được đưa xuống còn 490-614 triệu đồng. Khoảng giá này được kỳ vọng sẽ giúp mẫu xe Nhật cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ như Toyota Raize (510 triệu đồng), Kia Sonet (499-624 triệu đồng), Hyundai Venue (499-539 triệu đồng).

Hiện tại, Suzuki Fronx mới bán được 116 chiếc trong lần đầu công bố doanh số tháng 11. Được biết, phía hãng xe Nhật đặt mục tiêu bán ra thị trường 2.500 chiếc Fronx trong năm 2026.

Skoda Kushaq và Slavia

Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng của Skoda tại Việt Nam khi hãng xe CH Séc này chính thức giới thiệu Kushaq và Slavia - bộ SUV và sedan được lắp ráp trong nước. Trong đó, Kushaq (599-649 triệu đồng) ra mắt hồi tháng 7 và Slavia (468-568 triệu đồng) trình làng 2 tháng sau đó.

Kushaq và Slavia là mẫu xe có giá dễ tiếp cận nhất trong dải sản phẩm của Skoda. Ảnh: Skoda Việt Nam

Trong tháng đầu tiên của năm 2026, cả Skoda Kushaq lẫn Skoda Slavia đều được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Khuyến mãi này tương đương mức giảm giá 60-65 triệu đồng với Kushaq và 47-57 triệu đồng với Slavia.

Động thái này nhằm tăng sức cạnh tranh cho Kushaq và Slavia trong bối cảnh cả hai đều đang ở phân khúc khó. Lợi thế của bộ đôi này nằm ở yếu tố thương hiệu châu Âu nhưng được lắp ráp trong nước nên có mức giá "dễ chịu" hơn so với các xe nhập khẩu.