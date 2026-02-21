Hé lộ về xe điện tiếp theo của Lexus

TPO - Lexus được cho là đang chuẩn bị ra mắt một mẫu xe điện hoàn toàn mới để kế nhiệm dòng sedan hạng sang cỡ nhỏ IS, có thể cạnh tranh trực tiếp với BMW i3 Neue Klasse.

Lexus vừa thực hiện thêm một đợt nâng cấp nhẹ cho dòng IS vốn đã bước vào giai đoạn cuối vòng đời, với thiết kế sắc sảo hơn, khoang nội thất được tinh chỉnh và khung gầm cải tiến. Những thay đổi này hứa hẹn giúp mẫu sedan đến từ Nhật duy trì sức hút thêm một thời gian.

Lexus IS phiên bản facelift 2026.

Tuy nhiên, phía sau hậu trường, hãng xe Nhật Bản được cho là đang phát triển IS thế hệ hoàn toàn mới với hệ truyền động thuần điện. Thực tế, ý tưởng về một mẫu IS không phát thải đã được Lexus manh nha từ cuối năm 2021, khi hãng trình làng concept Electrified Sedan.

Đến năm 2023, concept LF-ZC tiếp tục phác họa rõ nét hơn tương lai của một mẫu sedan điện thương mại, với thiết kế khí động học, công nghệ đúc khung cỡ lớn (gigacasting) và pin hình lăng trụ giúp tăng gấp đôi tầm hoạt động.

Lexus LF-ZC Concept.

Trong bối cảnh nhu cầu xe điện và sedan đang giảm, Lexus được cho là vẫn kiên định với dự án IS thuần điện, phù hợp với định hướng của hãng thể hiện qua các mẫu LFA Concept mới hay LS Concept 6 bánh được giới thiệu vào cuối năm 2025.

Theo tạp chí Best Car của Nhật Bản, thế hệ Lexus IS tiếp theo sẽ loại bỏ hoàn toàn động cơ đốt trong, chỉ có phiên bản điện. Đây hứa hẹn sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với BMW i3 Neue Klasse, Audi A4 e-tron và Mercedes-Benz C-Class EQ – những đối thủ dự kiến ra mắt cùng giai đoạn 2027.

Mẫu IS mới được cho là sẽ kế thừa nhiều đường nét từ concept LF-ZC, sở hữu dáng xe thấp, ưu tiên tính khí động học hơn kiểu dáng sedan ba khoang truyền thống.

Xe dự kiến dài khoảng 4.790 mm, nhỏ hơn so với Lexus ES thế hệ mới (5.140 mm) - mẫu sedan đã có phiên bản thuần điện. Nội thất hứa hẹn được thiết kế hiện đại, giàu công nghệ, tích hợp các hệ thống kết nối và an toàn tiên tiến.

Trước đó, studio Theottle từng dựng hình dự đoán IS thế hệ mới, pha trộn phong cách của ES với tỷ lệ của concept Electrified Sedan 2021. Tuy nhiên, Toyota cho biết sẽ trao nhiều quyền tự do sáng tạo hơn cho Lexus, nên thiết kế thực tế có thể táo bạo hơn.

Về vận hành, IS thế hệ mới được kỳ vọng tập trung tối đa vào nền tảng xe điện. Phiên bản tiêu chuẩn dẫn động cầu sau dùng một mô-tơ điện còn bản cao cấp sử dụng hai mô-tơ, dẫn động bốn bánh, công suất gần 500 mã lực.

Bản thiết kế xem trước của Lexus IS thế hệ mới. Ảnh: Theottle

Đáng chú ý, Lexus có thể đưa vào công nghệ pin thể rắn, cho tầm hoạt động ước tính trên 1.000 km. Nếu con số này trở thành hiện thực, đây sẽ là lợi thế lớn giúp Lexus tạo khác biệt trong phân khúc sedan điện hạng sang cỡ nhỏ.

Với mốc ra mắt dự kiến vào cuối năm 2027, quá trình phát triển mẫu IS mới nhiều khả năng đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Nhiều khả năng Lexus sẽ dần hé lộ thêm những thông tin chính thức về mẫu sedan điện này trong thời gian tới.