Cận cảnh Toyota RAV4 2026 xuất hiện tại Đông Nam Á

TPO - Toyota Motor Philippines đã mở đầu tuần mới đầy ấn tượng khi chia sẻ loạt hình ảnh chính thức của mẫu Toyota RAV4 thế hệ hoàn toàn mới tới giới truyền thông.

Sau một thời gian dài xuất hiện đồn đoán về thế hệ mới của Toyota RAV4, hãng xe Nhật Bản vừa chính thức trưng bày mẫu xe này tại một sân golf ở Philippines.

Theo Top Gear Philippines, chiếc RAV4 này là phần thưởng “hole-in-one” tại giải đấu golf Golden Tee lần thứ 54. Hình ảnh hiện trường đã cho thấy rõ thiết kế hiện đại của chiếc SUV đời mới này.

Phần đầu xe vay mượn các chi tiết lưới tản nhiệt từ Corolla Cross và phong cách đèn pha của Camry. Dù thế hệ cũ vẫn còn khá hợp thời vào năm 2026, diện mạo mới của RAV4 mang đến cảm giác hòa nhập hơn với dòng sản phẩm điện hóa của Toyota.

Nhìn từ bên hông, xe nổi bật với bộ mâm hợp kim hai tông màu, thiết kế nan độc đáo, cùng các chi tiết ốp nhựa đen quanh vòm bánh và thân xe, tạo nên dáng vẻ khỏe khoắn.

Phía sau, cụm đèn hậu mới có thiết kế hiện đại, tinh xảo, kết hợp các mảng ốp đen bóng trên cửa cốp và cánh gió, góp phần tăng thêm vẻ cao cấp.

Khoang nội thất sử dụng tông màu tối chủ đạo kết hợp giữa chất liệu nhựa cứng, vải và da. Vô-lăng cùng cặp màn hình cỡ lớn đều được thiết kế mới, trong khi bảng điều khiển trung tâm được làm gọn gàng.

Cần số truyền thống đã được lược bỏ, thay vào đó là các nút bấm vuông cùng phím điều khiển chế độ lái và hệ thống hỗ trợ đỗ xe. Xe còn được trang bị cổng sạc USB-C công suất 45W, cùng các hộc chứa đồ tiện lợi.

Trang bị tiện nghi khá đầy đủ với hệ thống Toyota Safety Sense, giao diện màn hình hoàn toàn mới và hệ thống âm thanh JBL, cho thấy đây nhiều khả năng là phiên bản cao cấp. Xe có cửa sổ trời, khoang hành lý phía sau đi kèm tấm che, song không có hàng ghế thứ ba.

Về hệ truyền động và giá bán, Toyota Philippines vẫn chưa công bố thông tin chi tiết. Tuy nhiên, tại các thị trường khác, RAV4 có tùy chọn hybrid 2.5L cho tổng công suất 236 mã lực, và bản PHEV.

Hãng xe Nhật dự kiến sẽ chính thức ra mắt mẫu RAV4 mới trong nửa đầu năm 2026, nhiều khả năng là tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Philippines.

Tại thị trường Việt Nam, Toyota RAV4 chưa được phân phối chính hãng. Khả năng RAV4 xuất hiện tại nước ta trong tương lai là không cao bởi mẫu xe này chủ yếu được sản xuất tại Bắc Mỹ và Nhật Bản, nếu đưa về nước sẽ phải chịu thuế nhập khẩu cao.

Ngoài ra, Toyota RAV4 nếu về Việt Nam sẽ “giẫm chân” mẫu xe đàn em có kích thước tiệm cận là Corolla Cross. Hiện tại, dòng Toyota Corolla Cross bán ở nước ta đang được nhập khẩu từ Thái Lan.