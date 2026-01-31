Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe

Google News

Mazda CX-5 lập kỷ lục trước khi bán bản mới

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong lịch sử của Mazda chỉ có 3 mẫu xe đạt mốc 5 triệu chiếc được sản xuất và bán ra, và SUV CX-5 là cái tên mới nhất.

Cụ thể, tính đến cuối năm 2025, Mazda CX-5 đã chính thức vượt mốc 5 triệu xe cả về sản lượng và doanh số toàn cầu. Theo đó, CX-5 trở thành mẫu xe thứ ba của hãng đạt thành tích này sau Mazda 323 và Mazda3.

Đáng chú ý, CX-5 chỉ mất 14 năm để chạm mốc 5 triệu chiếc, xác lập kỷ lục về tốc độ xuất xưởng và bán ra của một mẫu xe trong lịch sử của Mazda.

2024-cx5-c22-performance-dt1694399687043-1024x576.jpg

Ra mắt lần đầu năm 2011 và phát triển dựa trên concept Minagi, CX-5 thế hệ đầu tiên là mẫu SUV mở đường cho ngôn ngữ thiết kế Kodo của Mazda. Thế hệ thứ hai xuất hiện vào năm 2016, trước khi thế hệ thứ ba được giới thiệu vào giữa năm 2025.

Trong suốt vòng đời, CX-5 được phân phối tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời liên tục giữ vị trí dẫn đầu doanh số của Mazda với khoảng cách đáng kể so với các mẫu xe còn lại.

Về thị trường, Bắc Mỹ được xem là khu vực đem lại động lực tăng trưởng chính của CX-5. Cụ thể, khu vực này đã tiêu thụ hơn 1,9 triệu xe, tương đương gần 40% trên tổng doanh số toàn cầu dù CX-5 không được sản xuất tại Mỹ hay Canada.

Trung Quốc đứng thứ hai với 1 triệu xe, tiếp theo là châu Âu với 820.000 xe. Thị trường nội địa Nhật Bản đóng góp 560.000 xe, trong khi Australia đứng thứ 5 với 300.000 xe.

683525-mazda-cx-5-2026-tout-pour-reussir.jpg
Mazda CX-5 thế hệ mới phiên bản 2026.

Tại Việt Nam, CX-5 chính là chủ lực doanh số của Mazda. Trong năm 2025, mẫu xe này đã bán được tổng cộng 17.262 chiếc, tăng trưởng 16% và đóng góp tỷ trọng 53% tổng doanh số toàn hãng.

Trong năm 2026 này, CX-5 sẽ bắt đầu bán ra phiên bản thế hệ mới. Với những nâng cấp về thiết kế, không gian và trang bị công nghệ, Mazda CX-5 hứa hẹn sẽ duy trì được sức hút và đà tăng trưởng doanh số ở cả Việt Nam lẫn trên thế giới trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, Mazda CX-5 đời mới 2026 dự kiến sẽ bán ra tại Mỹ trong vài tuần tới, với giá khởi điểm từ 29.990 USD (khoảng 780 triệu đồng). Tại Việt Nam, Mazda CX-5 vẫn đang bán bản cũ trong khi bản thế hệ mới đã được đem về trưng bày và dự kiến mở bán vào cuối năm nay.

Trường Vũ
