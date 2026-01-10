Honda Việt Nam tổ chức sự kiện ‘ONWARD - Mở lối tương lai xanh’

Công ty Honda Việt Nam (HVN) chính thức ra mắt mẫu xe máy điện hoàn toàn mới - Honda UC3, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược điện hóa xe hai bánh tại thị trường Việt Nam. Đồng thời, HVN cũng công bố chính sách bán hàng mới dành cho mẫu xe điện CUV e: và triển khai hệ thống trạm sạc pin (Honda Motor Charger Hub) và trạm đổi pin (Honda e: Swap BATTERY STATION) tại các thành phố lớn, hướng tới xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện cho người dùng Việt.

Honda UC3 tại Việt Nam – Biểu tượng mới, Khởi hành trình

Mẫu xe máy điện Honda UC3 được phát triển dựa trên ý tưởng thiết kế “Intelligent Urban Life Partner” – Người bạn đồng hành thông minh cho cuộc sống đô thị, hướng tới việc mang đến trải nghiệm di chuyển mới mẻ và hiện đại. Trên nền tảng đó, Honda UC3 không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày mà còn tiếp tục kế thừa trọn vẹn các giá trị cốt lõi về chất lượng, độ an toàn và tính tiện dụng mà Honda đã dày công tích lũy trong nhiều năm phát triển các dòng xe xăng.

Honda UC3 sở hữu thiết kế hiện đại, tối giản nhưng tinh tế, nổi bật với các đường cong mềm mại xuyên suốt thân xe và phần đuôi vòm cong đặc trưng tạo dấu ấn nhận diện riêng. Mẫu xe được ra mắt với 2 phiên bản và 3 màu sắc, bao gồm phiên bản Tiêu chuẩn (Xanh ngọc trai Tahiti và Trắng ngọc trai) và phiên bản Đặc biệt (Đen thiên thạch). Diện mạo của Honda UC3 càng thêm cuốn hút nhờ hệ thống đèn LED liền mạch theo phương ngang, lấy cảm hứng từ mẫu mô tô điện Honda WN7. Bên cạnh thiết kế nổi bật, Honda UC3 được trang bị mô tơ điện mạnh mẽ cùng nhiều tiện ích thông minh, giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Mô tơ điện tích hợp tại bánh sau do Honda phát triển với công suất tối đa 6.0 kW, đảm bảo khả năng vận hành ổn định ngay cả khi di chuyển qua khu vực ngập nước. Tốc độ tối đa 80 km/h cùng khả năng tăng tốc từ 0–20m tương đương các dòng xe xăng phân khối 160cc.

Mẫu xe đầu tiên của Honda tại khu vực ASEAN được trang bị pin LFP cố định (Lithium sắt phốt phát) đạt chuẩn chống nước IP67 và tiêu chuẩn an toàn UNR136 về pin và điện, với vỏ pin làm từ hợp kim nhôm và có dung lượng 3.174 kWh. Đồng thời, pin được bố trí cố định dưới sàn xe giúp duy trì không gian cốp rộng rãi với dung tích lên tới 26 lít, đảm bảo sự tiện lợi trong sinh hoạt đô thị thường ngày. Hệ thống phanh tái sinh giúp thu hồi năng lượng trong quá trình vận hành, cho phép xe đạt quãng đường di chuyển khoảng 120 km chỉ với một lần sạc (theo tiêu chuẩn WMTC), đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di chuyển hằng ngày. Phanh kết hợp CBS cùng ba chế độ lái (Tiêu chuẩn, Thể thao và Tiết kiệm) và chế độ hỗ trợ lùi, giúp người lái dễ dàng di chuyển linh hoạt trong mọi không gian.

Màn hình TFT 5 inch hiện đại kết nối công nghệ độc quyền Honda RoadSync®, cho phép người dùng kết nối với điện thoại thông minh qua Bluetooth®, hỗ trợ nghe gọi, dẫn đường và các tiện ích khác, mang lại trải nghiệm di chuyển liền mạch và thuận tiện hơn bao giờ hết. Cổng sạc xe tiện lợi được thiết kế ở phía trước đầu xe với nắp có thể mở bằng hệ thống khóa thông minh SMART Key. Hộc để đồ trước với dung tích lớn cùng lẫy đóng/mở tiện lợi, tích hợp cổng sạc USB loại C. Về khả năng sạc, Honda UC3 đạt chuẩn sạc quốc tế CHAdeMO dành cho xe hai bánh. Bộ sạc 1200 W đi kèm cho phép sạc nhanh từ 0% lên 100% trong khoảng 4 giờ, và từ 20% lên 80% trong khoảng 2 giờ, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi và nâng cao tính tiện dụng trong quá trình sử dụng.

Thời gian bán hàng dự kiến

Tháng 6/2026 tại Hệ thống Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) Kinh doanh xe điện. Giá bán chính thức: Honda Việt Nam sẽ công bố trước thời điểm mở bán.

Chính sách mua lại và tân trang

Nhằm xóa tan mối lo ngại của khách hàng về việc xe điện nhanh mất giá hay khó bán lại sau thời gian sử dụng, đồng thời khẳng định cam kết về chất lượng sản phẩm, HVN phối hợp cùng hệ thống HEAD Kinh doanh xe điện tiên phong triển khai chính sách mua lại và tân trang Honda UC3 đầy hấp dẫn. Chính sách này không chỉ mang đến sự an tâm cho khách hàng khi sở hữu xe mà còn đảm bảo giá trị bền vững của Honda UC3 theo thời gian. Cụ thể, khi xe đáp ứng các điều kiện về giấy tờ, bảo dưỡng, ngoại hình và tình trạng vận hành, HEAD sẽ cam kết thu mua lại với mức giá hấp dẫn. Giá trị mua lại được xác định minh bạch dựa trên các tiêu chí như quãng đường đã đi, tuổi đời xe, lịch sử bảo dưỡng và tình trạng phụ tùng thực tế.

Công bố chính sách bán hàng mới dành cho xe máy điện cao cấp CUV e:

Từ ngày 14/7/2025, CUV e: được phân phối dưới hình thức cho thuê kèm theo 2 pin và 2 sạc với số lượng giới hạn, tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Mẫu xe đã nhận được những phản hồi tích cực từ khách hàng nhờ thiết kế cao cấp và chất lượng vượt trội.

Bên cạnh chính sách cho thuê hiện tại, Honda Việt Nam sẽ bổ sung chính sách bán hàng mới, dự kiến bắt đầu từ tháng 26/03/2026, với hai gói lựa chọn hấp dẫn dành cho khách hàng: Gói 1: Bán xe CUV e: kèm 2 pin và 2 sạc với giá đề xuất 65.000.000 VND (đã gồm VAT 10%). Gói 2: Bán xe CUV e: không kèm pin (đã bao gồm 2 sạc) với giá đề xuất 45.000.000 VND và phí dịch vụ thuê 2 pin: 250.000 VND/tháng (đã gồm VAT 10%).

Triển khai hệ thống trạm sạc pin (Honda Motor Charger Hub) và trạm đổi pin (Honda e: Swap BATTERY STATION)

Song song với việc ra mắt những mẫu xe điện mới nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng của khách hàng, HVN đẩy mạnh đầu tư và phát triển hạ tầng sạc và đổi pin, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng, đảm bảo di chuyển liên tục. Hệ thống trạm sạc pin (Honda Motor Charger Hub) và trạm đổi pin (Honda e: Swap BATTERY STATION) đều được triển khai tại các HEAD Kinh doanh xe điện và bắt đầu từ các thành phố lớn. Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin trạm sạc, thanh toán và quản lý dịch vụ trên ứng dụng My Honda+.

Ngoài ra, tùy thuộc vào quy mô, HVN dự kiến triển khai trạm sạc tại các địa điểm công cộng thông qua hợp tác với các đối tác thứ ba trong tương lai nhằm tối đa hóa tiện lợi cho khách hàng. Thông qua việc xây dựng mạng lưới trạm sạc pin và trạm đổi pin an toàn, đáng tin cậy, Honda Việt Nam không chỉ mang đến sự an tâm cho người dùng xe điện trong quá trình sử dụng, mà còn từng bước góp phần hình thành hạ tầng xã hội cho tương lai di chuyển bền vững tại Việt Nam. Hướng tới mục tiêu “Trung hòa Carbon vào năm 2050”, HVN sẽ tiếp tục triển khai chiến lược phát triển song song giữa cải tiến công nghệ động cơ đốt trong (ICE) và đẩy mạnh điện hóa xe hai bánh. Đồng thời không ngừng đầu tư vào hạ tầng sử dụng, hệ sinh thái năng lượng và vòng tuần hoàn tài nguyên, với mong muốn lan tỏa “niềm vui tự do di chuyển” đến với mọi khách hàng, chung tay kiến tạo một tương lai xanh và bền vững cho xã hội.