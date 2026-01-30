Toyota sắp ra mắt SUV điện 7 chỗ

TPO - Hình ảnh nhá hàng mới của Toyota đã hé lộ hình dáng một mẫu SUV ba hàng ghế vốn đã được lên kế hoạch từ lâu.

Từ nhiều năm trước, Toyota từng công bố kế hoạch ra mắt làn sóng 15 mẫu xe mới, khi đó đều hướng đến điện hóa. Đến năm 2023, hãng xác nhận trong danh mục này có một mẫu SUV điện cỡ lớn, cấu hình ba hàng ghế.

Mẫu SUV điện mới của Toyota có đèn hậu LED dạng thanh kép mỏng. Ảnh: Toyota

Mẫu xe được cho là phát triển dựa trên concept bZ Large SUV ra mắt năm 2021. Khi đó, Toyota gọi nó là bZ5x và cho biết sẽ đưa vào sản xuất tại Mỹ. Với những gì vừa được hé lộ, nhiều khả năng đây chính là chiếc xe mà Toyota giới thiệu trong teaser mới nhất.

Các hình ảnh bằng sáng chế của mẫu concept, đặc biệt là phần đuôi xe từng không xuất hiện trong bộ ảnh chính thức công bố năm 2021, cho thấy nhiều điểm trùng khớp với teaser hiện tại. Từ đường gân thân xe, dải đèn hậu kéo dài cho đến tỷ lệ tổng thể, tất cả đều gợi ý đây là cùng một mẫu xe.

Mẫu SUV điện cỡ lớn mới được cho là phát triển từ Toyota bZ Large Concept. Ảnh: Carscoops.

Tuy nhiên, Toyota vẫn chưa xác nhận tên thương mại. Nhiều đồn đoán trong ngành cho rằng cái tên bZ5X sẽ có sự thay đổi, trong bối cảnh hãng đang tinh chỉnh chiến lược đặt tên xe điện tại Mỹ.

Theo đó, việc đưa một tên tuổi quen thuộc như Highlander thậm chí có thể kèm biến thể như bZ Highlander được dự đoán sẽ là bước đi hợp lý. Đây là cái tên đã tạo dựng niềm tin với khách hàng, và như Ford từng chứng minh với Mustang Mach-E, việc tận dụng thương hiệu quen thuộc có thể tạo lợi thế đáng kể khi tung ra một mẫu xe điện mới.

Toyota hiện đã có Grand Highlander, vì vậy việc điện hóa Highlander “tiêu chuẩn” có thể là cách để duy trì song song hai dòng sản phẩm với cá tính riêng biệt. Đặc biệt, phiên bản Grand Highlander chạy xăng với kích thước lớn hơn đang thể hiện ưu thế rõ rệt về doanh số so với “người anh em” Highlander.

Dù vậy, tên gọi cuối cùng của mẫu SUV điện mới vẫn sẽ phải chờ Toyota công bố trong những tháng tới. Xe có thể được đặt tên bZ5x, Grand Crown hoặc thậm chí là một biến thể phức tạp hơn như bZ Highlander GR Sport.