Mẫu xe điện đi được xa nhất của Toyota

Lê Tuấn
TPO - Toyota đã bắt đầu bàn giao tới khách hàng châu Âu mẫu C-HR+ hoàn toàn mới, sở hữu phạm vi hoạt động hơn 600 km/lần sạc - dài nhất trong dải sản phẩm của hãng.

Toyota C-HR+ là phiên bản thuần điện kế nhiệm dòng C-HR chạy xăng trước đây. Mẫu xe được phát triển dựa trên nền tảng crossover quen thuộc của hãng, kết hợp hệ truyền động điện, thiết kế hiện đại và công nghệ mới.

C-HR+ sở hữu kiểu dáng coupe-SUV thể thao với đường nét khí động học, cùng công nghệ pin thế hệ mới của Toyota. Nhờ đó, xe đạt phạm vi hoạt động tối đa hơn 600 km theo tiêu chuẩn WLTP – mức cao nhất trong danh mục sản phẩm của hãng.

Cụ thể, mẫu xe này được cung cấp với hai tùy chọn pin gồm 57,7 kWh và 77 kWh. Với cấu hình dẫn động cầu trước (FWD. Phạm vi hoạt động lần lượt đạt tối đa 458 km và 607 km. Trong khi đó, phiên bản dẫn động bốn bánh (AWD) có thể di chuyển tối đa 548 km.

Về khả năng sạc, Toyota cho biết C-HR+ có thể nạp từ 10% lên 80% pin trong khoảng 28 phút khi sử dụng bộ sạc nhanh DC công suất 150 kW. Ngay cả trong điều kiện nhiệt độ thấp tới -10°C, thời gian sạc vẫn dưới 30 phút khi kích hoạt chế độ làm nóng trước cho pin.

Ở phiên bản AWD, C-HR+ là một trong những mẫu xe mạnh nhất của Toyota tại châu Âu (ngoài các dòng GR). Công suất kết hợp của bản này đạt 343 mã lực, cho khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong 5,2 giây.

Thiết kế ngoại thất áp dụng ngôn ngữ “hammerhead” đặc trưng của các dòng xe Toyota hiện đại với mặt ca-lăng kín cùng đèn LED hình móc câu.

Dù ngắn hơn khoảng 15 cm so với Toyota bZ4X, C-HR+ vẫn cung cấp không gian nội thất tương đương, với khoảng để chân và khoảng trần hàng ghế sau rộng rãi.

Bên trong cabin, xe trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và màn hình giải trí trung tâm 14 inch hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto. Hệ thống âm thanh tiêu chuẩn gồm 6 loa, trong khi tùy chọn cao cấp là dàn JBL 9 loa.

Tại châu Âu, C-HR+ được phân phối với ba phiên bản gồm Mid, Mid+ và High. Trong đó, bản Mid sử dụng dẫn động cầu trước và pin 57,7 kWh; bản Mid+ có cả tùy chọn FWD và AWD với pin 77 kWh.

Phiên bản cao cấp High chỉ có cấu hình AWD và pin 77 kWh, đồng thời có khả năng kéo 1.500 kg.

Giá bán khởi điểm của mẫu xe điện này tại Đức từ 38.990 euro (khoảng 1,2 tỷ đồng). Bên cạnh C-HR+, Toyota châu Âu còn đang cung cấp 2 mẫu xe điện khác là bZ4X và Urban Cruiser. Trong khi đó tại Mỹ, hãng hiện phân phối C-HR+, bZ4X, bZ Woodland và sắp tới sẽ có thêm Highlander.

Tại Việt Nam, Toyota hiện chưa bán xe thuần điện và mới chỉ từng đưa một số mẫu concept về trưng bày. Hãng này hiện đang đẩy mạnh ô tô hybrid với kế hoạch lắp ráp loại xe này tại nước ta.

#Toyota C-HR+ #xe điện #toyota #ô tô điện #xe điện đi được xa nhất

