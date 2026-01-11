Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe

Google News

Xe điện giá rẻ nhất của Kia được trình làng

TPO - Mẫu xe điện nhỏ nhất của Kia mang tên EV2 hướng tới sự tiện dụng và dự kiến có giá khoảng 30.000 euro.

Hãng xe Hàn Quốc vừa trình làng mẫu SUV điện cỡ nhỏ mới là Kia EV2 tại Triển lãm Ô tô Brussels. Xe có chiều dài chỉ khoảng 4,1 m, phù hợp cho mục đích di chuyển trong đô thị.

2027-kia-ev2-3.jpg

Được định vị dưới các dòng SUV điện đã có của Kia là EV3 và EV5, mẫu EV2 cũng thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế và công nghệ từ các đàn anh.

Thiết kế tổng thể theo phong cách hiện đại, vuông vức với đầu và đuôi xe dựng thẳng đứng. Đèn chiếu sáng thanh mảnh phía trước được đặt dọc là điểm nhận diện đặc trưng của xe điện Kia.

2027-kia-ev2-2.jpg
2027-kia-ev2-4.jpg

Ngoài ra, EV2 còn có hốc bánh xe cơ bắp cùng ốp kim loại ở cản sau giúp tăng thêm vẻ mạnh mẽ cho chiếc SUV điện. Xe sử dụng mâm từ 16 đến 19 inch và có thêm phiên bản GT-Line dành cho khách hàng ưa phong cách thể thao, cá tính.

﻿2027-kia-ev2.jpg
2027-kia-ev2-1.jpg

Về không gian, EV2 có trục cơ sở 2.565 mm nhưng Kia khẳng định xe vẫn mang lại khoang nội thất rộng rãi. Khách hàng có thể lựa chọn cấu hình 4 hoặc 5 chỗ, với hàng ghế có khả năng trượt và ngả linh hoạt nhằm tối ưu không gian để chân hoặc khoang hành lý.

2027-kia-ev2-8.jpg
2027-kia-ev2-9.jpg

Điểm nhấn của nội thất là hệ thống 3 màn hình gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình điều hòa và màn hình trung tâm, tương tự các mẫu xe Kia cao cấp. Hệ thống giải trí sử dụng phiên bản ccNC “lite”, được tinh giản chi phí nhưng vẫn hỗ trợ cập nhật OTA, chìa khóa kỹ thuật số, kết nối ứng dụng, cùng các tính năng như đỗ xe từ xa, camera 360 độ và loạt công nghệ hỗ trợ lái.

2027-kia-ev2-5.jpg
2027-kia-ev2-6.jpg
2027-kia-ev2-7.jpg

Kia cung cấp hai tùy chọn pin cho EV2, đi kèm mức công suất khác nhau. Bản tiêu chuẩn sử dụng pin 42,2 kWh cho phạm vi hoạt động tối đa 317 km/lần sạc.

Trong khi đó, phiên bản pin 61,0 kWh, cùng các bản GT-Line, cho tầm vận hành lên tới 448 km/lần sạc. Cả hai phiên bản đều sử dụng một mô-tơ điện dẫn động cầu trước có công suất 145 mã lực. Thời gian sạc pin từ 10% đến 80% dao động khoảng 30 phút với bộ sạc nhanh DC.

2027-kia-ev2-11.jpg

Theo Carscoops, Kia EV2 là mẫu xe điện dễ tiếp cận nhất của hãng với giá dự kiến khoảng 30.000 euro (tương đương 915 triệu đồng). Dòng xe này được sản xuất tại Slovakia và được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những sản phẩm chủ lực của hãng trong những năm tới.

Trường Vũ
#xe điện giá rẻ #kia ev2 #kia #ev2 #xe điện cỡ nhỏ #xe hàn #suv điện

