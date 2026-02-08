Mazda dần ‘khai tử’ một mẫu xe lâu đời

TPO - Sau hơn một thập kỷ có mặt trên thị trường, CX-5 một trong những mẫu xe nhỏ gọn và quen thuộc nhất của Mazda sắp ngừng sản xuất.

Mazda CX-3, ra mắt lần đầu năm 2015 và vẫn được phân phối tại một số thị trường. Tuy nhiên, mẫu SUV cỡ nhỏ này sẽ dừng sản xuất tại Nhật Bản vào cuối tháng này, sớm hơn so với dự kiến ban đầu.

Trước đó, nhiều thông tin cho rằng việc sản xuất CX-3 sẽ kết thúc vào tháng 3. Tuy nhiên, trên website chính thức của Mazda tại Nhật, hãng xác nhận “ việc sản xuất CX-3 cho thị trường nội địa” sẽ dừng ngay trong tháng 2 này, song chưa đề cập rõ việc ngừng lắp ráp cho các thị trường xuất khẩu.

Mẫu SUV cỡ nhỏ Mazda CX-3 sẽ bị khai tử đầu tiên tại Nhật Bản.

Điều này để ngỏ khả năng thời điểm kết thúc sản xuất toàn cầu có thể diễn ra không lâu sau đó.

Hiện toàn bộ CX-3 bán tại Nhật Bản đều được nhập khẩu từ nhà máy của Mazda tại Thái Lan. Cơ sở này đồng thời cung cấp xe cho nhiều thị trường khác, bên cạnh một nhà máy nữa đặt tại Guanajuato, Mexico.

Do đó, dù mốc thời gian tại Nhật đã được xác nhận, khả năng các thị trường quốc tế cũng sớm chịu ảnh hưởng là rất cao.

CX-3 từng là một trong những mẫu xe chủ lực của Mazda trong phân khúc SUV/crossover cỡ nhỏ. Tuy nhiên theo thời gian, mẫu xe này ngày lỗi thời, đặc biệt khi đặt cạnh thế hệ SUV mới của hãng như CX-5, CX-50, CX-60 hay CX-80. Tại Mỹ, Mazda đã ngừng bán CX-3 từ năm 2021 và thay thế bằng mẫu CX-30 hiện đại hơn.

Không chỉ CX-3, một mẫu xe cỡ nhỏ khác của Mazda là Mazda2 cũng được cho là sẽ kết thúc vòng đời trong năm nay, nhiều khả năng vào khoảng tháng 6.

Mazda2 dự kiến ​​cũng sẽ ngừng sản xuất trong năm nay.

Dù vậy, những người yêu thích các dòng xe nhỏ gọn của Mazda vẫn có cơ sở để kỳ vọng. Một thế hệ Mazda2 hoàn toàn mới, lấy cảm hứng từ mẫu concept Vision X-Compact ra mắt năm ngoái, có thể trình làng sớm nhất vào năm 2027 với thiết kế mới và công nghệ hiện đại hơn.

Trên nền tảng này, Mazda nhiều khả năng sẽ phát triển một mẫu SUV cỡ nhỏ kế nhiệm CX-3. Mẫu xe này được đồn đoán sẽ mang tên CX-20, từng được hé lộ thông qua bản phác họa tại Thái Lan.

Ở thị trường Việt Nam, Mazda 2 được bán dưới dạng xe nhập khẩu từ Thái Lan trong khi CX-3 chuyển sang lắp ráp trong nước từ tháng 8/2025. Trong khi Mazda2 có doanh số khá ổn ở nhóm xe gầm thấp cỡ B thì CX-3 lại gặp khó khi phải cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ B đông đúc.