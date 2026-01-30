Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Toyota sắp ra mắt SUV điện 7 chỗ

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hình ảnh nhá hàng mới của Toyota đã hé lộ hình dáng một mẫu SUV ba hàng ghế vốn đã được lên kế hoạch từ lâu.

Từ nhiều năm trước, Toyota từng công bố kế hoạch ra mắt làn sóng 15 mẫu xe mới, khi đó đều hướng đến điện hóa. Đến năm 2023, hãng xác nhận trong danh mục này có một mẫu SUV điện cỡ lớn, cấu hình ba hàng ghế.

toyota-somethingnew-hires-0001-copy-2-scaled-copy.jpg
Mẫu SUV điện mới của Toyota có đèn hậu LED dạng thanh kép mỏng. Ảnh: Toyota

Mẫu xe được cho là phát triển dựa trên concept bZ Large SUV ra mắt năm 2021. Khi đó, Toyota gọi nó là bZ5x và cho biết sẽ đưa vào sản xuất tại Mỹ. Với những gì vừa được hé lộ, nhiều khả năng đây chính là chiếc xe mà Toyota giới thiệu trong teaser mới nhất.

Các hình ảnh bằng sáng chế của mẫu concept, đặc biệt là phần đuôi xe từng không xuất hiện trong bộ ảnh chính thức công bố năm 2021, cho thấy nhiều điểm trùng khớp với teaser hiện tại. Từ đường gân thân xe, dải đèn hậu kéo dài cho đến tỷ lệ tổng thể, tất cả đều gợi ý đây là cùng một mẫu xe.

toyota-bz-large-concept-4s.jpg
Mẫu SUV điện cỡ lớn mới được cho là phát triển từ Toyota bZ Large Concept. Ảnh: Carscoops.

Tuy nhiên, Toyota vẫn chưa xác nhận tên thương mại. Nhiều đồn đoán trong ngành cho rằng cái tên bZ5X sẽ có sự thay đổi, trong bối cảnh hãng đang tinh chỉnh chiến lược đặt tên xe điện tại Mỹ.

Theo đó, việc đưa một tên tuổi quen thuộc như Highlander thậm chí có thể kèm biến thể như bZ Highlander được dự đoán sẽ là bước đi hợp lý. Đây là cái tên đã tạo dựng niềm tin với khách hàng, và như Ford từng chứng minh với Mustang Mach-E, việc tận dụng thương hiệu quen thuộc có thể tạo lợi thế đáng kể khi tung ra một mẫu xe điện mới.

Toyota hiện đã có Grand Highlander, vì vậy việc điện hóa Highlander “tiêu chuẩn” có thể là cách để duy trì song song hai dòng sản phẩm với cá tính riêng biệt. Đặc biệt, phiên bản Grand Highlander chạy xăng với kích thước lớn hơn đang thể hiện ưu thế rõ rệt về doanh số so với “người anh em” Highlander.

Dù vậy, tên gọi cuối cùng của mẫu SUV điện mới vẫn sẽ phải chờ Toyota công bố trong những tháng tới. Xe có thể được đặt tên bZ5x, Grand Crown hoặc thậm chí là một biến thể phức tạp hơn như bZ Highlander GR Sport.

Lê Tuấn
#toyota #suv điện #xe 7 chỗ #bz5x #toyota Highlander

Xem thêm

Cùng chuyên mục