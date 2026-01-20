Toyota dẫn đầu mảng xe Hybrid tại Việt Nam năm 2025

Trên toàn cầu, xu hướng điện hóa đang diễn ra với tốc độ chóng mặt. Các quốc gia và nhiều hãng xe lớn trên thế giới không ngừng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển các dòng xe xanh, đặc biệt đầu tư vào nghiên cứu nâng cao chất lượng pin cũng như tái chế pin, nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và bảo vệ môi trường.

Innova Cross HEV là mẫu xe Hybrid bán chạy nhất thị trường năm 2025.

Với Toyota – hãng xe có lịch sử nghiên cứu và phát triển dòng xe Hybrid lâu đời cũng gây tiếng vang toàn cầu. Và tại thị trường Việt Nam, hãng đã có hơn 5 năm phát triển dải sản phẩm Hybrid Electric (HEV) với doanh số tích lũy 22.213 xe. Riêng năm 2025, doanh số xe HEV đạt 8.389 xe với dải sản phẩm gồm 6 mẫu xe – 7 phiên bản trải dài trên nhiều phân khúc, tăng gần 57% so với năm 2024.

Từ ngày 20/1/2026, Toyota Việt Nam áp dụng mức giá mới cho một số mẫu xe Hybrid Electric, mức giảm từ 37-200 triệu đồng, giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc sở hữu mẫu xe xanh này. Cụ thể như sau:

Mẫu xe

Phiên bản

Xuất xứ

Mức giá

(Việt Nam đồng)

Mức giảm

(Việt Nam đồng)

Alphard

Alphard HEV

Nhật Bản

Từ 4.415.000.000

200.000.000

Camry

Camry HEV TOP

Thái Lan

Từ 1.460.000.000

70.000.000

Corolla Cross

Corolla Cross HEV

Thái Lan

Từ 865.000.000

40.000.000

Yaris Cross

Yaris Cross HEV

Indonesia

Từ 728.000.000

37.000.000



Camry HEV TOP nằm trong danh sách xe được giảm giá.

Từ 01/01/2026, Toyota Việt Nam chính thức triển khai Chương trình Bảo hành chính hãng, với thời hạn lên đến 10 năm hoặc 185.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), hoàn toàn miễn phí cho khách hàng mua mới xe HEV, thực hiện bảo dưỡng định kỳ đầy đủ theo tiêu chuẩn Toyota. Khách hàng chỉ cần duy trì bảo dưỡng đúng khuyến nghị mỗi 6 tháng hoặc 5.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) tại hệ thống đại lý Toyota chính hãng trên toàn quốc, quyền lợi bảo hành sẽ được nối dài liên tục. Đây không chỉ là chính sách ưu đãi mà còn là cam kết dài hạn của Toyota về chất lượng, độ bền và an tâm sử dụng lâu dài, mang đến cho Quý khách hàng những giá trị rõ ràng: An tâm sử dụng xe trong thời gian dài; Tiết kiệm chi phí sửa chữa với phụ tùng chính hãng; Sửa chữa chính hãng tại hệ thống đại lý Toyota toàn quốc; Không giới hạn số lần bảo hành; Có thể chuyển nhượng, gia tăng giá trị bán lại cho xe.

Bên cạnh đó, chi phí sử dụng xe HEV cũng ngày càng hợp lý hơn khi giá pin HEV thay thế được điều chỉnh giảm lên đến 34% (tùy mẫu xe). Cùng với quy trình bảo dưỡng đơn giản, tương tự xe xăng truyền thống, khách hàng có thể yên tâm sử dụng xe Hybrid trong dài hạn mà không phát sinh những lo ngại về chi phí vận hành. Các chính sách ưu đãi lãi suất vay cho khách hàng mua xe HEV theo hình thức trả góp hay chương trình bán xe cũ lên đời xe HEV với nhiều khuyến mại hấp dẫn cũng góp phần đưa dòng xe này đến gần hơn với người dùng.

Người dùng hài lòng khi lựa chọn Corolla Cross HEV.

Bên cạnh những đổi mới đáng kể về thiết kế, trang bị tiện ích, tính năng an toàn, thì công nghệ HEV cũng là lý do giúp các mẫu xe Toyota chinh phục được nhiều khách hàng, đặc biệt là các khách hàng trẻ. Hồng Phúc, GenZ chính hiệu đã có quyết định mà bất kỳ ai nghe được cũng sẽ ngạc nhiên và khó tin, bởi Phúc đã bất ngờ tậu thêm phiên bản HEV của Corolla Cross chỉ sau 2km lái thử, trong khi đang sở hữu bản xăng với hơn 120 nghìn km. Lý do mà Phúc chia sẻ là yêu thích công nghệ HEV cũng như khả năng vận hành của loại xe lai này: “Với những trải nghiệm đủ lâu cùng bản xăng trước đó và sự thích thú khi ngồi trên bản Hybrid, mình vẫn tin chọn Corolla Cross và đơn giản là vì thấy nó hợp với bản thân về mọi mặt, cả về thiết kế lẫn khả năng vận hành”.

Xét về tính chất công việc thường xuyên di chuyển liên tục cũng như điều kiện hạ tầng tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại, Phúc đã lựa chọn xe HEV: “Mình luôn hướng đến phong cách “sống xanh” nhưng vẫn cần tiện lợi nên ngay từ khi có ý định đổi xe là đã hướng đến công nghệ HEV để không bị giới hạn về quãng đường cũng như tìm điểm sạc”. Trải nghiệm thực tế tại Sài Gòn cũng như lên Đà Lạt, Phúc ấn tượng về khả năng tiết kiệm nhiên liệu của Corolla Cross HEV, trung bình chỉ từ 4,5–4,8L/100km, còn đường đèo thì rơi vào khoảng 5,3–5,4L/100km.

Thị trường xe Hybrid tại Việt Nam ngày càng mở rộng sẽ vừa là cơ hội, vừa là thách thức cho Toyota trong thời gian tới. Năm 2025 khách hàng Việt chứng kiến nhiều “tân binh” Hybrid chào sân đi cùng mức giá cạnh tranh, trang bị tiện nghi hiện đại. Điều đó cho thấy, Toyota - nhà sản xuất xe hàng đầu thế giới, sẽ còn nhiều điều cần làm để tiếp tục duy trì ngôi vương mảng xe lai tại Việt Nam, bởi đi từ 0 lên 5 bao giờ cũng dễ và nhanh hơn từ 5 lên 10.