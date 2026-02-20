Xe Toyota có thể mở được bằng iPhone

TPO - Toyota đã chính thức tích hợp chìa khóa số Apple Car Key cho mẫu RAV4, đánh dấu lần đầu tiên một mẫu xe của hãng được trang bị công nghệ này.

Đáng chú ý, thay vì một thông cáo báo chí rầm rộ, tính năng này chỉ được chia sẻ thông qua phát hiện tình cờ của một chủ xe Toyota RAV4 đời 2026 trên diễn đàn Reddit.

Người này cho biết hệ thống cho phép mở cửa tự động khi người dùng tiến lại gần và đặt tay lên tay nắm cửa, đồng thời khởi động xe ngay cả khi điện thoại vẫn nằm trong túi. Toyota sau đó đã xác nhận với Carscoops rằng tính năng này được tích hợp trong hệ thống đa phương tiện thế hệ mới.

Với tính năng chìa khóa số Apple Car Key, người dùng có thể khóa, mở khóa và khởi động xe thông qua iPhone hoặc Apple Watch, thay cho chìa khóa vật lý truyền thống.

Apple giới thiệu công nghệ này từ năm 2020 và hiện đã có hơn 30 hãng xe trên toàn cầu áp dụng, trong khi Toyota chỉ mới bắt đầu tham gia từ năm nay.

Đại diện Toyota cho biết, chìa khóa số hiện được quản lý trực tiếp thông qua ví điện tử trên thiết bị thông minh như Apple Wallet, Google Wallet hoặc Samsung Wallet. Người dùng có thể chia sẻ quyền truy cập với tối đa 5 người lái khác thông qua ứng dụng.

Trước mắt, RAV4 đời 2026 là mẫu xe duy nhất của Toyota được trang bị Apple Car Key. Tuy nhiên, hãng xác nhận sẽ mở rộng tính năng này sang nhiều dòng xe khác trong thời gian tới.

Theo đó, Toyota cho biết một loạt mẫu xe đời 2026 khác cũng sẽ hỗ trợ chìa khóa số, tùy theo cấu hình hệ thống giải trí và gói công nghệ, bao gồm: Camry, Grand Highlander, Land Cruiser, Prius, Tacoma, Crown và Crown Signia.

Đối với thương hiệu Lexus, dòng ES 2026 dự kiến ra mắt cuối năm nay sẽ là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu sở hữu giao diện thế hệ mới cùng tính năng chìa khóa số mới.

Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý một số điều kiện đi kèm. Trước hết, tính năng này chỉ hoạt động khi đăng ký dịch vụ Remote Connect Service của Toyota tại Mỹ.

Khách hàng mua xe mới sẽ được dùng thử miễn phí trong 1 năm, sau đó mức phí là 15 USD/tháng (khoảng 390 nghìn đồng). Ngoài ra, yếu tố bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư cũng là vấn đề cần cân nhắc.

Về thiết bị, Apple Car Key yêu cầu iPhone 11 hoặc Apple Watch Series 6 trở lên. Toyota cũng cho biết một số thiết bị Android của Google và Samsung có thể tương thích, nhưng chưa công bố danh sách cụ thể.