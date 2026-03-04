Hà Nội Lịch hẹn cuối tuần: Lái thử Toyota và nhận quà chất tại phố đi bộ Hồ Gươm

Hòa chung không khí mùa lễ hội, những dòng người đông đúc đổ bộ về thủ đô du xuân cuối tuần, Toyota tổ chức sự kiện trưng bày và lái thử xe Hybrid tại Phố đi bộ Hồ Gươm với nhiều hoạt động đa dạng và những phần quà ý nghĩa, lan tỏa thông điệp xanh đến cộng đồng.

Phố đi bộ Hồ Gươm - điểm đến không thể bỏ qua cuối tuần này

Phố đi bộ Hồ Gươm - Hà Nội nhộn nhịp mỗi dịp cuối tuần khi dòng người từ khắp nơi nô nức đổ về tham quan và tham gia những hoạt động thú vị. Nơi đây đã trở thành một trong những điểm hẹn văn hóa, tinh thần bổ ích cho người dân và du khách.

Là thương hiệu ô tô tích cực lan tỏa thông điệp sống xanh, di chuyển xanh đến với cộng đồng, Toyota đã tổ chức nhiều sự kiện trải nghiệm dòng xe Hybrid tại đây và hãng xe Nhật Bản sẽ quay trở lại với chương trình trưng bày và lái thử xe vào cuối tuần này. Sự kiện diễn ra trong hai ngày thứ 7 và chủ nhật, từ 9h00-21h00 ngày 7 và 8/3/2026, tại khu mũi tàu gần vòng xoay Hàm Cá Mập trong khuôn viên phố đi bộ.

Tại đây, hãng xe Nhật Bản sẽ mang đến một không gian với các hoạt động đa dạng dành cho cả người lớn và trẻ em. 3 mẫu xe Hybrid gầm cao là Yaris Cross HEV, Corolla Cross HEV và Innova Cross HEV sẽ được trưng bày cho khách hàng tham quan và tìm hiểu.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Toyota tổ chức lái thử các mẫu xe kể trên và Camry HEV TOP trong cung đường 5km qua các tuyến phố của thủ đô với nhiều điều kiện vận hành để có những đánh giá chính xác về các mẫu xe này.

Tại cung đường lái thử, những ưu điểm vượt trội của dòng xe Hybrid tự sạc sẽ được khám phá rõ nét: Khởi động hoàn toàn bằng động cơ điện với dải vận tốc 0 - 10km/h, cho cảm nhận về động cơ Hybrid vận hành êm mượt và tĩnh lặng; Độ linh hoạt của vô lăng và khả năng kiểm soát khi quay đầu; Động cơ xăng hoạt động khi tăng tốc cho cảm nhận về độ nhạy chân ga, xe vận hành mạnh mẽ nhưng êm ái; Độ tĩnh lặng khi di chuyển trong đô thị đông đúc và phanh tái sinh hoạt động nạp năng lượng cho pin.

Khách hàng có thể trực tiếp quan sát mức tiêu thụ nhiên liệu trên màn hình đa thông tin, có đánh giá thực tế về dòng xe xanh tiện lợi và không phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc này.

Innova Cross HEV và Corolla Cross HEV sẽ được trưng bày tại sự kiện.

Trong thời gian chờ lái thử, gia đình và các em nhỏ có thể tham gia những trò chơi thú vị trong không gian sự kiện và nhận những phần quà hấp dẫn. Vào mỗi buổi tối từ 18h00-19h00, khu vực sân khấu của sự kiện sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật trẻ trung và sôi động, minigame và bốc thăm may mắn.

Lan tỏa thông điệp sống xanh và di chuyển bền vững một cách tự nhiên, gần gũi và dễ hiểu thông qua các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện, Toyota một lần nữa thể hiện nỗ lực phổ biến dòng xe Hybrid tại Việt Nam.

Xe Hybrid - Lựa chọn di chuyển xanh phổ biến hiện nay

Với lịch sử phát triển gần 30 năm trên toàn cầu, dòng xe xăng lai điện của Toyota đã trở thành lựa chọn di chuyển xanh và bền vững hàng đầu hiện nay. Năm 2025, Toyota tiếp tục giữ vững vị thế thương hiệu ô tô bán chạy nhất thế giới với doanh số hơn 10,5 triệu chiếc (bao gồm Lexus), 42% trong số đó là xe Hybrid tự sạc (HEV), chưa kể các dòng xe điện hóa khác. Con số này đã trở thành bảo chứng cho sức hút của công nghệ và niềm tin của người dùng trên toàn cầu.

Toyota dẫn đầu mảng xe Hybrid tại Việt Nam.

Còn tại thị trường Việt Nam, xe Hybrid đã vượt qua giai đoạn thử thách niềm tin, trở thành lựa chọn phổ biến của người dùng. Theo số liệu VAMA, doanh số Hybrid năm 2025 đạt 14.171 xe, tăng 44% so với năm trước đó. Toyota vẫn khẳng định vị thế dẫn dắt khi chiếm đến 59% thị phần mảng xe lai cùng dải sản phẩm đa dạng nhất thị trường.

Tất cả các mẫu xe lai hãng phân phối đều mang cấu hình Full Hybrid - Hybrid tự sạc (HEV), động cơ điện được sạc tự động nhờ công nghệ phanh tái sinh, mà không cần cắm sạc, không phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc. Nhờ đó, khách hàng không phải thay đổi thói quen sử dụng, không giới hạn quãng đường di chuyển, giúp chủ động trong mọi hành trình.

Với sự hỗ trợ của động cơ điện, các mẫu xe Toyota Hybrid giảm tiêu thụ nhiên liệu đáng kể và góp phần giảm phát thải. Với mức tiêu hao nhiên liệu đạt tiêu chuẩn kiểm định của các cơ quan chức năng, các mẫu xe Toyota Hybrid nằm trong danh sách xe được nhận ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt từ Chính Phủ, áp dụng từ đầu năm 2026. Nhờ đó, giá xe giảm từ 37 - 200 triệu đồng (tùy mẫu xe) khách hàng dễ dàng sở hữu.

Cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm thực tế xe Toyota HEV cho khách hàng.

Bên cạnh đó, Toyota tiếp tục khẳng định thông điệp “Thống lĩnh kỷ nguyên Hybrid” khi công bố chính sách bảo hành tốt nhất thị trường hiện nay, lên đến 10 năm hoặc 185.000km (tùy điều kiện nào đến trước) khi khách hàng đáp ứng yêu cầu bảo dưỡng định kỳ đầy đủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Quyền lợi có thể chuyển nhượng khi bán lại xe. Ngoài ra, giá pin Hybrid khi đổi pin cũ lấy pin mới giảm đến 34% (tùy mẫu xe).

Mới quý đầu tiên của năm 2026, Toyota đã cùng lúc xóa nhòa rào cản về chi phí sở hữu xe, chi phí thay thế pin và bảo hành dài hạn như một lời khẳng định về chất lượng, độ bền bỉ và tin cậy của dải sản phẩm HEV.