Mercedes đẩy mạnh giảm giá SUV địa hình chạy điện

TPO - Động thái này được cho là nhằm tăng sức hút của mẫu Mercedes-Benz G580 - phiên bản thuần điện đầu tiên của dòng SUV G-Class.

Sự ra đời của G580 EQ đánh dấu bước tiến mới của hãng xe Đức với dòng G-Class khi lần đầu tiên dòng SUV địa hình mang tính biểu tượng có phiên bản thuần điện.

Bước sang năm 2026, Mercedes-Benz mong muốn gia tăng sức hút cho mẫu G580 thông qua việc tung ra ưu đãi lớn cho khách hàng tại Mỹ.

Cụ thể, G-Class chạy điện đang được hãng áp dụng chương trình ưu đãi trị giá 10.000 USD, dành cho cả hình thức thuê xe lẫn mua đứt. Trước đó, mức ưu đãi này chỉ dừng ở 5.000 USD và chỉ áp dụng cho hợp đồng thuê, theo Cars Direct.

Mercedes-Benz G580 EQ Technology.

Tuy nhiên, việc ưu đãi này có đủ sức thuyết phục khách hàng tiềm năng hay không vẫn là dấu hỏi. Theo giới chuyên gia nhận định, con số trên tương đương khoảng 6% giá niêm yết của xe (164.550 USD) và có thể chưa hấp dẫn với nhóm khách hàng đặc thù của G-Class.

Bởi lẽ đây là nhóm người dùng có điều kiện tài chính và vốn không quá nhạy cảm về giá. Bên cạnh đó, G580 cũng thường được rao bán với giá dao động khoảng 180.000-190.000 USD, cao hơn nhiều so với mức niêm yết nên ưu đãi 10.000 USD được cho là khó tạo ra sự khác biệt đáng kể.

Theo Mercedes-Benz, hãng đã bàn giao 49.700 xe G-Class trên toàn cầu trong năm 2025, tăng 23% so với năm trước và thiết lập kỷ lục doanh số mới cho dòng xe này. Hãng không công bố cụ thể doanh số theo loại động cơ, nhưng cho biết G580 EQ đã có “đóng góp đáng kể” vào kết quả kỷ lục và thu hút thêm khách hàng mới.

Dẫu vậy, động thái giảm giá mới nhất lại cho thấy rằng phiên bản thuần điện đang gặp khó và cần trợ lực để tăng sức hút với người dùng.

Trong tương lai, Mercedes sẽ tiếp tục mở rộng dòng G-Class với một mẫu cỡ nhỏ, vẫn sử dụng cấu trúc khung gầm rời nhưng khác nền tảng với mẫu G-Class hiện tại. Xe dự kiến có cả động cơ đốt trong và hệ thống truyền động điện khi ra mắt vào năm 2027.