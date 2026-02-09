Xe điện Toyota bán chạy sau khi đổi tên

TPO - Sau khởi đầu khá chậm chạp với mẫu xe điện đầu tiên bZ4X, Toyota đã bắt đầu ghi nhận tín hiệu tích cực về doanh số với phiên bản bZ hoàn toàn mới.

Trong bối cảnh các hãng xe lần lượt công bố kết quả kinh doanh tháng đầu năm, bảng xếp hạng xe điện bán chạy tại Mỹ dần lộ diện. Ngoài Tesla Model Y và Model 3 tiếp tục giữ hai vị trí dẫn đầu, thứ hạng phía sau mang đến không ít bất ngờ.

Theo số liệu mới nhất, Toyota đã bán được 2.769 xe bZ trong tháng 1, xếp thứ tư toàn thị trường, vượt qua Hyundai IONIQ 5 (2.126 xe), Ford Mustang Mach-E (1.040 xe), Kia EV9 (674 xe), Honda Prologue (664 xe) và Ford F-150 Lightning (647 xe). Dù General Motors chưa công bố doanh số, Chevrolet Equinox EV được dự đoán vẫn giữ vị trí thứ ba.

Toyota bZ 2026 vươn lên nhóm xe điện bán chạy nhất tại Mỹ, vượt qua nhiều đối thủ đáng gờm như Hyundai IONIQ 5. Ảnh: Car and Driver

Không chỉ thành công tại Mỹ, Toyota bZ còn đạt kết quả ấn tượng ở nhiều thị trường khác. Tại Nhật Bản, mẫu xe này trở thành ô tô điện nội địa bán chạy nhất trong quý IV/2025, lần đầu tiên giúp Toyota vượt qua Nissan. Ở Canada, doanh số bZ trong tháng 1/2026 tăng vọt 579% so với cùng kỳ năm trước, lập kỷ lục mới.

Kết quả tích cực trên có được sau khi dòng xe được đổi tên từ bZ4X thành bZ cho phiên bản 2026. Bản nâng cấp này không chỉ làm mới tên gọi theo hướng dễ tiếp cận hơn mà còn đem đến nhiều cải tiến vượt bậc so với bản tiền nhiệm.

Cụ thể, Toyota bZ 2026 sở hữu tầm hoạt động tối đa khoảng 505 km, tăng 25% so với bản cũ. Xe cũng được trang bị cổng sạc chuẩn NACS, cho phép sử dụng hệ thống trạm sạc nhanh Tesla Supercharger. Trong điều kiện lý tưởng, bZ 2026 có thể sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 30 phút.

Xe có dung lượng pin lớn hơn, hệ thống làm mát chủ động và nhiều nâng cấp khác giúp việc sạc pin thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, sức mạnh động cơ cũng được cải thiện đáng kể.

Theo đó, phiên bản bZ 2026 dẫn động 4 bánh đạt công suất tối đa 338 mã lực, tăng 50% so với trước. Bản dẫn động cầu trước mạnh 221 mã lực, tăng từ 201 mã lực của mẫu xe tiền nhiệm.

Nội và ngoại thất của bZ 2026 được tinh chỉnh theo ngôn ngữ thiết kế mới của Toyota. Khoang lái nổi bật với màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch, hai đế sạc không dây, bảng táp-lô thiết kế lại.

Màn hình hiển thị sau vô-lăng 7 inch, ghế trước và sau có sưởi, phanh tái sinh cùng gói an toàn Toyota Safety Sense 3.0 là trang bị tiêu chuẩn. Các phiên bản cao cấp bổ sung cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống âm thanh JBL 9 loa.

Với giá khởi điểm 34.900 USD, Toyota bZ 2026 thuộc nhóm xe điện dễ tiếp cận nhất tại Mỹ. Đặc biệt, hãng còn tung ưu đãi tiền mặt 5.000 USD, giúp giá xe thực tế giảm xuống dưới mốc 30.000 USD, tăng sức hút với người tiêu dùng.

Trong bối cảnh nhiều hãng xe lớn như Ford, GM hay Stellantis đang điều chỉnh chiến lược điện hóa, Toyota kỳ vọng bộ đôi SUV điện mới gồm C-HR và bZ Woodland sắp ra mắt sẽ giúp hãng nhanh chóng lấy lại vị thế và bù đắp quãng thời gian chậm chân trước đó.