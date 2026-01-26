Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cận cảnh SUV điện giá rẻ của Toyota

Lê Tuấn
TPO - Toyota Urban Cruiser Ebella là mẫu SUV điện đầu tiên của hãng tại Ấn Độ, về cơ bản là phiên bản đổi logo của Maruti Suzuki e Vitara.

Toyota mới đây đã chính thức trình làng mẫu ô tô thuần điện đầu tiên của hãng tại Ấn Độ mang tên Urban Cruiser Ebella. Mẫu SUV này được xây dựng trên nền tảng của Maruti Suzuki e Vitara, sản xuất tại nhà máy của Suzuki tại quốc gia Nam Á này.

urban-cruiser-ebella-exterior-ri.jpg
Toyota Urban Cruiser Ebella ra mắt tại Ấn Độ. Ảnh: Carwale

Toyota Urban Cruiser Ebella sẽ được phân phối với ba phiên bản gồm E1, E2 và E3. Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn E1 sử dụng mô-tơ điện đơn cho công suất 142 mã lực và mô-men xoắn 189 Nm.

Pin đi kèm cho bản này có dung lượng 49 kWh. Trong khi đó, bản cao được nâng lên thành 61 kW, cho phạm vi di chuyển ước tính khoảng 543 km/lần sạc.

465603-pxl20260120052947046.jpg

Về thiết kế ngoại thất, Urban Cruiser Ebella sở hữu nhiều điểm nhấn hiện đại như dải đèn LED định vị ban ngày, đèn chiếu sáng projector, cổng sạc đặt trên vè trước, cụm đèn hậu LED thiết kế mới, ăng-ten vây cá mập.

Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 18 inch, tay nắm cửa sau được bố trí ẩn phía sau kính cửa, đèn phản quang tích hợp trên cản sau. Những chi tiết ốp gầm hay vòm bánh xe màu đen cùng đường viền thân xe nổi giúp hoàn thiện diện mạo đậm chất SUV.

snapinstto-jm-rryfon3lt2lhw7k64510yaivckzpd8zbgju-pqn9mqxoes.png

Bước vào bên trong, khoang cabin của xe có bố cục quen thuộc như trên e Vitara với nội thất hai tông màu nâu và đen. Bảng điều khiển trung tâm nổi bật với hệ thống màn hình kép gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 10,1 inch.

snapinstto-6ajmqz2kl8hpm3b-srukvln7rzn4jcefq0-oywxi15ot9pdyg.png

Danh sách trang bị gồm vô-lăng đa chức năng hai chấu thiết kế mới, viền cửa gió điều hòa sơn màu bạc, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold, gương chiếu hậu chống chói tự động, hệ thống cảnh báo âm thanh cho xe điện (AVAS), điều hòa tự động một vùng với bộ lọc không khí PM 2.5.

Ghế lái chỉnh được độ cao, trong khi hàng ghế thứ hai có khả năng trượt và ngả, cũng như gập theo tỷ lệ 40:20:40 để tăng tính linh hoạt cho không gian sử dụng.

snapinstto-p0vbh1otm6lxqng-2ez8m5djjywuklqapszrr-3c9nk4f7iyo.png

Hệ thống hỗ trợ lái cùng các tính năng chuyên biệt cho xe điện cũng được trang bị đầy đủ. Nổi bật là hệ thống phanh tái tạo năng lượng với nhiều cấp độ tùy chọn cùng chế độ lái một bàn đạp.

Về mặt an toàn, Urban Cruiser Ebella có 7 túi khí tiêu chuẩn, hệ thống ABS, EBD, ESP cùng các tính năng như khởi hành ngang dốc, cảm biến áp suất lốp, khóa chống trộm…

20260120-054409-1a3de81e.jpg

Thông số chi tiết và giá bán của tất cả phiên bản Toyota Urban Cruiser Ebella sẽ được công bố trong thời gian tới. Theo Carwale, con số dự kiến sẽ tương đương với Maruti Suzuki e Vitara, tức khởi điểm khoảng 1,7-2 triệu rupee (485-570 triệu đồng).

Các đối thủ của Toyota Urban Cruiser Ebella tại Ấn Độ gồm có Hyundai Creta Electric, Mahindra BE 6, Tata Curvv EV, MG ZS EV và Tata Sierra EV sắp ra mắt.

Lê Tuấn
