Skoda Kushaq có bản mới 2026, chờ ngày về Việt Nam

TPO - Hãng xe CH Séc Skoda vừa trình làng phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của Kushaq, mang đến những nâng cấp về ngoại thất và tiện nghi cho mẫu SUV đô thị này.

Skoda Kushaq phiên bản 2026 được giới thiệu đầu tiên tại Ấn Độ. Do chỉ là bản facelift nên mẫu xe này chủ yếu được làm mới về ngoại thất, trang bị tiện ích trong cabin.

Skoda Kushaq facelift ra mắt tại Ấn Độ. Ảnh: CarWale

Về thiết kế, Skoda Kushaq facelift sở hữu diện mạo mới theo hướng hiện đại hơn. Đầu xe có cản trước thiết kế lại, kết hợp với lưới tản nhiệt mới tích hợp các chi tiết LED dạng phân đoạn lấy cảm hứng từ “đàn anh” Kodiaq bên cạnh cụm đèn pha mới.

Hai bên hông xe được trang bị bộ mâm hợp kim 17 inch có thiết kế cải tiến. Ở phía sau, mẫu SUV này được bổ sung cụm đèn hậu LED mới, kết nối bằng dải đèn LED kéo dài, đi kèm cửa hậu được tinh chỉnh. Ngoài ra, hãng cũng giới thiệu phiên bản Kushaq Monte Carlo sở hữu một số chi tiết ngoại thất đặc biệt.

Bên trong khoang lái, Skoda trang bị cho Kushaq phiên bản 2026 tính năng massage cho hàng ghế sau. Cửa sổ trời chỉnh điện là trang bị tiêu chuẩn, trong khi các phiên bản cao cấp hơn sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh.

Danh sách trang bị còn bao gồm hệ thống đèn LED toàn phần, cảm biến đỗ xe phía trước, logo Skoda phát sáng phía sau, đèn xi-nhan tuần tự, ghế bọc da nhân tạo, ghế trước chỉnh điện 6 hướng có thông gió, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, điều hòa tự động và màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 10 inch. Ngoài ra, xe được trang bị tiêu chuẩn 6 túi khí.

Về vận hành, Kushaq facelift tiếp tục sử dụng hai tùy chọn động cơ xăng TSI dung tích 1.0L và 1.5L giống bản tiền nhiệm. Các lựa chọn hộp số bao gồm số sàn 6 cấp, hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp, cùng hộp số tự động biến mô 8 cấp mới được bổ sung.

Dù Skoda chưa chính thức công bố giá bán cho mẫu Kushaq mới, giới chuyên môn dự đoán xe sẽ có mức giá dao động trong khoảng từ 1,1 triệu đến 1,9 triệu Rupee (khoảng 335 triệu đến 580 triệu đồng).

﻿ ﻿

Tại Ấn Độ, Skoda Kushaq mới sẽ cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ nhỏ đang cực kỳ sôi động, nơi có sự góp mặt của những cái tên như Hyundai Creta, Kia Seltos, Tata Sierra, Curvv, Maruti Grand Vitara, Victoris, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Citroen Aircross cùng mẫu Renault Duster sắp trình làng.

Ở Việt Nam, mẫu Skoda Kushaq đang bán là bản chưa facelift, được lắp ráp và phân phối thông qua liên doanh với TC Motor. Do mẫu hiện hành mới ra mắt từ giữa năm 2025, nên bản facelift dự kiến cần chờ một vài năm nữa mới xuất hiện tại Việt Nam.