Nhiều xe Lexus hybrid được giảm giá

TPO - Mức giá dễ tiếp cận hơn nhờ ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt hứa hẹn sẽ giúp Lexus củng cố vị thế ở phân khúc xe hybrid hạng sang, cũng như nhóm xe sang nói chung.

Nhờ được hưởng ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho xe hybrid, nhà phân phối thương hiệu Lexus vừa điều chỉnh giảm giá bán đối với một số mẫu xe hybrid đang phân phối trên thị trường.

Cụ thể, Lexus NX350h được giảm 150 triệu đồng, đưa giá niêm yết từ 3,42 tỷ đồng xuống còn 3,27 tỷ đồng. Tương tự, Lexus RX350h Premium cũng giảm 150 triệu đồng, còn 3,35 tỷ đồng thay vì 3,5 tỷ đồng trước đó.

gia-lexus-rx-7792.jpg
Dòng Lexus RX350h được giảm 150-190 triệu đồng. Ảnh: Lexus Việt Nam

Ở phiên bản cao cấp hơn, Lexus RX350h Luxury ghi nhận mức giảm 190 triệu đồng, từ 4,33 tỷ đồng xuống 4,14 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mẫu sedan đầu bảng Lexus LS500h có mức điều chỉnh mạnh nhất, giảm 330 triệu đồng, từ 8,36 tỷ đồng xuống còn 8,03 tỷ đồng.

Tuy nhiên, không phải mẫu xe hybrid nào của Lexus cũng được điều chỉnh giá đợt này. Trong đó, 2 mẫu RX500h F Sport Performance (4,94 tỷ đồng) và LM500h (7,53-8,95 tỷ đồng) vẫn giữ nguyên giá do không đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt

Tương tự, Lexus ES300h (3,14 tỷ đồng) cũng không điều chỉnh giá bán. Mẫu sedan cỡ trung này được cho là sẽ ra mắt phiên bản thế hệ mới trong thời gian tới.

Như vậy, Lexus là thương hiệu xe Nhật tiếp theo thực hiện điều chỉnh giảm giá xe hybrid trên cơ sở ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho loại xe này. Trước đó, Toyota và Honda là hai hãng có động thái tương tự.

lexus-350h-premium.jpg
Lexus RX là dòng xe chủ lực doanh số của thương hiệu tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Giá bán dễ tiếp cận hơn hứa hẹn sẽ giúp gia tăng sức hút cho dải sản phẩm hybrid của Lexus trong bối cảnh xu hướng điện hóa tại Việt Nam ngày càng rõ nét. Đây sẽ là động lực để duy trì đà tăng trưởng doanh số cho Lexus Việt Nam trong năm nay.

Kết thúc năm 2025, Lexus Việt Nam ghi nhận tổng cộng 2.252 xe được bàn giao tới tay khách hàng. Con số này nhiều hơn 700 chiếc so với cùng kỳ năm 2024, tương đương mức tăng trưởng gần 65%.

Lê Tuấn
